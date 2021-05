Kimi Raikkonen acabó noveno en el GP de Emilia Romagna, pero una sanción le hizo caer de la zona de puntos, lo que movió a Esteban Ocon a la novena plaza y a Fernando Alonso, a la décima.

Los comisarios de la carrera de Imola consideraron que Raikkonen incumplió el reglamento cuando, tras hacer un trompo intentando desdoblarse, no pudo retomar su posición original y, en lugar de pasar por el pitlane como obligan las normas, simplemente se colocó detrás del grupo.

Fue una sanción de stop and go de 10 segundos que, al decidirse después de la carrera, se convirtieron en 30.

Este fin de semana, antes del GP de Portugal, Alfa Romeo solicitó a la FIA una revisión y, después de una videoconferencia celebrada el sábado por la tarde, el máximo organismo aceptó que volvería a analizar si la sanción era merecida.

Sin embargo, en la tarde del domingo han comunicado que, revisado el caso, la sanción se mantiene, por lo que Raikkonen mantiene el 0 con el que salió de la segunda carrera, mientras que los Alpine se mantienen en el top 10.

En un comunicado muy amplio y detallado de la FIA, se anunciaba la decisión. Aquí mostramos el resumen:

"Se modificó el reglamento respecto a la reanudación de una carrera después de una suspensión en 2018. Ahí se incluye la opción de un reinicio de carrera lanzado o desde parrilla".

"La bandera roja durante una carrera de Fórmula 1 es algo raro y las circunstancias para un reinicio lanzado son aún más raras. Desde 2018 no ha habido precedentes de la circunstancia en la que estaba el piloto Raikkonen".

"En la decisión original de los comisarios, declaramos que 'la regla que requiere que un coche entre al pitlane si no logra recuperar su posición está presente entre varios campeonatos, y ha estado en el Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA durante varios años y ha sido aplicado de manera coherente'. Todo eso es correcto, excepto que los comisarios reconocieron que no había habido precedentes".

"Al hacer esa declaración, los comisarios se referían a casos de Fórmula 2 y Fórmula 3, pero no lo discutieron con el equipo que reclamó en la audiencia original. En resumen, esa fue la razón por la que se concedió la revisión. Al final se acordó que esos casos no eran lo mismo y que no existe precedente en ningún campeonato desde que se promulgó el reglamento. Por eso, el caso ha sido reconsiderado sobre el fondo".

"El Art 42.6 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA indica que un piloto puede adelantar para recuperar su posición inicial incluyendo (y lo más importante en este caso) 'durante la (s) vuelta (s) detrás del coche de seguridad' y, si no recupera su posición antes de la primera línea de Safety Car, debe entrar al pitlane y salir desde ahí. No hacer eso incurre en una penalización obligatoria de diez segundos de stop and go".

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, es llevado de vuelta a los boxes tras choque 1 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Domenicali, director general de la Fórmula 1 2 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 3 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 4 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 5 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing 6 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing 7 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 8 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 9 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 10 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 11 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 12 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 13 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes 14 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 15 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing 16 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing 17 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 18 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 19 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 20 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 21 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 22 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes, y el tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 23 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra con el equipo en Parc Ferme 24 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images La bandera a cuadros se agita 25 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin, en Parc Ferme 26 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Geri Horner esposa de Christian Horner, Red Bull 27 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 28 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 29 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 30 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, Sebastian Vettel, Aston Martin 31 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 32 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams 33 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Williams, Carlos Sainz Jr., Ferrari 34 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 35 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 36 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1, con un ingenireo 37 / 53 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 38 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 39 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 40 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 41 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 42 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Stefano Domenicali, director general de la Fórmula 1 43 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 44 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 45 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 46 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los pilotos durante el himno nacional en la parrilla de salida 47 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 48 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1, Charles Leclerc, Ferrari 49 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 50 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri 51 / 53 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, en la grava 52 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, se baja de su coche tras el accidente 53 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images