Por qué los equipos temen lo peor con los F1 de 2026 en Spa: "Un shock para el sistema"

Si retrocedemos cuatro meses hasta la primera cita de la temporada 2026 de Fórmula 1, muchas cosas eran muy distintas a como son ahora. Andrea Kimi Antonelli todavía no había ganado ninguna carrera, Toto Wolff seguía convenciendo al paddock de que Red Bull sería "la referencia absoluta" y Cadillac aún no había completado sus primeros kilómetros oficiales en la Fórmula 1.

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Muchas cosas han cambiado, pero hay una que no. Antes de cada fin de semana de carreras, gran parte de las ruedas de prensa del paddock siguen girando alrededor de la gestión de la energía, para frustración de muchos, incluidos los propios pilotos. Afortunadamente, el tema había perdido algo de protagonismo durante los últimos meses gracias a los ajustes introducidos por la FIA, aunque eso se debió sobre todo al tipo de circuitos. En pistas como Miami, Mónaco o Montreal había suficientes zonas para recargar la batería.

Sin embargo, en Silverstone y Spa-Francorchamps la gestión de la energía vuelve a ser el gran tema de conversación. El motivo es evidente: ambos trazados están formados en gran parte por curvas rápidas y largas rectas, lo que deja muy pocas oportunidades para recuperar energía.

La ironía es que estos deberían ser precisamente los circuitos para los que se diseñan los Fórmula 1, aquellos donde estos coches realmente cobran vida, como suelen repetir los pilotos. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que los F1 no están hechos para circuitos urbanos y que solo muestran todo su potencial en trazados clásicos repletos de curvas de alta velocidad?

Lamentablemente, en 2026 ocurre justo lo contrario. O, mejor dicho, con un pequeño matiz: esa afirmación sigue siendo válida desde el punto de vista del chasis. El reglamento de los chasis no es malo; de hecho, podría considerarse un paso adelante respecto a la era del efecto suelo. Sin embargo, las limitaciones de las nuevas unidades de potencia eclipsan esas mejoras precisamente en los circuitos donde la Fórmula 1 debería brillar.

Antes de Spa, resulta inevitable recordar una pregunta que le hice a Lando Norris en China sobre si las curvas más icónicas de la Fórmula 1 serían diferentes este año. En su respuesta, el vigente campeón del mundo señaló inmediatamente a Spa-Francorchamps.

Norris teme que los circuitos más míticos hayan perdido su esencia Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ya no vas a entrar en Pouhon para ver quién tiene más valor", comentó Norris entre risas. "Eso ya no existe. Ahora simplemente verás quién levanta el pie en el momento adecuado y utiliza el acelerador de la forma correcta para no gastar batería. El piloto todavía puede marcar diferencias gestionando la unidad de potencia al máximo de sus posibilidades, pero es un estilo completamente distinto a ver quién era capaz de pasar más rápido por Pouhon".

No es casualidad que Norris mencionara Pouhon. Eau Rouge-Raidillon lleva años siendo una curva a fondo, por lo que con los coches de efecto suelo muchos pilotos destacaban especialmente la exigencia de Pouhon, esa doble curva a izquierdas que, según Lance Stroll, sigue provocando una descarga de adrenalina por muchas veces que se haya pasado por allí. Bueno, salvo en 2026.

¿Está justificada la advertencia de Alonso sobre la F2?

La experiencia en Spa será diferente este año por dos motivos. El primero es que las llamadas curvas "de valentía", como Pouhon, han perdido gran parte de su desafío, igual que ocurrió en Silverstone con Copse y Maggots-Becketts, un tramo que Fernando Alonso llegó a definir como "estaciones de carga".

Pero aún más importante será la gestión de la energía durante toda la vuelta. Y precisamente ahí es donde varios pilotos han mostrado su preocupación, con Alonso encabezando las advertencias.

"No puedes desplegar energía en todas las rectas. Si despliegas en Spa desde la curva 1 hasta la 5, se acabó para el resto de la vuelta", explicó el bicampeón del mundo. "Así que tienes que ahorrar un poco ahí para tener despliegue desde la curva 14 hasta la chicane Bus Stop. Pero si utilizas energía en esas dos rectas, que es lo óptimo, entonces tienes un minuto entero en el segundo sector sin despliegue. Y no debemos olvidar que este año tenemos bastante menos potencia que el año pasado e incluso menos que un Fórmula 2".

