La FIA está sorprendida por la variedad de pontones en la F1 2022

La temporada 2022 de Fórmula 1 comenzará este fin de semana con un nuevo reglamento, y el Gran Premio de Bahrein supone la primera prueba de fuego para que los equipos vean su posición real en la parrilla.

Los responsables en la creación de la normativa técnica han hecho un esfuerzo por reducir la libertad de ingenio aerodinámico del que disponían con anterioridad, presionando para hacer una categoría más reñida y con mayor facilidad para que los monoplazas se sigan entre sí.

Eso haría que aumentasen las batallas en pista, aunque se temía que las escuderías, limitadas por las reglas, podrían haber tomado las mismas decisiones para fabricar sus coches. Sin embargo, tras las presentaciones y las dos semanas de test, los equipos han sorprendido a todos gratamente con gran variedad de diseños aerodinámicos.

Una de las áreas más importantes en las que los equipos se decidieron por diferentes configuraciones ha sido en los pontones. Mercedes actualizó su W13 con unos muy delgados y ubicados en una posición más vertical, mientas que Ferrari luce un diseño más ancho, con una forma parecida a la de un buzón.

El jefe de asuntos de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, explicó que el grupo con el que trabajó se mantuvo "muy atento a ciertas zonas de los coches" que eran las más sensibles aerodinámicamente para generar aire sucio.

Eso provocó que otras partes, como los pontones, dispusieron de mayor libertad de diseño, aunque el miembro del organismo regulador admitió que no esperaba ver tantas diferencias entre las escuderías.

"Hemos proporcionado mayor libertad a los pontones que a otras áreas de manera consciente", reconoció. "Podríamos haber escrito en las reglas que todos hubieran sido iguales si quisiéramos, y no lo hicimos porque pensamos que era una oportunidad".

"En ese sentido, no fue algo que no teníamos bajo control todo lo que sucedió con los pontones. Si me preguntas, si esperaba ver la variedad de soluciones que traerían los equipos, no, superó lo que me imaginaba", afirmó Tombazis.

El radical diseño de Mercedes en el comienzo de la segunda semana de pruebas en Bahrein llamó la atención de todo el paddock, y eso llevó a algunos a cuestionar si estaba dentro del espíritu del reglamento, como sugirió el jefe de Red Bull, Christian Horner.

No obstante, Tombazis dijo que la forma de actuar de la FIA para proteger el espíritu del reglamento consiste en poder "reaccionar fácilmente para corregir las normas" y "no para decir si un coche es ilegal o cosas similares".

"No creo que los equipos hayan creado un monoplaza de cierto modo solo porque nos gusta. Siguen haciendo lo que piensan que es lo más rápido y la mejor interpretación, han trabajado mucho en el reglamento, como era de esperar", indicó el ex ingeniero de Ferrari o McLaren, entre otros.

"El reglamento estaba razonablemente bien escrito, algunas áreas no eran perfectas, y se actualizarán en el futuro", expresó Tombazis. "Tenemos que seguir la gobernanza, y se rige por votaciones, no lo sacamos de la nada y decimos que aquí está la nueva normativa".