Fórmula 1 GP de Qatar

Los pilotos de F1 pasaron por un curioso ejercicio en el debate sobre los comisarios

La FIA utilizó la plataforma de juego online Kahoot! para mejorar la participación durante la cumbre anual de pilotos.

Stuart Codling Ronald Vording

Editado: 27 nov 2026, 10:54

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Pocos asuntos del día a día en un fin de semana de Fórmula 1 dividen tanto la opinión como las decisiones de los comisarios, particularmente su consistencia. Una minoría ruidosa de pilotos tiende a dominar ese debate mientras otros evitan claramente implicarse.

La FIA asumió eso en su cumbre anual con los pilotos, utilizando la plataforma de concursos online Kahoot! para recabar un amplio espectro de opiniones. Se entiende que adoptó la forma de preguntas de opción múltiple sobre diversos incidentes a lo largo del año y las sanciones que se les aplicaron.

Aunque algunos lectores puedan ver esto como quitar seriedad a un asunto importante, el enfoque fresco de la reunión atrajo a algunos pilotos, incluido Lewis Hamilton, que normalmente no asisten porque sienten que son de poca utilidad. Permitir a los pilotos jugar con sus teléfonos aumentó la participación de un grupo demográfico con una capacidad de atención notoriamente corta, especialmente dado que muchos estaban cansados y aún con jet lag de Las Vegas.

También tuvo un efecto de ‘aplanamiento’, en el sentido de que todo el mundo podía hacerse oír, mientras que en un formato de reunión tradicional algunos pilotos se sentarían en silencio y se indignarían mientras los más vocales monopolizaban la palabra.

"No fui el año pasado, pero voy a ir esta noche", dijo Lewis Hamilton antes de la reunión.

"Solo porque quiero ayudarles, ayudar a que las carreras sean mejores, y el sistema de reglamentación estoy seguro de que podemos mejorarlo".

Hamilton attended Qatar meeting, having turned his back on it last year

Photo by: Getty Images

Históricamente, este foro anual ha sido importante porque da forma a las ‘directrices de estándares de pilotaje’, en continua evolución, que la FIA suele actualizar, junto con los baremos de sanciones asociados, durante el invierno. Esta es la oportunidad de los pilotos para discutir qué ha funcionado y qué no en las directrices actuales.

Aunque la consistencia de las decisiones de los comisarios es un tema perenne, y uno que la FIA espera abordar nombrando un panel permanente de comisarios profesionales, la reciente serie de tres tripletes ha puesto varios incidentes en el punto de mira. Se ha cuestionado la naturaleza draconiana de algunas sanciones, junto con el proceso de devolver una posición si se ha ganado saliéndose de la pista.

Hamilton se ha visto implicado en dos de esos casos recientes. Primero en México, donde su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, ganó el liderato atajando la curva 5 mientras atacaba a Hamilton en la primera vuelta, y luego asumió la penalización de tiempo en lugar de devolver la posición. Esa sanción, normalmente de 10s, se redujo a 5s porque los comisarios consideraron que Hamilton también se pasó de frenada en la curva y se fue largo.

Solo en ese caso hay muchas preguntas que desentrañar. ¿Son adecuadas para su propósito las directrices que rigen cuándo un piloto tiene derecho a ‘espacio para competir’? ¿En qué circunstancias debe un piloto devolver la posición? ¿Cómo puede mejorarse el sistema para evitar que los pilotos minimicen el inconveniente de una sanción consolidando la posición en pista antes de cumplirla?

El incidente más reciente llegó el pasado fin de semana en Las Vegas, cuando Leclerc lanzó un movimiento oportunista por el interior en la curva 7 y pasó parcialmente por encima del piano, tocando a Hamilton y haciéndole trompear. Por ello fue sancionado con 10s, además de recibir una furiosa reprimenda del jefe de equipo Frederic Vasseur.

Ese asunto destacó lo que sigue siendo una zona gris en las directrices de pilotaje pese a varios refinamientos desde que el tema surgió por primera vez en la temporada 2024. Aunque las directrices intentan establecer un umbral en torno a las posiciones relativas de los coches para determinar cuándo un piloto tiene derecho a ‘espacio para competir’, existe una salvedad relativa a si el piloto que ataca tiene el control de su coche o no. La posición relativa puede medirse objetivamente, pero la cuestión del control está abierta a interpretación y, por tanto, es subjetiva.

Cuando los pilotos están trabajando al límite, esa faceta adquiere un alto grado de importancia.

Russell was penalised for leaving the track and gaining an advantage on the opening lap of the US GP

Photo by: Getty Images

Hablando antes de la reunión, Alex Albon expuso sus pensamientos sobre la reciente serie de incidentes.

