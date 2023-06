Gasly: "Lo que hizo Sainz fue inaceptable, peligroso e innecesario"

Pierre Gasly parecía competitivo en las primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Canadá, pero cayó eliminado a las primeras de cambio tras encontrarse en pista a Carlos Sainz durante la Q1 del sábado.

El español recibió una penalización de tres posiciones que le deja fuera del top 10 para la salida de la carrera, pero para el piloto de Alpine no fue consuelo, y se mostró muy crítico.

"Creo que es completamente inaceptable pilotar como lo hizo Carlos, así de simple", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por lo ocurrido. "Llegas a 300 km/h y él va tranquilo a 30 km/h en la última chicane, sólo concentrado en su propia vuelta. Pero es que no está solo en la pista. En primer lugar, ni siquiera pude cerrar la vuelta, lo que nos habría colocado entre los seis primeros con bastante facilidad. Y en segundo lugar, fue extremadamente peligroso e innecesario. Así que estoy absolutamente destrozado", dijo el galo.

En sus declaraciones, antes de la sanción al de Ferrari, dijo que esperaba un castigo importante, pero admitió que su vida no cambiaría, porque de igual manera tendría que salir en las últimas posiciones: "Ni siquiera es lo que me importa, porque el daño ya está hecho. Ya sabes, saldré 17º cuando tenemos el coche y el ritmo para estar entre los 10 primeros, ocho o incluso seis primeros en estas condiciones. Así que sí, decidan lo que decidan, vale, le va a perjudicar, pero no nos va a devolver la clasificación que deberíamos haber tenido. Sí, absolutamente arruinado".

El incidente llegó solo una carrera después de que al propio Gasly le sancionaran en Barcelona con seis posiciones en parrilla, tres molestar precisamente a Sainz y otras tres por entorpecer a Max Verstappen: "Obviamente yo estaba en la situación opuesta el otro día, pero ellos terminaron 1º y 2º y no afectó a su domingo. Ahora yo soy 17º, obviamente, arruinó mi clasificación y arruinó mucho el impacto de mi carrera. Así que sí, no es aceptable".

Gasly defiende que en esa vuelta, su mejor vuelta, estaba mejorando mucho, por lo que se veía fácilmente sexto en esa primera ronda y con serias opciones de top 8 o top 6 en la Q3 final. El problema del tráfico es algo habitual en la Fórmula 1, y el francés cree que hay que actuar: "Tenemos que revisarlo, porque parece que sigue pasando. Algunos fueron sancionados en Mónaco. Algunos fueron sancionados en Barcelona, y de nuevo este fin de semana. En el pasado no era un problema, así que quizás sea algo entre pilotos, sobre comunicación, no lo sé, pero está claro que hay que revisarlo porque estamos a un momento en el que puede pasar algo peligroso".

La frustración de Gasly es mayor porque entre el GP de España y este fin de semana había echado horas extra de trabajo con el equipo en la fábrica para mejorar la comunicación. "Siempre intento hacerlo lo mejor posible, creo que lo de Barcelona fue algo excepcional. Creo que ha sido un fin de semana muy bueno hasta ahora y que es muy injusto que se produzca este resultado", concluyó.