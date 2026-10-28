Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La inteligencia artificial entra en juego en los futuros reglamentos de la F1

El organismo rector del automovilismo utilizará las herramientas de inteligencia artificial y computación en la nube de AWS para mejorar su capacidad de desarrollar reglamentos técnicos.

Filip Cleeren

Publicado: 28 oct 2026, 19:42

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Foto de: Benjamin Vinel

La FIA ha anunciado una amplia alianza con Amazon Web Services (AWS) con el objetivo de modernizar sus capacidades digitales.

AWS se convertirá en su socio oficial de inteligencia artificial y computación en la nube, y el organismo rector del automovilismo utilizará el conjunto de herramientas de IA de la compañía para mejorar su capacidad de elaborar los futuros reglamentos técnicos.

La FIA también lleva a cabo sus simulaciones aerodinámicas mediante la tecnología de computación de alto rendimiento de AWS, que le permite realizar pruebas de flujo de aire en un entorno virtual sin necesidad de fabricar piezas físicas, lo que acelera el proceso y reduce los costes asociados.

Esta colaboración también permitirá ampliar la plataforma digital de licencias que utiliza el organismo rector para simplificar tareas como la gestión de licencias. Esto debería facilitar a las autoridades deportivas nacionales la organización de sus eventos y a los oficiales su inscripción. Dicha plataforma digital, que se probó inicialmente en Canadá y Sri Lanka, se implantará ahora en más países.

Foto de: Srinivasa Krishnan

La integración de AWS forma parte de la transformación digital más amplia que está llevando a cabo la FIA, tal y como explicó su presidente, Mohammed Ben Sulayem.

"La tecnología está cambiando todos los aspectos de nuestro deporte y la FIA debe liderar esa transformación. Nuestra nueva alianza con AWS respaldará desde los coches del futuro hasta los clubes de base en los que comienzan tantas trayectorias deportivas".

"Al incorporar tecnología de computación en la nube e inteligencia artificial de primer nivel al corazón de la FIA, podemos facilitar la participación de pilotos, oficiales y voluntarios, ayudar a nuestros clubes miembros a trabajar de manera más eficiente y acercarnos a nuestra ambición de duplicar la participación en el automovilismo a escala mundial".

AWS ya es socio de la dirección de la Fórmula 1 desde 2018, cuando se incorporó como colaborador tecnológico en materia de innovación. Entre otros servicios, las herramientas de AWS procesan datos de telemetría para su uso en las retransmisiones televisivas, lo que permite ofrecer predicciones estratégicas en directo.

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