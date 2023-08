Todo lo que Miami prepara para la F1: sí a la sprint, no a la noche

Tras el éxito de las dos primeras ediciones del Gran Premio de Miami, el Hard Rock Stadium ampliará su capacidad el año que viene, lo que incluye tribunas adicionales en la recta de meta. Sin embargo, a pesar de considerar que existe demanda para atraer a más aficionados, los organizadores de la carrera no se duermen en los laureles, y tratarán de mejorar algunos aspectos críticos que creen que pueden llevar la cita a otro nivel.

Más goma en el asfalto de F1

La superficie de la pista de Miami ha dado mucho que hablar en sus dos citas, después de los problemas del asfalto y la falta de agarre en 2022, y provocaron que la empresa de Hermann Tilke la repavimentara este año. No obstante, el nuevo asfalto no mejoró las cosas demasiado, puesto que los pilotos volvieron a quejarse de una falta de adherencia generalizada, especialmente al rodar fuera de la trazada de carrera.

Hay esperanzas de que una superficie algo más erosionada mejore las cosas para 2024, pero otro aspecto que se está estudiando es garantizar una mejor programación de categorías soporte, que aportará más goma en la pista para los coches de Fórmula 1.

El presidente del Gran Premio de Miami, Tyler Epp, declaró: "Hemos tenido conversaciones con la FIA y la Fórmula 1 para tratar de poner un poco más de goma en la pista antes de que salgan los monoplazas. Es algo que estamos estudiando para el año que viene, intentaremos que sea el mejor entorno posible, pero ha sido casi dos segundos mejor, y hemos visto un mayor número de adelantamientos, incluido uno por el liderato".

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que haya más carreras de apoyo en 2024, dijo: "Creo que es muy, muy viable que volvamos a tener dos carreras de categorías soporte en la Fórmula 1 el año que viene. Todavía estamos trabajando en ello, pero te diré que el objetivo es asegurarnos de que las carreras de Fórmula 1 y las sesiones de entrenamientos se desarrollen de la mejor manera posible, no solo para llenar el calendario".

No habrá carrera nocturna de F1 en Miami, pero sí bastante interés en tener una prueba sprint

El socio gerente, Tom Garfinkel, reveló en el evento de este año que tuvieron conversaciones con la Fórmula 1 para que el Gran Premio de Miami se convirtiera en una carrera nocturna, pero aunque los organizadores de la cita estadounidense han preguntado a otros promotores de eventos nocturnos, la propuesta quedó aparcada por el momento.

Epp añadió: "Algunos promotores han sido de gran ayuda. Singapur, y en concreto, Las Vegas, y hemos hablado de si podríamos hacerlo. ¿Tiene sentido? Sin embargo, no hemos profundizado demasiado en el análisis, porque en algún momento te preguntas, ¿por qué lo haces? Tenemos que asegurarnos de que hay una razón justificable".

"Es muy poco probable que lo hagamos para 2024, pero seguiremos evaluando. Siempre estamos buscando maneras de mejorar la experiencia, y si llegamos al punto en el que la Fórmula 1 dice que eso realmente funciona para nosotros desde una perspectiva de transmisión, tiene mucho sentido. Desde luego, lo estudiaremos", continuó.

Motorsport.com sabe que Miami es uno de los candidatos para celebrar una carrera sprint en 2024, pero los responsables de la Fórmula 1 todavía deben decidir sobre qué seis circuitos tendrán una prueba de esas características la próxima temporada. Epp dijo que estaban abiertos a la idea, pero que no era algo por lo que estuviera presionando demasiado.

"Siempre estamos interesados en las carreras al sprint", explicó. "No obstante, también te diré que la clasificación es muy valiosa para nosotros, ¿verdad? Vemos mucho valor en la experiencia de la clasificación en la Fórmula 1. Creo que muchos de nuestros aficionados nos han hecho llegar sus comentarios sobre la clasificación tradicional, pero estamos aquí para apoyar [a la Fórmula 1] y si tenemos la oportunidad de albergar una carrera sprint en algún momento, bienvenida sea, aunque no es algo que estemos buscando activamente".

La "falsa" Marina y el Beach Club en el GP de Miami de F1

Miami también tiene previsto mantener algunos de sus elementos característicos, como el Hard Rock Beach Club y el "falso" puerto deportivo en 2024. Epp admitió que en algún momento podría ser necesario una reorganización para refrescar las ideas y que los aficionados no piensen que el evento se está volviendo continuista, pero por ahora ambas cosas se consideran un éxito.

"Tarde o temprano, las cosas tienen que evolucionar, pero eso no significa que nos vayamos del todo", afirmó. "No significa que de repente ya no haya playa, pero sí que en algún momento probablemente evolucione hacia otras cosas o incluya otras actividades. Esas decisiones se toman sobre todo en función de la demografía y la experiencia de la gente en esos espacios, así que, si recibimos constantemente comentarios de que 'eso está bien', lo mantendremos. El puerto deportivo fue muy divertido, seguiremos evolucionando y habrá un momento en que tenga que cambiar, pero no pasa nada".

Menos descargas eléctricas

Uno de los grandes cambios que Miami introdujo en la edición de este año fue la reubicación del paddock de los equipos de Fórmula 1 al interior del Hard Rock Stadium. Tras el hacinamiento de la edición inaugural, ponerlos en el campo de la NFL resultó ser un gran acierto para mejorar el ambiente y facilitar la vida del personal de las escuderías.

No obstante, hubo un inconveniente evidente: la hierba artificial colocada para proteger el terreno de juego contribuía a producir electricidad estática, de modo que cada vez que alguien tocaba algo, o a alguien, recibía una descarga. Epp afirmó que eso se solucionará en 2024, ya que consideró que la ubicación también es mejor para los aficionados, que pueden ver a los pilotos y al personal de los conjuntos entrar y salir durante el fin de semana de la carrera.

"Estamos contentos por dos razones principales. La primera es que se aprobó la experiencia de los principales interesados, creo que casi todos los equipos, los pilotos e incluso los medios de comunicación nos dieron su opinión, y todos dijeron que era un buen cambio", afirmó. "Recibimos muy pocos comentarios negativos, y hubo un par de cosas, como las descargas eléctricas, pero podemos ajustar algunas cosas, y esos problemas son todos solucionables".

"La otra cuestión es que no podíamos hacer algo en ese estadio de fútbol sobre el terreno de juego sin asegurarnos de que los aficionados participaran. Creo que ese fue el beneficio silencioso del que no hablamos mucho", dijo Tyler Epp. "Cuando empiezas a llegar al punto en el que los pilotos caminan por el paddock hacia los edificios de los equipos, y la gente entona cánticos, eso es auténtico, y ahora podemos empezar a construir algo a medida que se corre la voz en las comunidades de la Fórmula 1".

