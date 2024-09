El fin al 'show' de Franco Colapinto tras su primer éxito en la F1

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 fue toda una revolución, aunque no solo dentro de la pista, sino que fuera de ella se convirtió en todo un fenómeno por su naturalidad y humor con sus seguidores. A lo largo de la semana en la que se estrenó en la máxima categoría del automovilismo, el argentino no dejó de hacer publicaciones con cada vez más 'me gusta', y su cuentas en redes sociales subieron como la espuma, llegado a triplicar los números que tenía con respecto a cuando estaba en la Fórmula 2.

Tras ello y su éxito, llegó a bromear con que todo se acabaría debido a que tendría una persona que gestionara sus perfiles de una forma un poco más profesional, y unos minutos después de lanzar ese mensaje realizó otra publicación en la que se reía de aquellos que se lo creyeron. Sin embargo, volvió a lanzar otro aviso, y esta vez de una forma más seria delante de la prensa, y parece que será el fin de su 'show'.

Las redes sociales de Franco Colapinto: Fórmula 1 La autenticidad de Colapinto en redes enamora… a las redes

Se desconoce si será verdad o en Williams le seguirán dejando con esa libertad para publicar, pero dijo: "Siempre me gusta interactuar con la gente y, por suerte, los aficionados son increíbles, y en cierta forma, me han ayudado a llegar donde estoy ahora. No muchos pilotos interactúan con sus seguidores, y siempre es bonito tener algo de tiempo para ello, siempre lo hacía, pero ya estoy borrando todo y será mi CM [Community Manager] quien lidie con eso".

Sea verdad o no, lo que está claro es que cambió la forma de ver la Fórmula 1 en Argentina en apenas unos días, y se alegró por ver cómo sus compatriotas le empezaron a apoyar de una forma inimaginable para un deportista: "Es increíble el seguimiento en mi país, aunque nunca eliges cuando llegar a la Fórmula 1, pero por suerte estoy aquí, intentando extraer el máximo".

"Sabía que iba a ser así, hacia 23 años que no teníamos un piloto argentino, y había tanta necesidad en el país, en un sitio donde adoran los deportes y el automovilismo. Me hubiera gustado cuando era un niño tener a alguien para ver las carreras por las mañanas y apoyarle, y es un placer que sea yo el que está ahora", continuó. "Ahora me tienen a mí, yo no tenía ese referente, y veo a mucha gente feliz desde sus casas viéndome".

Y al tener el teléfono en la mano de forma muy habitual, podía ver si otro piloto le escribió un mensaje sobre su estreno, y reveló que hubo algunos que se interesaron por él: "El primer mensaje fue de Lando [Norris], en cuanto me anunciaron, él acababa de ganar la carrera [en el Gran Premio de Países Bajos] y fue muy bueno y educado".

"Después hablé con Charles [Leclerc], Lando y Alex [Albon], y me daban consejos y cosas que vigilar, y es muy difícil, hasta que no lo pilotas y ves la aceleración, la frenada y la potencia", explicó. "Hasta que no lo conduces, no te das cuenta, y es lo mismo en las carreras, por mucho que te lo digan, hasta que no lo haces, no lo sientes, es una gran comunidad la que hay en la Fórmula 1, así que es bueno recibir ese apoyo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!