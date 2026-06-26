Cómo la mejor relación con la FIA "desde Whiting" cambió los puntos de penalización
El impulso de los pilotos de Fórmula 1 para replantear cómo se conceden los puntos de penalización dio sus frutos este año, con unos comisarios de la FIA mucho más reacios a imponerlos.
Tras siete carreras disputadas, los pilotos de Fórmula 1 solo han acumulado un único punto de penalización esta temporada: el que recibió Franco Colapinto por no reducir suficientemente la velocidad durante una bandera amarilla en la carrera de Barcelona. Además, todavía no se ha otorgado ningún punto de penalización por incidentes derivados de batallas en pista.
Esto es consecuencia de las nuevas directrices de la FIA introducidas antes del inicio de la temporada, que conceden a los comisarios una flexibilidad mucho mayor a la hora de decidir si deben imponer puntos de penalización y cuántos. Aunque las recomendaciones sobre las sanciones deportivas apenas han cambiado, el apartado relativo a los puntos de penalización sí ha sido profundamente revisado. En muchos casos, los comisarios pueden decidir ahora cuántos puntos, si es que corresponde alguno, imponer por una infracción, especialmente en el caso de las colisiones.
Eso era exactamente lo que pedían los pilotos de F1. En su opinión, otorgar puntos de penalización por accidentes fruto simplemente de una lucha intensa en pista era un enfoque equivocado.
El principio del sistema, sin embargo, sigue siendo el mismo: los pilotos que acumulen 12 puntos de penalización reciben automáticamente una carrera de sanción, como ocurrió en 2024, cuando Kevin Magnussen se vio obligado a perderse el Gran Premio de São Paulo tras superar ese límite.
El sistema había sido criticado con frecuencia por los pilotos, que consideraban que se estaban imponiendo puntos por infracciones relativamente menores o por colisiones provocadas por intentos de adelantamiento optimistas, pero no temerarios.
"Obviamente, los puntos de penalización son algo que puede acabar provocando una sanción de una carrera", explicó el director de la GPDA, Carlos Sainz, cuando fue preguntado por Motorsport.com. "Y creo que un piloto debería recibir una carrera de sanción si está siendo continuamente peligroso para sus rivales, para los comisarios de pista o si se comporta de manera inapropiada con la FIA y los comisarios.
Carlos Sainz, Williams
Photo by: Eric Le Galliot
"Si ocurren dos o tres de esas cosas, estamos encantados de recibir puntos de penalización. Pero si cometemos un pequeño error con el limitador de velocidad, excedemos los límites de pista, algo que no pone a nadie en peligro... al fin y al cabo ya nos estáis penalizando con tiempo en carrera.
"No creemos que deban concederse puntos de penalización, porque no estás infringiendo una bandera amarilla o roja, no estás poniendo a nadie en peligro, no estás poniendo en riesgo a otro competidor ni comportándote mal. Eso fue lo que defendimos. Y, sinceramente, hasta ahora la FIA ha sido extremadamente receptiva con ello".
Uno de los mayores cambios respecto al año pasado afecta a las colisiones. En las anteriores directrices, provocar un accidente conllevaba automáticamente tres puntos de penalización además de la sanción deportiva. Con la nueva versión, los comisarios pueden conceder entre cero y tres puntos, dependiendo de la gravedad del incidente. Un ejemplo se produjo en China, donde Esteban Ocon recibió una sanción de 10 segundos por su toque con Colapinto, pero ningún punto de penalización en la superlicencia. Las nuevas directrices también incorporan una nota que señala: "Los puntos de penalización por provocar [una colisión] deberán ajustarse en función de la gravedad del incidente causado".
Otro cambio importante afecta a sacar a otro piloto fuera de la pista. Salvo que los comisarios consideren que la maniobra fue "temeraria", ya no conlleva puntos de penalización, frente a los dos que se imponían según las directrices anteriores. Lo mismo ocurre con ignorar las banderas azules: las nuevas recomendaciones establecen que no se concedan puntos, en lugar del uno o dos que contemplaba la normativa del año pasado.
