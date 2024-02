Gasly vaticina un inicio de 2024 "difícil" para Alpine F1

El equipo de Enstone realizó un importante cambio de concepto con respecto a la temporada pasada, y sabían que podría llevar algún tiempo optimizarlo. En los tiempos combinados de los tres días, Esteban Ocon y Pierre Gasly fueron 16º y 17º respectivamente, y aunque el A524 no es el coche más lento de la parrilla, la escudería aún está lejos de donde quiere estar.

Así se quedaría la parrilla de Fórmula 1 con los test de pretemporada 2024 de Bahrein: Fórmula 1 Así sería la parrilla de la F1 con los tiempos de los test en 2024

"Para ser sincero, no me he centrado realmente en los demás porque han pasado muchas cosas por nuestro lado", dijo el francés que terminó por detrás de su compañero a Sky TV. "No creo que estemos muy bien, pero, al mismo tiempo, todavía tenemos un par de días para entender realmente todo lo que hemos hecho".

"Hemos puesto el coche al revés, hemos hecho muchas pruebas. Así que esperemos que algunos análisis y respuestas nos aporten más rendimiento, y entonces, lo averiguaremos, nadie se esconderá más el próximo viernes, pero pienso que tendremos que ser pacientes, aunque no sea lo que nos gusta como pilotos", dijo. "Está claro que puede pasar algún tiempo antes de que realmente saquemos el rendimiento que queremos de este monoplaza".

Pierre Gasly admitió que será un comienzo de temporada difícil para el equipo galo: "No va a ser una primera carrera fácil. No vamos a empezar desde donde nos hubiera gustado, pero, al mismo tiempo, tenemos que darnos algo de margen para entender ese nuevo concepto de coche que tenemos".

"Lo bueno es que hemos identificado muy claramente en qué tenemos que trabajar como equipo. Ahora, si somos capaces de solucionarlo con la puesta a punto del monoplaza o no, en las primeras carreras del año, el tiempo lo dirá, pero seguro que habrá un plan agresivo de mejoras que necesitaremos para recortar distancias", continuó.

El francés subrayó que era importante que el conjunto entendiera en qué tenía que trabajar de cara a la primera carrera de la temporada, que será la semana que viene: "Ha sido muy claro con Esteban [Ocon], hemos tenido una respuesta muy similar de inmediato. Y entonces, se trata de analizar si podemos arreglar estos problemas con la puesta a punto de cara a la próxima semana, o si necesitamos mayores mejoras para contrarrestar este par de contratiempos que ya podemos identificar".

"Así que sí, [queda] mucho trabajo. Aún así, solo han sido tres días de pruebas, han pasado volando, intentaremos poner el coche en el mejor lugar posible para la semana que viene", dijo Pierre Gasly antes de hablar del orden de la parrilla. "No estamos arriba, eso lo sabemos, pero no quiero sacar ninguna conclusión ahora, como he dicho, es un monoplaza nuevo, hay mucho que entender, hay mucho rendimiento que tendremos que encontrar".

"Sin embargo, ahora mismo, hacer una afirmación o cualquier conclusión después de tanto rodar no sería justo. Tendremos que trabajar durante los próximos días y, con suerte, tendremos un coche mejor y más completo para la semana que viene", sentenció el piloto que finalizó undécimo en la clasificación la pasada campaña.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!