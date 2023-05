Susie Wolff: "Veremos a una mujer en F1 en los próximos 10 años"

Susie Wolff, directora general de F1 Academy, cree que la Fórmula 1 tendrá una mujer como piloto en un futuro no muy lejano. "En los próximos 10 años.. Voy a ser contundente y decir que sí", dijo. "Pero creo que con la F1 Academy estamos creando un camino tan sólido que, cuando llegue la primera, le seguirán más. Ése es el plan".

En su aparición en el Financial Times Business of F1 Forum de Mónaco, organizado con Motorsport Network, la expiloto de desarrollo de Williams ofreció su visión sobre la F1 Academy, que es una idea de Stefano Domenicali, CEO de la F1, con una importante financiación de Liberty Media.

"No hay muchos modelos a seguir, lo que hace que la sociedad tenga la percepción de que el automovilismo es una cosa de hombres. Realmente tenemos que cambiar eso", dijo Wolff.

"Puedo decir con toda la confianza que vamos a hacer todo lo posible para cambiar esa situación. Y creo que tener el apoyo que tenemos significa que tenemos muchas más posibilidades de lograrlo. Por favor, no vean este mensaje como algo de mujeres que va dirigido por una mujer".

"Esta F1 Academy es por el bien de la Fórmula 1, de nuestro deporte. Y todos tenemos que estar en este camino hacia el cambio. Los que toman las decisiones son todos hombres ahora mismo, o el 95% de ellos, y ellos también tienen que estar con nosotras porque son los únicos que pueden ayudar a crear un cambio duradero".

Domenicali anunció la creación de la F1 Academy a finales de la temporada pasada y Wolff asumió el cargo como directora general en marzo. Presentó su visión del programa a Domenicali el mes pasado y ahora está trabajando para poner en marcha un proyecto a más largo plazo.

"F1 Academy tiene que ser mucho más que una categoría de apoyo. Al final, si sólo proporcionamos una plataforma para 15 jóvenes mujeres que son pilotos, nos quedaremos sin pilotos muy rápidamente, porque no hay suficientes", dijo Wolff.

"Pero no queremos centrarnos sólo en encontrar a la que será la próxima piloto de F1, queremos ser algo mucho más amplio. Con la plataforma de la Fórmula 1, que tiene un alcance a nivel mundial tan grande, queremos asegurarnos de que, tanto fuera como dentro de la pista, estamos inspirando realmente a la próxima generación, creando oportunidades, aumentando la reserva de talentos jóvenes para que las más talentosas puedan llegar a la cima".

"No se trata sólo de establecer un sistema para que haya más mujeres en el deporte. Se trata de reconocer que necesitamos aumentar el número de mujeres que quieren hacer esto para que las más talentosas lleguen a lo más alto. Tienes que ser lo suficientemente buena".

F1 Academy funcionará como una serie de desarrollo para chicas entre el karting y los monoplazas, por lo que las más jóvenes tendrán 15 años. Esa es la etapa del desarrollo en la que las mujeres que habitualmente destacan en el karting suelen tener dificultades para desenvolverse.

Cinco de los equipos que compiten en F2 y F3 han sido contratados para darle un coche a tres chicas cada uno, con financiación procedente de la propia F1, lo que significa que las chicas sólo necesitan 150.000 euros de patrocinio para poder formar parte de la categoría, un nivel similar al del karting.

Además de disputar 21 carreras a lo largo de siete fines de semana, cada una de ellas dispone de 15 días de pruebas, algo fundamental porque, una vez que las pilotos pasan a la F3 y la F2, esos test están estrictamente limitados por el reglamento y la idea es que las mujeres compitan en una igualdad de condiciones total con los hombres a partir de la F3.

Esta temporada sólo se emitirán los resúmenes de las carreras, además de otros contenidos en las redes sociales, pero a partir de 2024 habrá 21 carreras divididas en siete grandes premios y la gran mayoría de ellos junto a la F1, por lo que algunas televisiones como Sky Sports, retransmitirán todas las carreras de la F1 Academy en directo, como ya hacen con la F2 y la F3.

También se crearán programas educativos en todas las sedes a las que asista F1 Academy con el fin de intentar inspirar a niñas y mujeres a ver que las carreras son mucho más que ser piloto. Wolff ha tenido la ingeniosa idea de situar el paddock de la F1 Academy en la F1 Fan Zone, para que sea accesible y despierte el máximo interés del público.

"Si la gente me pregunta: '¿Cuál es tu objetivo claro? En 10 años, quiero entrar en el paddock de la F1 y ver mucha más diversidad, un 20% como mínimo. Y quiero que esas mujeres del paddock digan: 'Bueno, estoy aquí gracias a F1 Academy', ya sea porque 'me dieron la oportunidad', o 'me inspiraron' o 'crearon un camino que me permitió entrar en este deporte'. Creo que la accesibilidad es la clave. En la Fórmula 1 hay cada vez más aficionadas, pero sigue pareciendo inaccesible".

La misión de Wolff se verá sin duda favorecida por el auge del deporte femenino en todo el mundo. La reciente final del Seis Naciones de rugby femenino entre Inglaterra y Francia juntó a unos 58.000 espectadores en Twickenham, mientras que las chicas del Arsenal llenaron el Emirates Stadium, con una capacidad para 60.000 espectadores.