Fórmula 1 GP de Sao Paulo

La sorprendente confesión de Piastri tras pasar de luchar por el título a sufrir en F1

El piloto de McLaren fue candidato al título el año pasado, pero ahora está centrado en ayudar a su equipo a superar a Red Bull y acabar tercero en el Mundial de Constructores.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 11 nov 2026, 19:30

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Oscar Piastri, piloto de McLaren, echa de menos la presión de luchar por el título mundial de Fórmula 1 en medio de una complicada temporada 2026.

El australiano lideró la clasificación de pilotos durante buena parte del año pasado, antes de terminar finalmente tercero, por detrás de su compañero de equipo, Lando Norris, y de Max Verstappen, de Red Bull. Aunque se quedó sin el campeonato, Piastri cerró con éxito la era de los monoplazas de efecto suelo.

Sin embargo, este año las cosas han sido muy diferentes. Actualmente ocupa la séptima posición del Mundial, a falta de solo tres carreras para el final, y todavía no ha conseguido subir al podio, y mucho menos ganar una carrera. Preguntado por si el hecho de no estar en la lucha por el título ha supuesto un golpe para él, el australiano prefirió quedarse con el lado positivo de su temporada.

"Sí y no", respondió. "Quiero estar luchando por el campeonato todos los años, si es posible, pero también es verdad que este año todo es bastante más relajado. Evidentemente, no queremos estar en esta situación, pero no hay el mismo nivel de estrés".

"Pero ese estrés que tienes cuando estás luchando por un campeonato es precisamente la sensación que quieres experimentar, porque significa que estás peleando por aquello que es tu objetivo. Sin duda, este año echo de menos esa sensación".

McLaren ha tenido dificultades para igualar el ritmo que mostró durante las dos últimas temporadas con el nuevo reglamento de la Fórmula 1, y Piastri reconoció que el coche ha sido complicado de pilotar desde el principio.

"No era un coche fácil de conducir, y sigue sin serlo, incluso ahora", explicó. "Nos llevó bastante tiempo entender exactamente qué necesitábamos cambiar y, después, intentar llevar esos cambios a la práctica también es complicado. Pero poco a poco estamos progresando".

En Brasil hubo algunos indicios de esa mejoría. Norris ganó el domingo en Interlagos con un McLaren que había incorporado un nuevo alerón delantero, diseñado para hacer que el coche sea más predecible, mientras que Piastri remontó hasta la sexta posición después de quedar eliminado en la Q2.

Ahora, Piastri tiene otro objetivo en el que centrarse. McLaren ocupa la cuarta posición del Mundial de Constructores, a 17 puntos de Red Bull, y el australiano aseguró después de la carrera que recortar esa diferencia será su prioridad durante lo que queda de temporada.

"Seguir aprendiendo y, en última instancia, intentar superar a Red Bull en el Mundial de Constructores. Ese es el gran objetivo", afirmó. "Desde luego, no va a ser una tarea fácil, pero creo que es posible. Creo que el coche dio un paso adelante este fin de semana, así que espero que podamos seguir en esa línea".

Piastri también confirmó el lunes que había puesto fin a su relación profesional con Mark Webber, el expiloto de Red Bull que había guiado su trayectoria deportiva desde sus años en las categorías inferiores.

Su próxima oportunidad para recortar distancias con Red Bull llegará la semana que viene, en el Gran Premio de Las Vegas.

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