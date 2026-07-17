La F1, dividida por los finales de carrera: ¿con Safety Car o bandera roja para el show?

El final de la última carrera de Fórmula 1 en Silverstone volvió a sacar a relucir un tema ya abordado hace tiempo, pero que vuelve de forma cíclica, es decir, la posibilidad de interrumpir con bandera roja las carreras a pocas vueltas del final de modo que se acabe en condiciones de Safety Car. Un escenario que ha provocado puntos de vista contrapuestos, algunos de ellos tajantes.

El caso del Gran Premio de Gran Bretaña es particular porque, en realidad, Dirección de Carrera siempre tuvo la intención de reanudar la carrera, al menos para que se disputase una última vuelta.

Sin embargo, la comunicación que permitió superar al Safety Car a quienes en ese momento estaban doblados llegó demasiado tarde por unos segundos: en ese punto, la FIA aplicó el reglamento al pie de la letra, concluyendo la carrera bajo la neutralización del SC.

En esencia, si la comunicación hubiera llegado unos segundos antes, el problema ni siquiera se habría planteado, y esto está claro para todos. Pero lo ocurrido en Gran Bretaña ha reabierto otra cuestión: ¿es realmente correcto interrumpir una carrera en las ultimas vueltas para evitar un final bajo Safety Car, privilegiando el espectáculo?

Alexander Albon, Williams, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

De esto ya se había hablado en el pasado y, aun compartiendo la idea de intentar cuando sea posible concluir las carreras en condiciones de bandera verde, los equipos se habían opuesto al uso de la bandera roja como herramienta artificial. Existe, en cualquier caso, un precedente, el GP de Australia 2023, en el que Dirección de Carrera decidió recurrir a la bandera roja en una situación que muchos consideraron forzada.

Por ejemplo, Lewis Hamilton estaría a favor de la posibilidad de interrumpir las carreras a algunas vueltas del final si existiera la posibilidad de regalar un final más emocionante a los espectadores, citando precisamente la situación en Albert Park: "Absolutamente. Recuerdo que ocurrió hace unos años en Australia y fue una de las carreras más bonitas. Claro, si vas liderando no es la situación ideal, pero al mismo tiempo ofrece a los aficionados un final realmente emocionante. Terminar un GP detrás del Safety Car es decepcionante".

A favor de este enfoque también hay otras figuras en el paddock, como Ayao Komatsu, team principal de Haas. Su punto de vista es sencillo: con los procedimientos actuales, cuando sale un Safety Car a cinco vueltas del final es prácticamente seguro que la carrera se cerrará en régimen de neutralización. En una situación así, según él, sería más sencillo sacar bandera roja y volver a poner a todos al mismo nivel.

El caótico final del GP de Australia 2023 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

"Mirando la situación de Silverstone, cuando ocurrió aquel accidente, era muy probable que la carrera terminara detrás del Safety Car. En el momento en que ocurrió, si hubiéramos mostrado la bandera roja, al menos habríamos tenido tres o cuatro vueltas de carrera. Es decididamente mejor que terminar detrás del SC. Y además, creo que todo el procedimiento de los coches que deben desdoblarse supone demasiado tiempo", dijo Komatsu.

"Normalmente, si solo quedan cuatro vueltas, no vas a relanzar la carrera. Incluso cinco vueltas ya están bastante, digamos, al límite. Así que imagino que hay que valorar pros y contras. En lugar del Safety Car, si sacamos bandera roja, ¿cuál es el lado negativo? Tampoco habría ocurrido una situación controvertida, fuera en el año que fuera. Porque si sacas bandera roja, todos cambian los neumáticos. Así que probablemente es una forma equitativa de gestionar la cosa. Y permite ofrecer un poco de acción a los espectadores".

Por otro lado, también hay un elemento importante. La bandera roja debe usarse solo por motivos serios, y no debe convertirse en una herramienta artificial. Es cierto que una regla 'fija', que prevea la posibilidad de mostrarla cuando queden un cierto número de vueltas para el final en caso de salida del coche de seguridad, aplicaría el mismo tratamiento para todos, pero, ¿sería una elección válida pensar solo en un espectáculo artificial?

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Este es también el punto. ¿Por qué motivo los accidentes en el final de carrera deberían tratarse de forma diferente respecto a los que ocurren en el resto del GP, solo en nombre del espectáculo? Es por esto que algunos pilotos son contrarios a esta perspectiva, entre ellos Gabriel Bortoleto, que ha reiterado que la bandera roja debe usarse exclusivamente por motivos de seguridad.

"Creo que la bandera roja, dejémoslo bien claro, debe mostrarse cuando ocurre un accidente serio. No debemos centrarnos solo en el entretenimiento para llegar al final de la carrera. Tenemos 70 vueltas, 60: ya hay suficiente entretenimiento y suficiente acción. Si hay un gran accidente hacia el final de carrera, estoy de acuerdo en que se debe sacar bandera roja, pero por una cuestión de seguridad".

"Pero si es un accidente menor, como el que le ocurrió a Max Verstappen, que ni siquiera se fue contra el muro sino solo a la grava, no veo el motivo por el que mostrar la bandera roja, solo para intentar hacer otras tres vueltas. Creo que deberíamos mantener la bandera roja para accidentes graves, porque en cuanto se empieza a hacer este tipo de cosas, todo se complica y se crean otros problemas, se generan otros diez en el intento de arreglar algo que ocurre una vez cada cincuenta carreras".

Safety Car Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Muchos pilotos opinan que, en lugar de usar la bandera roja para cambiar el final de una carrera, se debería más bien acelerar el procedimiento para desdoblarse, de modo que requiera menos tiempo. "Creo que los finales de carrera con batalla siempre son bienvenidos. Hay casos en los que, por coincidencia, sale un Safety Car en la última vuelta, o a dos vueltas del final. No puedes cambiar el resultado de una carrera solo porque ha habido mala suerte y el Safety Car ha salido ahí", comentó Carlos Sainz.

En la misma línea va también Oscar Piastri: "Simplemente, parecíó una situación un poco desafortunada desde el punto de vista del 'timing'. Las reglas son las que son. Todo se vuelve muy complicado si empiezas a hacer excepciones a las reglas que has establecido. Está claro que, sí, en el futuro debería gestionarse de forma más fluida. Obviamente, queremos terminar la carrera en condiciones de bandera verde, si es posible, pero estoy contento de que se siguieran las reglas".

En las palabras de los pilotos emerge un tema común, el de las excepciones. Introducir casos específicos corre el riesgo de abrir la puerta a situaciones confusas, porque se podría llegar a preguntarse por qué motivo un accidente más serio, ocurrido durante la carrera, no ha provocado una bandera roja, mientras que un episodio menor en el final, solo en nombre del espectáculo, sí ha supuesto la interrupción de la carrera.

Cierto, existiría una regla fija, pero de todos modos acabaría generando más discusiones, exactamente como ocurre hoy cuando se debate sobre la necesidad o no de la intervención del Safety Car, pero con un impacto incluso mayor. Aquí entran en juego las visiones subjetivas, y el riesgo es crear una complejidad que no sirve. La Fórmula 1 también es espectáculo, pero no debe perseguirse a cualquier precio, porque los finales bajo Safety Car, por raros que sean, forman parte de las carreras.