Haas llevará sus primeras actualizaciones al GP de Hungría

Haas es, actualmente, el único equipo que todavía no ha incorporado ninguna actualización a su monoplaza, el VF-22, pero su jefe, Guenther Steiner, asegura que eso cambiará pronto.

El personal del equipo estadounidense está trabajando duro y espera poder llegar al GP de Hungría, que se celebrará del 29 al 31 de julio, con los primeros cambios.

"Siempre he dicho que no introducimos actualizaciones solo porque todo el mundo lo haga. Seguimos nuestro propio camino. Únicamente lo hacemos cuando creemos que podemos hacer un avance. No es un espectáculo", dijo Steiner, que no dudó en confirmar cuándo esperan poder incorporar un paquete de mejoras.

"Si todo sale bien, para Hungría. Eso es justo antes de las vacaciones de verano. Esperemos que así obtengamos más rendimiento del coche, aunque el VF-22 sigue siendo fuerte con el paquete que hemos estado utilizando desde principios de año".

Pero antes de poder dejar marcado el GP de Hungría en el calendario, Haas tiene que centrarse en el próximo fin de semana, ya que se acerca el GP de Austria, la segunda carrera de un mes de julio muy ajetreado.

La estructura estadounidense se marchó de Silverstone tras haber logrado que sus dos pilotos acabaran en los puntos y espera seguir la misma estela en el Red Bull Ring.

"Necesitamos un fin de semana tranquilo para entrar en los puntos. Los rivales son fuertes. Si no funciona, tendremos otra oportunidad 14 días después en Francia. Personalmente, creo que tenemos potencial para ir a por los puntos en todas las carreras".

Kevin Magnussen y Mick Schumacher celebran los puntos tras el GP de Gran Bretaña

Spielberg será la segunda parada de las carreras al sprint en la temporada 2022, después de haber celebrado la primera en Imola a principios del año. Uno de los pilotos de Haas, Kevin Magnussen, guarda buenos recuerdos de su primera experiencia con estas pruebas reducidas.

"Sumamos puntos en la carrera al sprint y en el Gran Premio", indicó el danés sobre el GP de Emilia Romagna, pero también cuestionó el formato actual de los fines de semana que cuentan con este cambio en el procedimiento.

"Si no te clasificaras para el Gran Premio durante la carrera al sprint, sino que lucharas por tu posición de salida para el domingo durante la clasificación del viernes, entonces tal vez se corriera un poco más de riesgo en la carrera al sprint, al no poner en peligro tu posición de salida. Quizá sea una solución para que la gente se lance más en el sprint".

Su compañero de equipo, Mick Schumacher, espera la llegada de la lluvia, y eso es muy posible en Austria. Los hermosos y verdes alrededores indican que es habitual que caiga agua del cielo y, si echamos la vista atrás, podemos recordar que no sería la primera vez que sucediera durante un fin de semana de carreras.

El alemán no tiene problema en admitir que le gustaría una repetición de esta situación: "Sí, quiero la humedad... Quiero que llueva", aseguró Schumacher. "El coche va bien en la lluvia. Eso motiva. Si ya estás deseando que llueva, puede influir mucho más en tu forma de enfocar algo así que alguien que espera que se mantenga seco. Todo es cuestión de mentalidad".