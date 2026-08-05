La última persona a la que se le debería preguntar por los gráficos de la F1 es George Lucas

En tiempos inmemoriales, una popular marca de comida para gatos se anunciaba con el eslogan: "Nueve de cada diez gatos comprarían Whiskas". Pero, ¿de dónde se saca esa conclusión? ¿Acaso se ha entrevistado personalmente a los mininos en la caja del supermercado?

¿Y qué hay del tamaño de la muestra de esa supuesta encuesta? ¿Alguna vez alguien ha llamado a tu puerta o te ha parado por la calle para preguntarte cuáles son exactamente las preferencias de tu gatito a la hora de cenar?

Hoy en día, la normativa publicitaria es más estricta, por lo que uno no puede evitar sonreír y hacer cálculos mentales cuando, por ejemplo, las empresas de cosméticos alaban los enormes índices de aceptación de su última crema antiarrugas, pero en la letra pequeña de la pantalla tienen que admitir que solo han encuestado a 117 personas.

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Todo eso y mucho más le pasó por la cabeza a este autor la semana pasada durante una rueda de prensa con el jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, cuando un compañero planteó una pregunta totalmente justificada sobre la desaparición de los gráficos de velocidad y del estado de carga de la batería de la retransmisión.

Teniendo en cuenta el deseo de la Fórmula 1 de seguir expandiéndose en EE. UU., donde existe una conocida demanda de datos en las retransmisiones deportivas, ¿no resulta contraproducente eliminar precisamente aquellos datos que son decisivos para comprender lo que ocurre en la carrera?

"La verdad es justo lo contrario, porque a nadie le interesa cómo se conduce el coche", afirmó Domenicali.

Un momento, ¿qué? Si de verdad no te interesa cómo se conducen los coches a ti que estás leyendo esto, puedes expresar esa opinión en nuestra sección de comentarios, más abajo.

Ahora bien, la sección de comentarios de una web dedicada al automovilismo atiende, por naturaleza, a un nicho y a una minoría que se auto selecciona. Pero ya que estamos jugando con pequeñas muestras, ¿por qué no?

Lo que dice Domenicali

"A la gente le interesa si se adelanta o no. Esa es la gran mayoría de la gente", prosiguió Domenicali.

"Estoy de acuerdo en que hay ciertas personas que se centran en ese tema, que es muy importante. Es como cuando se introdujo el DRS: a la gente no le interesaba cuál era exactamente el desencadenante de la maniobra de adelantamiento".

"El sábado tuve una conversación increíble e interesante con [el guionista y director de Star Wars] George Lucas. Estaba en Hungría y me dio una visión increíble de cómo los nuevos aficionados siguen la Fórmula 1, y nos ha abierto una perspectiva increíble sobre cómo podemos simplificar realmente las cosas, porque los nuevos aficionados no entienden lo que ocurre entre bastidores. Les fascina el hecho de que haya mucha acción".

"Así que creo que, en ese sentido, sin duda existe la necesidad de que aquellos que están tan centrados en ello dispongan de la información adecuada. Pero en cuanto a la gran mayoría de la gente, créeme: lo único que quieren es ver lo que pasa en la pista".

Stefano Domenicali no cree que las baterías le interesen a nadie Foto: Fórmula 1

"No les interesa el ángulo del acelerador ni la presión de frenado en un adelantamiento. Si pensamos, por ejemplo, en una maniobra de adelantamiento increíble de Max y Lewis en la curva 1 de Hungría: eso es una obra de arte, si se me permite decirlo así, que es lo que esta gente simplemente quiere ver. Y está directamente relacionado con la calidad de los pilotos".

"En definitiva, se trata de un esquema que el piloto puede aplicar para maximizar el rendimiento de su coche, ya sea al frenar, al acelerar o en cuanto a la potencia que proporciona la electrificación".

"Eso es lo que, en mi opinión, está ocurriendo. Por supuesto, dichos datos son relevantes para un sector específico de nuestros aficionados y, por supuesto, están disponibles".

¿A quién le está preguntando realmente la Fórmula 1?

A lo largo de todo el año, cuando Motorsport Network informaba sobre el malestar ante el nuevo reglamento, la Fórmula 1 respondía con estadísticas y afirmaba que, en realidad, a los aficionados les gustaba mucho el nuevo formato.

