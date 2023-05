¿Por qué hubo tantas quejas del asfalto de Miami en F1?

Tal era la determinación por arreglar las cosas para este año que los organizadores de la Fórmula 1 en Miami contrataron a la famosa empresa de diseño de circuitos Tilke para reasfaltar el Hard Rock Stadium. Sin embargo, en el regreso del Gran Circo a la pista estadounidense, volvieron las mismas quejas y los pilotos se lamentaron de la naturaleza de la superficie.

Sergio Pérez dijo que la adherencia había sido tan baja el viernes que era casi para poner neumáticos intermedios de agua, mientras que varios más tuvieron verdaderos problemas cuando se salían escasos centímetros de la trazada por la suciedad acumulada. Por su parte, George Russell indicó tras la sesión de clasificación que no había ningún paso adelante en cuanto al asfalto de la pista según pasaba el tiempo.

"Para mí, no ha habido ninguna mejora respecto al año pasado", dijo el de Mercedes. "En la trazada, hay un buen agarre, pero en cuanto te abres un poco, no hay, así que adelantar es todo un desafío".

El proveedor de neumáticos, Pirelli, es quizá el mejor para juzgar lo que pasa entre las gomas y el asfalto, y su jefe, Mario Isola, explicó lo que descubrieron. Los italianos llevan a cabo un detallado análisis sobre los circuitos cada miércoles previo al fin de semana, y su primera conclusión fue que los niveles de agarre fuera de la línea de carrera no eran tan malos.

"Si hablamos de la rugosidad que medimos, encontramos que la microrrugosidad es mucho menor", afirmó. "El año pasado era completamente diferente a cualquier otro trazado, mucho, mucho más alta, y la macrorrugosidad aumentó un poco, así que esperábamos un nivel de agarre similar al del año pasado, que fue bajo, pero más o menos en línea con las expectativas".

Sin embargo, la realidad sobre el agarre de los neumáticos es que, más allá de las estimaciones que se derivan de la naturaleza de las piedras utilizadas, también hay que tener en cuenta el agarre adhesivo. Eso tiene que ver con cómo reaccionan los productos químicos de las gomas a la superficie, lo que en los circuitos nuevos puede ser malo porque el betún que se usa para reasfaltar a menudo hace que el aceite vaya hacia arriba, lo que no ofrece el agarre que darían las piedras.

No obstante, esa falta de adherencia puede mejorar rápidamente a medida que los coches pasan por encima, puesto que deshace esa capa superficial, justo lo que ocurrió del viernes al sábado, pero también creó más contraste entre ir por dentro o fuera de la trazada: "El agarre aumentó cerca de un 10%, y eso era de esperar. La cuestión es que limpiaron la trazada, lo que aumentó la adherencia, pero no fuera de ella".

"Así que en cuanto te salías un poco de la trazada, se volvía más difícil de controlar, había mucho polvo y el agarre no era tan bueno", continuó Isola. "Creo que esa es la razón por la que vimos algunos errores y a pilotos sufriendo por controlar su monoplaza".

Accidentes como el que sufrió Charles Leclerc, en el que pequeños fallos que obligan a los participantes a ir por fuera de la trazada, fueron consecuencia de ello, y no estaba claro si eso comprometería las acciones de adelantamientos, porque la mayoría se hacían en la recta.

Problema con el agua

Las cosas podrían haber mejorado, según el responsable de Pirelli, si hubieran tenido más categorías como soporte, lo que habría limpiado la pista antes de la Fórmula 1.

Eso es algo con lo que George Russell estaba de acuerdo, ya que creía que Miami había fallado al no esforzarse por mejorar el asfalto: "No creo que la pista haya sido tratada con chorros de arena, como el resto de los trazados. Por lo general, los diseñadores o quienes se encargan de los circuitos hacen un trabajo excepcional cuando renuevan el asfalto".

"Cuando vamos a Melbourne, Yeda, incluso Bakú, el agarre es muy alto, también fuera de la trazada, y eso genera buenas carreras y confianza para el piloto", comentó el británico de Mercedes. "Creo que el año pasado tuvimos una mala experiencia aquí [en Miami] por ser demasiado agresivos, pero ahora pienso que ha sido al revés, y el resultado es el mismo".

Isola explicó que los circuitos con chorro de agua se benefician en términos de agarre porque eliminaban la capa superior del betún: "En los dos últimos cursos, cuando decidieron repavimentar las pistas, utilizaron ese tratamiento de chorro con agua a presión. El mecanismo principal es que esa agua elimina la capa de betún de arriba, es como un envejecimiento artificial acelerado, lo que expone la piedra para tener un agarre mecánico ideal, pero aquí no pasó, estaban lavando el asfalto, y era muy suave".

En declaraciones a Motorsport.com, el organizador del Gran Premio de Miami, Tom Garfinkel, dijo que el circuito había evitado el chorro de agua a presión debido a los problemas que se produjeron la pasada temporada, cuando eliminaron demasiado de ese aceite: "Creo que el año pasado se eliminó demasiado de la parte superior, y fue parte del problema".

"Así que hemos estado haciendo una limpieza, no nos limitamos a soplar solo la pista. Quizá parte del contratiempo es que solo teníamos una categoría de apoyo, así que no hay suficiente goma, aunque como broma, me encantaría ver a los pilotos irse por fuera de la trazada para que haya más goma ahí", continuó.

"Sin embargo, es un circuito que está verde, de los entrenamientos a la clasificación ya se ha visto cómo cambiaba la pista, y era mucho más rápida. La pista cambiará mucho, pero creo que está más limpia que el año pasado", explicó Garfinkel.

Al igual que otros lugares que han sido reasfaltados recientemente, evolucionará con el tiempo, lo que se debería traducir en que en el Gran Premio de Miami 2024 esté mucho mejor. El jefe de Pirelli, añadió: "Envejecerá debido a las condiciones meteorológicas, tanto por la lluvia como por el sol. Si tuviéramos un circuito de verdad en el que se corriera todos los domingos, el asfalto envejecería más, pero mejorará".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!