La FIA rechaza la apelación de Ferrari y mantiene la sanción a Sainz en Australia

La FIA ha escuchado la apelación de Ferrari sobre la sanción que recibió Carlos Sainz en el GP de Australia, que le bajó de la cuarta a la duodécima posición, y ha emitido el veredicto: se mantiene el castigo y el resultado de la tercera carrera del año, sin cambios.

Después de analizar esta mañana del martes las pruebas presentadas por Ferrari, que aplicó su derecho a revisión, la FIA ha lanzado su veredicto, en el que dice lo siguiente:

"No existe ningún elemento nuevo significativo y pertinente del que no dispusieran las partes que solicitan la revisión en el momento de la decisión en cuestión. Por consiguiente, se desestima la petición".

La defensa de Ferrari se basó en tres puntos: los datos de la telemetría del coche de Sainz, el testimonio del propio madrileño y también declaraciones de otros pilotos que señalaron que la sanción había sido muy severa. De hecho, en la sentencia se cita a Fernando Alonso, que defendió a su compatriota.

En el último reinicio tras bandera roja, Carlos Sainz se llevó por delante a Alonso en la primera chicane del circuito de Albert Park, y recibió cinco segundos de penalización. Como la última vuelta (la única que quedaba tras la sanción) fue tras el coche de seguridad y sin posibilidad de adelantar, los rivales de Sainz se mantuvieron detrás y, aplicado el tiempo del castigo, el español perdía la cuarta plaza y caía hasta la última, duodécimo, sin puntuar.

El piloto mostró su enfado tanto dentro del coche como luego ante los medios, y esa semana Ferrari decidió presentar su derecho a revisión. Sin embargo, en la FIA han analizado todas las pruebas y mantienen la sanción, por lo que el resultado del GP de Australia ya es definitivo.

Lance Stroll mantiene la cuarta plaza y sus respectivos puntos, Sergio Pérez conserva la quinta posición, mientras Lando Norris, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Guanyu Zhou y Yuki Tsunoda completaron el top 10.

La explicación de la FIA a Ferrari para rechazar la revisión y mantener la sanción a Sainz (Sentencia completa)

"El Competidor (Ferrari) afirma que existen precedentes de que esas cuestiones se consideran nuevos elementos significativos y relevantes. Señala la decisión de los comisarios en relación con una petición del Sahara Force India F1 Team, que solicitó un derecho de revisión, como precedente de que que el testimonio verbal de un piloto y la telemetría pertinente pueden constituir un elemento nuevo significativo y relevante".

"Las circunstancias de la decisión de los comisarios ante la revisión de aquel tema son muy diferentes a las de este".

"El asunto del equipo Sahara Force India F1 se refería a una audiencia posterior a un incidente (en otras palabras, no estaba claro para los comisarios quién era el culpable de la colisión en cuestión). El piloto del equipo no pudo asistir a la reunión porque había sido trasladado al hospital tras el incidente. La audiencia se celebró sin que el equipo pudiera hablar con su piloto para conocer su versión. Ese encuentro ocurrió después de la reunión y la versión del piloto dio una luz diferente a los hechos que se habían presentado a los comisarios".

"La característica distintiva aquí es que nuestra decisión se tomó en carrera. Consideramos innecesario escuchar a Sainz o a cualquier otro piloto para decidir que era totalmente culpable de la colisión. Una decisión que nosotros, y otros paneles de comisarios, tomamos rutinariamente y que se nos anima a tomar, cuando la causa de la colisión está clara y hay una necesidad de que las sanciones de tiempo se emitan lo más rápidamente posible".

"Además, y en cualquier caso, también constatamos lo siguiente":

1) Telemetría: los datos de telemetría por sí mismos no son un elemento nuevo significativo y relevante necesario para decidir quién tuvo la culpa de la colisión. Los comisarios tienen acceso a una cantidad considerable de datos de telemetría. Nosotros también estábamos en condiciones de acceder a esos datos. Los datos de telemetría presentados en la petición son, en el mejor de los casos, ambiguos y, en nuestra opinión, no exculpan a Sainz, sino que corroboran nuestra decisión de que fue totalmente culpable de la colisión. Dicen que frenó más fuerte pero que no pudo detener el coche debido a los neumáticos fríos. Afirma, además, que una vuelta de formación lenta contribuyó a que los neumáticos estuvieran fríos.

Hay dos breves observaciones sobre eso. En primer lugar, incluso si eso fuera cierto, la presentación de la telemetría que muestra su punto de frenado no es un elemento nuevo significativo a efectos del artículo 14.

En segundo lugar, las condiciones de la pista y de los neumáticos era algo que todo competidor debía tener en cuenta y a lo que debía adaptarse. Al intentar frenar tarde mientras competía con GAS [Gasly] asumió el riesgo de que, como piloto, podía perder el control de su coche. En ese caso, ese riesgo se materializó, con la consecuencia de la colisión que se produjo, por la que se le impone una sanción.

2) La declaración escrita del testigo SAI (el documento en sí) no es un nuevo elemento significativo y relevante necesario para decidir quién tuvo la culpa de la colisión. En primer lugar, si hubiéramos pensado que era necesaria una declaración de SAI para analizar el suceso, le habríamos citado después de la carrera. No consideramos necesario entonces oírle para decidir ese hecho.

Su declaración como testigo, en esencia, afirma que el agarre era escaso (ya hemos explicado por qué no es excusa suficiente) y que el sol le daba en los ojos. Pero la lógica dictaría que la posición del sol también habría afectado a otros pilotos. No es una razón justificable para evitar una sanción por colisión. Por tanto, la declaración del testigo tampoco es un elemento nuevo.

3) Las declaraciones de los otros pilotos no son nuevos elementos significativos y relevantes necesarios para decidir sobre el incidente (ninguna de las declaraciones contenía nuevas versiones significativas y relevantes sobre la colisión). Esas declaraciones eran todas actas de declaraciones posteriores a la carrera dadas por los pilotos a los medios de comunicación. Se presentaron para corroborar su posición de que el nivel de adherencia era bajo y que los neumáticos estaban fríos.

Una vez más, aunque estas declaraciones se hicieron con posterioridad a nuestra decisión, y por lo tanto no podrían haber estado presentes cuando tomamos la decisión, nada de lo declarado en esos comentarios era significativo o de hecho relevante para nuestras consideraciones. Eso tampoco satisface los requisitos del artículo 14.

En consecuencia, desestimamos la petición.