Sin embargo, dado que esas proceden de encuestas realizadas a suscriptores del servicio «F1 Unlocked», los encuestados son, por naturaleza, un grupo tan minoritario y autoseleccionado como, por ejemplo, aquellos que suelen comentar en los artículos de una web dedicada al automovilismo.

Ese es un ejemplo clásico de sesgo de selección, en el que se plantea un argumento sobre las preferencias de toda una población basándose en una muestra que excluye a una parte de dicha población. En este caso, es tan ridículo afirmar que "a nadie le importa cómo conduces el coche" como decir que todo el mundo odia el nuevo reglamento.

Es evidente que hay una parte de la afición que defiende precisamente las opiniones que destaca Domenicali. Sin embargo, eso no invalida las preocupaciones de quienes opinan lo contrario, y tampoco permite determinar, basándose en la evidencia estadística disponible, cuál es la opinión mayoritaria.

Igualmente claro es que recurrir a George Lucas para justificar las decisiones narrativas visuales de la Fórmula 1 en las retransmisiones deportivas (decisiones que, cabe destacar, ya se tomaron hace meses) es un ejemplo de una falacia lógica muy extendida: la apelación a la autoridad (Argumentum ad verecundiam).

En este error lógico, la afirmación se basa en la opinión de una figura experta —por lo general, famosa— en lugar de en hechos o datos.

¿Qué autoridad tiene George Lucas en materia de Fórmula 1?

Es una forma muy popular de «mic drop» en las redes sociales: compartir un meme con la imagen de una figura pública fallecida hace tiempo y una supuesta cita suya que respalde el propio argumento. Pero ya Abraham Lincoln dijo en su día: la mitad de las citas que hay en Internet son inventadas de todos modos.

Y, en cualquier caso: ¿qué cualifica a George Lucas para decidir si vemos o no un símbolo de batería? Desde luego, yo no pediría consejos sobre narrativa al payaso que reeditó *Star Wars* solo para que Greedo disparara primero.

Y eso sin entrar siquiera en las precuelas, de las que, en el mejor de los casos, se puede decir que, al menos, fueron mejorando poco a poco a medida que avanzaban.

En el mundo del cine, en el que Lucas se sentía como en casa, era habitual (al menos hasta la era del streaming) crear reportajes «making of» con imágenes entre bastidores que se proyectaban por separado. Había quienes disfrutaban mucho de esa visión del proceso de realización cinematográfica, pero también había una parte del público que no quería ver cómo se creaba la magia, porque tenía la sensación de que eso estropearía el disfrute de la película.

Es fácil de solucionar: si te encuentras en esta última categoría, simplemente no veas el «making-of».

Al fin y al cabo, no le hace daño a nadie...

Ahora bien, trasladándolo a la Fórmula 1: ¿han restado espectacularidad los gráficos de velocidad y estado de carga para aquellos que solo están interesados en saber si "se adelanta o no"? Por más que lo intento, no puedo imaginar que lo hayan hecho.

¿Por qué, entonces, habría que eliminarlos si resultaban tan útiles para quienes realmente querían comprender la mecánica que hay detrás de conducir un coche de Fórmula 1 de 2026 entre el tráfico y al adelantar? Sobre todo si tenemos en cuenta que, en realidad, la Fórmula 1 ha ampliado su oferta de datos en los últimos años —aunque sea como publicidad encubierta de Amazon Web Services—.

Si alguien llamara a la puerta de mi casa y me preguntara por los gustos culinarios de mis gatos, probablemente le diría que se ocupara de sus propios asuntos.

Mientras tanto, uno de esos gatos se habría escondido debajo del sofá, mientras que el otro se habría refugiado en un lugar seguro en las escaleras y miraría fijamente al interrogador con una mirada que expresara que ha visto hasta lo más profundo de su alma y que está profundamente decepcionado por lo que ha encontrado allí.

Y ese es, a grandes rasgos, el tono general de la respuesta que se recibe del titular de los derechos comerciales cuando se le plantea una pregunta totalmente justificada sobre la desaparición, por lo demás inexplicable, de algunos gráficos de datos importantes.