Fórmula 1

La FIA estrena un nuevo centro de control en F1: ¿se acabaron las polémicas?

¿Puede la inteligencia artificial contribuir a que las decisiones en la Fórmula 1 sean más uniformes? La FIA apuesta por un nuevo centro de control equipado con tecnología de última generación.

Stefan Ehlen

Publicado: 21 oct 2026, 15:29

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Blick in das neue FIA-Kontrollzentrum für die Formel 1 in Biggin Hill in England

Foto de: FIA

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha ampliado sus instalaciones de Fórmula 1 en Biggin Hill, Reino Unido, con un nuevo Centro de Operaciones Remotas (ROC, por sus siglas en inglés). Esta instalación de última generación tiene como objetivo apoyar a la dirección de carrera y a los comisarios deportivos durante los fines de semana de Gran Premio, además de permitir que las decisiones sean más rápidas, precisas y uniformes gracias al uso de nuevas tecnologías.

Según la propia FIA, el organismo ha invertido varios millones de euros en el traslado al Centro de Medios y Tecnología de la Fórmula 1, donde, entre otras cosas, se produce la señal de televisión internacional. Sin embargo, el nuevo centro de control no ha comenzado a funcionar con su inauguración oficial: la FIA ya trabaja desde estas instalaciones desde el Gran Premio de Países Bajos de 2026, disputado en agosto.

El nuevo ROC es uno de los cuatro pilares fundamentales de la organización de las carreras por parte de la FIA. Junto con la dirección de carrera, los sistemas técnicos y los comisarios deportivos, se encarga de analizar grandes cantidades de datos e identificar posibles infracciones del reglamento.

Más de 140 fuentes de datos: así funciona el nuevo centro de control

Durante un fin de semana de Gran Premio, hasta 16 empleados pueden trabajar en el nuevo centro de control. Entre sus funciones se encuentra el análisis de más de 140 flujos de datos de audio y vídeo, información sobre la posición de los monoplazas y las comunicaciones por radio entre pilotos y equipos.

Su trabajo se centra especialmente en aquellas situaciones que podrían requerir una investigación más exhaustiva por parte de la dirección de carrera o de los comisarios deportivos. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, las salidas anticipadas, los coches mal colocados en sus posiciones de la parrilla, las infracciones de los límites de pista o las irregularidades en el pitlane. El centro de control también puede supervisar que las sanciones de stop-and-go se cumplan correctamente.

La inteligencia artificial desempeña un papel importante en todo este proceso. La FIA utiliza, entre otras herramientas, sistemas automatizados de reconocimiento de imágenes y la denominada visión artificial (computer vision). Esta tecnología permite a los sistemas informáticos analizar imágenes y vídeos para identificar determinados patrones o anomalías.

A ello se suma la transcripción automatizada de las comunicaciones por radio, que debería facilitar a los empleados la localización y el análisis de conversaciones relevantes de una manera más rápida.

El objetivo de esta tecnología es detectar posibles incidentes con mayor antelación y proporcionar información adicional a los responsables correspondientes. Sin embargo, las decisiones deportivas seguirán siendo responsabilidad de la dirección de carrera y de los comisarios deportivos.

La FIA promete decisiones más rápidas y uniformes

El presidente de la FIA, Mohammed bin Sulayem, considera que la inauguración supone un hito importante para el desarrollo de la Fórmula 1.

"A medida que el campeonato mundial sigue creciendo en todo el mundo, es fundamental que continuemos invirtiendo en las personas, la tecnología y las infraestructuras que hacen posible una gestión de las carreras al más alto nivel", afirmó.

Según Bin Sulayem, el nuevo centro ayudará a la FIA a tomar "decisiones precisas, uniformes y eficientes".

Formel-1-CEO Stefano Domenicali (links) und FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem bei der Einweihung des neuen FIA-Kontrollzentrums in Biggin Hill 2026

Foto: FIA

Con esta iniciativa, el organismo internacional pretende abordar una de las principales exigencias relacionadas con la toma de decisiones deportivas en la Fórmula 1: que los incidentes similares se juzguen, en la medida de lo posible, siguiendo los mismos criterios.

El apoyo tecnológico desde Biggin Hill debería proporcionar una base de datos más completa para conseguirlo.

Estrecha colaboración entre la FIA y la Fórmula 1

El nuevo centro de control es también un proyecto conjunto entre la FIA y la Fórmula 1. El CEO de la categoría, Stefano Domenicali, considera que supone un avance importante.

"Demuestra lo que podemos conseguir cuando la Fórmula 1 y la FIA trabajan estrechamente con un objetivo común", afirmó.

Según Stefano Domenicali, las instalaciones respaldarán el trabajo que realiza la FIA en los circuitos de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, reforzando así los procedimientos "que son fundamentales para garantizar una competición justa y uniforme".

El nuevo centro de control también servirá para la formación

La inversión de la FIA no persigue únicamente objetivos tecnológicos. El centro de control también está llamado a desempeñar un papel importante en la formación de los futuros oficiales del automovilismo. Para ello, se integrará en el denominado Programa de Alto Rendimiento para Oficiales (High Performance Programme for Officials, HPP).

Este programa de formación existe desde 2023 y está dirigido a oficiales de diferentes campeonatos y países. Su objetivo es ofrecerles una preparación específica que les permita progresar hasta desempeñar funciones en competiciones de nivel mundial.

Además, la FIA pretende utilizar el ROC para analizar lo sucedido después de cada fin de semana de carreras. Las conclusiones obtenidas servirán para seguir desarrollando el reglamento deportivo y mejorar la formación de los responsables de aplicar las normas.

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