"Tengo jet lag, no quiero realmente que ocurra esta noche", dijo.

"Es solo una comprensión general de con qué estamos compitiendo. Siento que hay algunos incidentes que me llaman la atención: George [Russell] en Austin [por salir de la pista y obtener ventaja en la primera vuelta], Oscar [Piastri] en México contra Lindblad".

"Incluso diría sinceramente el propio incidente de Charles en México, los cinco segundos, que creo que muchos pilotos dirían que debería ser un cambio de posición fundamental instruido por la FIA. Y luego, para mí, sigue habiendo interrogantes en torno a… Miré el choque entre Charles y Lewis [en Las Vegas]. Quizá soy el único en que pensé que no creo que hubiera nada malo en lo que hizo Charles".

"Y creo que las reglas siguen siendo un poco así así, es una de esas raras, en las que si sueltas más el freno y luego tocas a otro coche, ¿eso es mejor? Muchas de esas zonas realmente grises, no me gustan. En ciertas posiciones, cuanto más puedas ponerte por delante de un coche antes del toque o lo que sea, determina que tienes más control".

El formato ‘anonimizado’ desalentó obviamente el ‘pensamiento de grupo’, así que hubo un consenso más amplio en algunos casos que en otros. Curiosamente, el momento de la reunión —el jueves por la tarde en Qatar— significó que dividió la ronda habitual de compromisos con los medios. Dos pilotos, Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli, hablaron después del encuentro, y uno fue más locuaz que el otro.

"Es solo una discusión general que tenemos con los comisarios, no necesitamos entrar aquí en detalles sobre ello", dijo Verstappen.

"Ellos se formarán su propia opinión sobre lo que dijimos acerca de ciertos incidentes y luego veremos qué podemos cambiar quizá para el año que viene potencialmente".

"Creo que todos estamos de acuerdo en que, comparado quizá con hace dos años, esto es mejor. También todos podemos decir que en algunos escenarios creo que aún podemos cambiar quizá ciertas sanciones un poco. Creo que siempre va a ser así, un trabajo en curso y hay cosas que quizá necesitan cambiar un poco, pero eso es algo que seguiremos discutiendo con ellos".

Difícilmente parezca un respaldo melodioso al nuevo formato de reunión, pero esto debe verse en el contexto de que la consistencia de los comisarios ha sido un tema de debate continuo durante gran parte de la larga experiencia de Verstappen en la F1. Igualmente, muchos de los retoques a las directrices de estándares de pilotaje se han aplicado como resultado de que se haya considerado que él había ‘explotado’ expertamente el sistema, como en el desenlace del campeonato de 2024.

On-track incidents between Verstappen and Norris late in 2024, such as here in the US GP, triggered changes in guidelines of when a driver is entitled to 'racing room'

Photo by: Getty Images

Antonelli adoptó una visión algo menos desencantada del resultado de la reunión.

"Fue bueno para, especialmente los comisarios, ver cómo vemos ciertos escenarios y darles nuestro punto de vista", dijo.

"Y también lo bueno es que la mayoría de nosotros en la sala estábamos todos alineados sobre los episodios que vimos; fue bueno que los comisarios lo vieran. Y también hablar sobre directrices, que realmente no necesitan cambiar".

"Es simplemente ver, entender nuestro punto de vista, y entender que en algunos escenarios solo tendría que ser [declarado] un incidente de carrera y sin sanción. Algunos escenarios están tan al límite que es muy difícil establecer quién tiene la culpa, y en lugar de dar una sanción debería ser simplemente un incidente de carrera".

Se entiende que la reunión también incluyó invitar a los pilotos a dejar sus teléfonos a un lado brevemente y discutir otros temas polémicos, incluyendo el dónde y el cuándo de devolver una posición que se ha ganado saliéndose de la pista. La preferencia es que se instruya a los pilotos a devolver la posición inmediatamente en esas circunstancias, en lugar de aguantar y potencialmente usar aire limpio para reforzar la posición en pista y mitigar —o incluso anular— el impacto de cualquier sanción.

Pero incluso esto no es necesariamente sencillo. En México, por ejemplo, Verstappen adelantó a Hamilton mientras los dos Ferrari tenían su disputa, así que Leclerc no podía ceder ante su compañero de equipo sin entregar el liderato a Verstappen. Y, en cualquier caso, dirección de carrera ya había dejado claro antes del evento que los pilotos que ganaran posición atajando la pista en las curvas 1-3 y 4-5 tenían que apartarse inmediatamente, lo que Leclerc no hizo.

Así, podemos anticipar más desenlaces polémicos el año que viene. ¿Y qué hará entonces la FIA para animar la cumbre de pilotos de Qatar? ¿Organizar una partida de la botella?

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