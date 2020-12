La F1 ajusta una regla tras el fallo de Mercedes en Sakhir

Mercedes montó dos neumáticos de Bottas por error en el coche de Russell durante el último pitstop del Gran Premio de Sakhir.

El equipo llamó a Russell a boxes nuevamente en la siguiente vuelta para colocarle uno de sus sets, pero el fallo provocó una investigación de los comisarios por mezclar juegos de neumáticos.

Así pasó: Mercedes detalla el garrafal fallo que impidió ganar a Russell

A Mercedes se le impuso una multa de 20.000 euros por el incidente después de que los comisarios aceptaran que había circunstancias atenuantes -el equipo citó un problema con la radio- y que actuara lo más rápido posible para rectificar el error.

Pero los comisarios solicitaron en su informe que la FIA ajustara el reglamento deportivo para recoger un incidente de ese tipo, que no tenía precedentes en la F1.

En la última edición del reglamento deportivo de la F1, publicada después de la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor de esta semana, se han aclarado las reglas relacionadas con el uso de los neumáticos.

El reglamento actualizado dice: "Cualquier piloto que utilice un juego de neumáticos de diferentes especificaciones o neumáticos que no le hayan sido asignados durante la carrera no podrá cruzar la línea de meta más de dos veces antes de volver a boxes y cambiarlos por un juego de neumáticos de la misma especificación".

Anteriormente no había claridad en cuanto a los incidentes en los que un piloto usaba neumáticos asignados a otro coche, lo que dejaba a Russell ante el riesgo de ser descalificado.

El reglamento ahora establece que cualquier piloto que no cambie los neumáticos de nuevo antes de las siguientes tres vueltas recibiría una penalización de stop and go de diez segundos.

Otra modificación del reglamento deportivo relacionada con los neumáticos es la confirmación de que Pirelli seguirá suministrando una cantidad estándar de neumáticos a los equipos para cada carrera, en lugar de las selecciones personalizadas que se ofrecían antes de 2020.

Los equipos recibirán dos juegos de duros, tres de medios y ocho de blandos por cada fin de semana de carrera.

El reglamento actualizado también reduce el tiempo máximo de las carreras, incluidas banderas rojas, de cuatro a tres horas, y aumenta el número de carreras permitidas en el campeonato a 23 para dar lugar al calendario aprobado para el próximo año.