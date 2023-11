La FIA convoca a Red Bull, Aston Martin y Williams tras la queja de Haas

Como se informó durante la disputa del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1, el equipo Haas presentó una petición de derecho de revisión sobre lo que consideraba que fue una infracción de los límites de pista en la carrera del Gran Premio de Estados Unidos que quedó impune.

La escudería cree que varios pilotos, especialmente Sergio Pérez, Alexander Albon, Logan Sargeant y Lance Stroll, utilizaron la pista más allá del límite en la curva 6 de Austin durante toda la prueba, sin sanción. Las imágenes onboard de los monoplazas parecían confirmar que efectivamente sobrepasaban ampliamente las líneas blancas durante toda la carrera, sin que la federación internacional lo detectara.

Sin embargo, aunque el organismo rector ya era consciente de ello, más tarde explicó que no disponían de las cámaras adecuadas ni del equipo de control en la curva citada para juzgar las infracciones de los límites de pista con la suficiente precisión como para imponer sanciones.

No obstante, esa respuesta no agradó a Haas, que reunió, como parte de su alegato, una serie de imágenes de las cámaras onboard, tanto de los pilotos implicados como de los que estaban detrás de ellos, para poner de relieve la magnitud de los abusos de los límites de la pista que cree que se estaban produciendo.

La FIA aceptó escuchar la petición de Haas este miércoles, y también convocó a las otras escuderías, Red Bull, Aston Martin y Williams como partes interesadas.

La primera decisión que tendrán que tomar los mismos comisarios que estaban de servicio en el Gran Premio de Estados Unidos es si las pruebas de Haas son o no un "elemento nuevo significativo y relevante", como exigen los estatutos de la FIA para revisar algo. El uso de imágenes onboard puede no ser suficiente, porque los comisarios no tienen acceso a todas las cámaras durante un fin de semana de Fórmula 1, por lo que cualquier prueba de ellas no es necesariamente nueva.

Tras conocer los problemas en la curva 6 del trazado de Austin, la federación internacional ya se ha comprometido a intensificar la vigilancia en dicho punto en la temporada 2024 para evitar que se repita.

En palabras de un portavoz del organismo rector: "La FIA actualizará su infraestructura de control para proporcionar una cobertura mejorada que garantice cualquier posible infracción pueda identificarse de forma fiable durante la carrera en el futuro".

