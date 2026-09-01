Qatar se niega a perder MotoGP y F1 en 2026: "Todo sigue en pie"

El Circuito Internacional de Losail no quiere oír ni hablar de cancelar más carreras tras haber tenido que despedirse del WEC esta temporada. A pesar de la incertidumbre que todavía pesa sobre la situación geopolítica en Oriente Medio, Qatar mantiene, por ahora, sus planes para recibir tanto a la Fórmula 1 como a MotoGP en la recta final de este 2026.

El mensaje llega directamente desde la Federación de Deportes de Motor de Qatar (QMMF) y el propio Circuito de Losail. Con motivo del anuncio del regreso del Prólogo del Mundial de Resistencia (WEC) a Qatar en 2027, Abdul Rahman bin Abdul Latif Al Mannai, actual presidente de la QMMF y del Circuito de Losail, aseguró que los preparativos para los grandes campeonatos continúan con normalidad.

"El plan es organizar las carreras. Estamos plenamente operativos y preparando el evento de MotoGP y lo mismo ocurre con nuestras conversaciones con la Fórmula 1", explicó Al Mannai.

"Por supuesto, hay cosas que son imposibles de prever. Es difícil. No sabemos qué va a pasar. La situación ha sido muy cambiante, aunque hasta ahora se ha mantenido muy tranquila. Dependerá de lo que ocurra durante los próximos dos meses más o menos", reconoció el presidente de la QMMF.

El Gran Premio de Qatar de MotoGP está actualmente programado para el 6-8 de noviembre, después de haber sido ya aplazado anteriormente precisamente por la situación geopolítica de la región. La Fórmula 1, por su parte, tiene prevista su visita a Losail para el 27-29 de noviembre, en la penúltima cita de un calendario que terminará una semana después en Abu Dhabi.

Qatar es consciente de que el escenario puede cambiar rápidamente y, por ello, considera que la única opción es continuar trabajando como si las carreras fueran a celebrarse.

"Por nuestra parte, no podemos interrumpir los preparativos. Tenemos que estar preparados. Estamos avanzando paso a paso para seguir la situación y evaluarla. Entonces, por el momento, todo va bien. Todo sigue en pie", añadió Al Mannai.

Qatar defiende su capacidad para organizar grandes eventos

Al Mannai quiso separar la situación política de la capacidad de Qatar para organizar acontecimientos deportivos internacionales. Con total rotundidad, afirmó que el país sigue preparado para recibir a equipos, pilotos, aficionados y personal de F1 y MotoGP con los mismos estándares de seguridad de siempre.

"Debemos separar la geopolítica de la capacidad de Qatar en materia de organización deportiva. Qatar ha demostrado que es capaz de acoger con total seguridad grandes eventos deportivos internacionales y de organizarlos en los más altos estándares".

"Todo lo sucedido en 2026 no altera en nada nuestras capacidades ni compromiso", dijo.

El presidente de la QMMF también aseguró que Qatar ha recuperado la normalidad y puso como ejemplo el funcionamiento del aeropuerto internacional de Doha, una pieza fundamental para garantizar la logística de unos campeonatos que movilizan a cientos de personas y toneladas de material.

"Qatar es un país seguro desde hace ya varios meses. Nuestro aeropuerto funciona al 100%, especialmente para los vuelos de tránsito entre Asia y Europa. Si vienes a Qatar, comprobarás que hemos recuperado la normalidad".

"Por eso, estamos deseando volver a acoger carreras muy pronto", concluyó.

Vista general del circuito de Losail Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images