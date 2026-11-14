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El futuro de Piastri en McLaren, ¿en peligro?: "Zak buscará al próximo Oscar"

El australiano ocupa la séptima posición del Mundial a falta de tres carreras, después de haber luchado por el título de Fórmula 1 en 2025.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 14 nov 2026, 16:35

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Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha advertido de que el futuro de Oscar Piastri en McLaren podría estar en peligro si vuelve a firmar una temporada como la de 2026.

Piastri, que luchó por el título mundial en 2025, está viviendo una campaña mucho más complicada esta vez y, a falta de tres carreras para el final, ya se ha quedado fuera de la pelea por el subcampeonato.

Durante su participación en el podcast The Red Flags Podcast, Steiner fue preguntado por lo que esta temporada podría significar para el futuro del australiano. Su compañero de programa sugirió que el piloto de 25 años se encuentra en una situación algo comprometida y describió al director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, como alguien "bastante despiadado" cuando se trata de cambiar de pilotos.

"Si el año que viene vuelve a tener una temporada como esta, tienes razón. Zak buscará al próximo Oscar", afirmó Steiner. "Quiero decir, tendrá que encontrarlo, pero quizá Liam Lawson esté libre".

Desde entonces, Lawson ha sido confirmado por Racing Bulls para 2027, donde continuará junto a su compañero debutante Arvid Lindblad. Por lo tanto, cualquier posible fichaje por McLaren tendría que producirse más adelante. Steiner también mencionó al piloto de Haas Oliver Bearman como otro de los nombres que podrían tener distintas opciones de futuro.

Cuando le preguntaron por la posibilidad de reunir de nuevo al campeón de 2025, Lando Norris, con su antiguo compañero en McLaren, Carlos Sainz, Steiner añadió: "Zak buscará a alguien más joven. Todos sabemos que Zak es bastante bueno descubriendo jóvenes talentos. Y a Zak también le gusta ficharlos baratos".

A falta de tres carreras para que termine la temporada 2026, Piastri ocupa la séptima posición del Mundial de Pilotos con 152 puntos. Kimi Antonelli, de Mercedes, se proclamó campeón en el Gran Premio de México, pero la lucha por el subcampeonato sigue abierta.

Max Verstappen, de Red Bull, es segundo con 279 puntos, mientras que George Russell ocupa la tercera posición con 262. Lewis Hamilton es cuarto con 261 puntos, Charles Leclerc marcha quinto con 249 y Norris es sexto con 246.

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