Sin la aportación del MGU-K, los Fórmula 1 de 2026 desarrollan aproximadamente 540 CV únicamente con el motor de combustión, mientras que los motores Mecachrome de Fórmula 2 entregan unos 610 CV según las cifras oficiales.

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Recorrida la vuelta completa, los Fórmula 1 seguirán siendo claramente más rápidos que los Fórmula 2, por lo que los comentarios de Alonso solo hacen referencia a determinados tramos del segundo sector y no al tiempo total por vuelta.

También conviene señalar que los pilotos han tendido a dibujar un panorama especialmente pesimista durante toda la temporada 2026, incluido el jueves de Silverstone. Sin embargo, en la práctica —salvo el efecto acordeón en la carrera sprint y el peculiar truco de Mercedes en clasificación—, la realidad fue quizá algo menos dramática de lo que apuntaban los pronósticos más negativos.

McLaren y Williams esperan "una cantidad importante" de super clipping

Dicho esto, no son solo los pilotos quienes temen los problemas de despliegue en Spa. Los equipos también afrontan el fin de semana con bastante escepticismo. En la previa del Gran Premio de Bélgica, McLaren llegó incluso a describir Spa con los coches de 2026 como "un shock para el sistema".

"El Gran Premio de Bélgica va a ser increíblemente exigente desde el punto de vista de la gestión de la energía; es uno de los circuitos con mayor déficit energético del calendario", explicó Neil Houldey, director técnico de ingeniería aplicada de McLaren. "Esperamos ver una cantidad importante de super clipping, lo que pondrá a prueba tanto al coche como a los pilotos".

Se espera que ese super clipping aparezca, entre otros puntos, en la aproximación a Les Combes al final de la recta de Kemmel y de nuevo camino de Blanchimont más adelante en la vuelta. No obstante, especialmente el viernes, cada equipo optará por estrategias diferentes sobre dónde y cuánta energía desplegar.

Williams, que también prevé una auténtica batalla de las baterías en las Ardenas, ya ha explicado cuáles serán los principales puntos críticos del circuito en 2026.

Elegir dónde desplegar la batería será la gran clave en Spa Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Spa es, con diferencia, el circuito más sensible a la energía que hemos encontrado hasta ahora esta temporada", afirmó Paul Williams, ingeniero jefe de pista de Williams. "La aproximación a Eau Rouge puede afrontarse con distintas configuraciones, sacrificando perfil de despliegue, eficiencia energética o aprovechando las ventajas en altura del coche que ofrece la puesta a punto durante la subida".

"Esperamos utilizar toda la ventana disponible de energía: batería llena en la curva 1, agotada en la curva 5, volver a tenerla completamente cargada a la salida de la curva 14 y vaciarla de nuevo antes de la curva 18. Eso deja al segundo sector con una importante falta de energía y hace probable el super clipping tanto con mucho como con poco combustible".

La previsión de Williams coincide, por tanto, con la advertencia de Alonso. Utilizar la energía disponible en la recta de Kemmel y volver a hacerlo antes de Blanchimont y la chicane Bus Stop parece la estrategia más lógica, pero eso podría convertir el segundo sector en uno de los tramos más comprometidos de toda la vuelta.

Los circuitos más icónicos de la F1 también se están convirtiendo en los más problemáticos

El circuito de Spa ofrece margen para diferentes estrategias de despliegue en 2026, y analizar los datos tras la primera sesión de entrenamientos libres será, sin duda, interesante. Pero, siendo sinceros, esa no debería ser la razón por la que Spa —uno de los trazados más legendarios del calendario— resulte interesante.

Afortunadamente, el equilibrio volverá a inclinarse ligeramente hacia el motor de combustión el próximo año, aunque Spa desaparecerá temporalmente del calendario debido al nuevo sistema de rotación. La única nota positiva es que, cuando el campeonato regrese a Bélgica en 2028, el reparto será de 60-40 entre combustión y parte eléctrica, y este tipo de análisis —incluso por parte de los propios equipos— debería haber quedado en el pasado.

Pero la realidad de 2026 sigue siendo muy distinta. Los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1 también están demostrando ser los más problemáticos para estos nuevos monoplazas, y esa es una conclusión difícil de asumir. La categoría reina del automovilismo debe aprender de ello, no solo de cara a los próximos años, sino de manera permanente.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images