Sin embargo, cuando los comisarios consideren que una colisión se produjo con una "aparente intención deliberada o temeraria", el piloto seguirá recibiendo cuatro puntos de penalización, exactamente igual que antes.
Rui Marques, FIA Race Director
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Según Sainz, la FIA ha mostrado una gran predisposición para introducir los cambios solicitados. Además, elogió la mejora en la comunicación con el organismo, asegurando que el nivel de confianza ha alcanzado cotas similares a las que los pilotos tenían con el fallecido director de carrera Charlie Whiting.
"Creo que todos insistimos mucho en las reuniones informativas y, evidentemente, hubo conversaciones", explicó. "Y también desde la llegada de Rui [Marques, el actual director de carrera de la F1], el equipo y la estructura que hay ahora dentro de la FIA es el grupo de personas más colaborativo con el que he trabajado desde Charlie. Sinceramente, todo está funcionando de forma bastante fluida y muy bien. Tengo la sensación de que nos escuchan muchísimo y, honestamente, ahora estamos en un muy buen momento con ellos.
"A veces nosotros les molestamos demasiado, otras veces ellos nos molestan un poco a nosotros, pero es la típica relación. Tengo que decir que ahora mismo todo fluye muy bien y que la relación es buena".
Un Bearman más tranquilo
Uno de los pilotos que más agradeció este cambio de enfoque fue Oliver Bearman, que pasó gran parte del año pasado al borde de una suspensión y que sigue encabezando la actual clasificación de puntos de penalización, con ocho. El británico asegura que el sistema anterior hacía que los pilotos se contuvieran demasiado al luchar en pista.
"Creo que todos compartíamos más o menos la misma opinión", explicó a Motorsport.com. "Está bien que te sancionen cuando cometes errores, pero este sistema de puntos de penalización y la forma en la que se repartían tan fácilmente en años anteriores no nos animaba precisamente a intentarlo, a competir.
"Y si queremos ofrecer espectáculo y carreras, dejadnos intentar adelantar sabiendo que, si sale mal, recibiremos una sanción. Pero al menos no vas a acabar perdiéndote una carrera más adelante en la temporada por ello, y eso es positivo. Sí, estoy contento con el cambio y creo que prácticamente todos opinábamos lo mismo".
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Bearman recibió cuatro puntos de penalización en Silverstone el año pasado tras sufrir un accidente al entrar en el pit lane durante una bandera roja en los terceros entrenamientos libres. Los comisarios concluyeron que, aunque el reglamento le obligaba a regresar lentamente y con precaución al pit lane, trató de "simular una entrada al carril de boxes en condiciones de carrera". El piloto de Haas F1 considera que una infracción así sí merecía una sanción severa, mientras que muchos incidentes de carrera no deberían traducirse necesariamente en puntos de penalización.
"Cometí un error realmente estúpido en Silverstone", recordó. "Y si alguien vuelve a hacer algo así, recibirá la misma cantidad de puntos porque es una maniobra peligrosa. Pero recuerdo que también recibí uno por un contacto en Monza el año pasado. Carlos y yo nos tocamos, los dos fuimos sancionados y ambos hicimos un trompo.
"De hecho, más adelante en la temporada, tanto los pilotos como los comisarios coincidieron en que yo no debería haber recibido ninguna sanción y que, si acaso, tendría que haber sido para el otro coche. Aun así, me llevé un punto de penalización. Ese tipo de situaciones parecen bastante injustas. Evidentemente, si haces algo peligroso, entonces sí deberías recibir puntos de penalización.
"Porque sabes que vas a ser sancionado si te equivocas. Pero repartir puntos con tanta facilidad como hicieron el año pasado me parecía un error y, como siempre, la FIA ha sido increíblemente receptiva con este asunto".
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