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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Haas F1 volverá a lucir en Austin la decoración dedicada a Godzilla

Haas F1 volverá a lucir en el Gran Premio de Estados Unidos de F1 la decoración dedicada a Godzilla que ya usaron en Japón.

Giacomo Rauli

Editado: 16 oct 2026, 17:15

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Godzilla volverá a aparecer en la parrilla de la Fórmula 1, y lo hará de nuevo en los Haas. El equipo estadounidense ha confirmado oficialmente que volverá a correr con la decoración que se vio en el Gran Premio de Japón de este año, y lo hará el próximo fin de semana, en el Circuito de las Américas de Austin para el Gran Premio de Estados Unidos, aún por desvelar.

Decoración de Haas F1 en Japón

Foto de: Haas F1 Team

La colaboración entre Haas y TOHO, el estudio japonés de entretenimiento, volverá a plasmarse de esta manera el fin de semana de Texas, para promocionar el estreno de la nueva película dedicada al monstruo, 'Godzilla Minus Zero', previsto para el 6 de noviembre en el país americano.

La decoración especial se dará a conocer online el próximo lunes 19 de octubre. La invasión de Godzilla también se reflejará en los monos de competición de los pilotos del TGR Haas F1 Team, Esteban Ocon y Oliver Bearman, así como en los de la piloto de la F1 Academy, Kaylee Countryman.

Un evento exclusivo dedicado a los aficionados, organizado en el centro comercial Domain NORTHSIDE de Austin, acogerá la presentación en directo de la campaña. Estarán presentes Ayao Komatsu, director del equipo, y los corredores anteriormente mencionados, a los que se sumará Jack Doohan.

Decoración de Haas F1 en Japón

"Estamos abriendo un nuevo camino en la Fórmula 1 al presentar una segunda decoración vinculada a esta colaboración, y es algo de lo que estamos muy orgullosos. Nos brinda otra oportunidad para ofrecer contenidos que nuestros aficionados quieren ver, y crear algo capaz de acercar la Fórmula 1 a un nuevo público. Godzilla es un personaje icónico, y ver cómo esta colaboración vuelve a cobrar vida en Estados Unidos será algo realmente especial para el equipo y para nuestros aficionados", afirmaron desde Haas.

"Nos sentimos profundamente honrados de colaborar de nuevo con el TGR Haas F1 Team en una iniciativa conjunta especial este otoño, tras el éxito de nuestra colaboración con motivo del Gran Premio de Japón en marzo", añadió Keiji Ota, director, ejecutivo senior y CGO (Chief Godzilla Officer) de TOHO.

Libré del equipo Haas F1 para el Gran Premio de Japón

Foto de: Equipo Haas F1

"Con motivo del anterior GP de Japón, la potente sinergia entre un equipo que sigue superando los límites en la élite del automovilismo mundial y Godzilla, un personaje que sigue cautivando a los aficionados de todo el mundo, generó una acogida extraordinaria. A medida que nos acercamos a la fase final de la temporada y la competición se vuelve cada vez más intensa, nuestra colaboración promete aportar un nuevo nivel de entusiasmo al Gran Premio de Estados Unidos".

"Con el estreno de la nueva película 'Godzilla Minus Zero' previsto para noviembre, invitamos a todos a seguir con entusiasmo esta dinámica colaboración entre Godzilla, cada vez más protagonista en la escena mundial, y un equipo que sigue rompiendo barreras".

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