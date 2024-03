Lo que dice la perspectiva de Verstappen en la F1 sobre su próximo paso

Atrapado en medio de las continuas luchas de poder en su equipo y las desavenencias públicas entre el director Christian Horner y su padre Jos Verstappen, se especula con la posibilidad de que Max Verstappen acabe abandonando Red Bull antes de que finalice su contrato.

Todavía no está claro si ese último escenario podría llegar a ser una posibilidad, pero varias conversaciones en Bahrein entre Jos Verstappen y el jefe de Mercedes, Toto Wolff, tampoco ayudaron a frenar el rumor.

Pase lo que pase en las próximas semanas y meses, la forma en que Verstappen ve su futuro en la categoría bien podría afectar a cualquier decisión que quede por tomar.

Como ha declarado en varias ocasiones, no planea una carrera de dos décadas en el campeonato como Fernando Alonso o Lewis Hamilton, dejando la puerta abierta a una retirada anticipada de la Fórmula 1 al final de su actual contrato con Red Bull en 2028, cuando solo tenga 31 años.

Verstappen ha identificado varios factores detrás de ese pensamiento, incluyendo el coste humano de un calendario de 24 carreras de Fórmula 1, que él siente que está "muy por encima del límite", además de las limitaciones de tiempo causadas por sus compromisos de relaciones públicas y el deseo de seguir otros caminos en la vida.

"Sé muy bien lo que quiero fuera de la Fórmula 1", dijo Verstappen antes del Gran Premio de Bahrein.

"Tiene más que ver con la calidad de vida en general. Las carreras en sí son muy divertidas, pero todo lo que las rodea con los viajes, el marketing y demás, en un momento dado puede que ya no lo quieras más. Entonces no importa lo que ganes".

Al final, se trata más de ser feliz con lo que haces. Tienes que ser capaz de dar el 100%. De momento eso no es ningún problema, pero llega un momento en que a lo mejor ya lo has visto todo".

"Tengo muchas cosas en las que ya estoy trabajando para el futuro, cosas fuera de la Fórmula 1. También quiero poder irme de vacaciones cuando quiera".

Si a la edad de 26 años esos pensamientos parece que han llegado a Verstappen antes que a la mayoría de los pilotos, vale la pena recordar que ha estado totalmente comprometido con las carreras desde que era un niño pequeño, acudiendo a numerosos eventos de karting por toda Europa con su padre mientras se formaba para convertirse en un piloto de Fórmula 1.

"Sé que todavía soy muy joven, pero también sé que no voy a hacer esto durante otros 10 años. Por mi parte, eso no es sostenible", explicó. "Desde los ocho o nueve años he vivido con una agenda repleta. Llega un momento en que piensas si sigue mereciendo la pena estar fuera de casa 24 fines de semana al año, más los días de simulador y todos los de marketing. Esos son los aspectos que los pilotos no disfrutan de verdad, pero los haces porque forman parte del trabajo, aunque en algún momento, puedes acabar con eso".

Max Verstappen no cree que vaya a caer en un agujero negro tras poner punto y final a su trayectoria en la Fórmula 1, y aunque descarta correr en óvalos en la IndyCar, competir en las 24 Horas de Le Mans siempre le atrajo. Tal vez incluso con su propio equipo, ya que sentó las bases para que el Verstappen.com Racing GT3 comience a correr en 2025, con el objetivo final de competir al más alto nivel de resistencia y dar oportunidades a los pilotos de simracing para hacer la transición al mundo real.

"Algunos pilotos están tan centrados en la Fórmula 1 que solo quieren dedicarse a eso durante mucho tiempo, y también pueden tener miedo de perderse algo en sus vidas una vez que dejen la Fórmula 1, pero yo no tengo esa idea", sugirió. "Quiero estar más en casa y quiero estar ocupado con otros proyectos, que puedo dirigir un poco más cerca del hogar. Estoy ocupado con las carreras de simracing en sí, pero también llevándolas a la pista real, espero que el año que viene ya podamos ver algo, y entonces quiero construir sobre ese proyecto".

