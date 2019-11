Los cambios radicales que se introducirán en la F1 en poco más de un año incluyen una completa revisión de los coches que minimizará la complejidad de los alerones, eliminará los bargeboards y recuperará el protagonismo del efecto suelo.

Durante la elaboración de las reglas, algunos de los encargados del proceso comenzaron a evaluar el reglamento desde el punto de vista de los responsables de aerodinámica de los equipos. El propósito era tratar de "saltarse las reglas", algo que el jefe de asuntos técnicos de la FIA, Nikolas Tombazis, cree que contribuyó a hacer más "pruebas de estrés" de este conjunto de normas que antes y que la FIA haya reforzado los potenciales puntos débiles.

"Una parte era descubrirlo", dijo Tombazis a Motorsport.com. "Identificamos dos o tres áreas que no estaban bien redactadas o controladas y las reescribimos mejor en los últimos meses".

Además, Tombazis cree que la FIA señalará más lagunas, y serán abordadas, a medida que los equipos desvíen recursos para 2021 e intensifiquen el desarrollo.

"Un amplio porcentaje de los equipos, no diría que todos, tomarán decisiones responsables y si ven que hay una inconsistencia en las reglas, les interesará ​​informarnos y ayudarnos a encontrar una solución", explica Tombazis.

"No sé qué podría ser, y espero que hayamos cubierto la mayor parte del terreno. No espero que los equipos lo hagan por caridad. La razón por la que los equipos, dependiendo de su actitud o si son propensos al riesgo o no, lo harán, es porque hayan encontrado un vacío legal que saben que está en contra del espíritu de la regla, y estamos hasta cierto punto a tiempo de hacer correcciones. No querrán emplear tres meses en algo y después perderlos".

"Algunas veces, varios equipos descubren [algo] y antes de comenzar a gastar recursos en ello quieren asegurarse de que de alguna manera no se prohibirá o lo que sea".

La confianza de Tombazis en este proceso se basa en que funcionó "razonablemente bien" con las nuevas reglas aerodinámicas introducidas este año.

Todo esto debería reducir la posibilidad de que un equipo encuentre un equivalente a un sistema como el doble difusor que fue clave para Brawn GP en 2009 después de un cambio importante en la normativa.

El comentario de Tombazis no se refiere al límite de costes que se implantará a partir de 2021, y que no afectará al trabajo de desarrollo en 2020, sino que está relacionado con las restricciones de test aerodinámicos.

Aunque el número de horas de ocupación del túnel de viento aumentará de 480 a 500 durante un período de pruebas aerodinámicas de ocho semanas, las sesiones en el túnel del viento tendrán un límite de 400, 80 menos que el máximo actual. Ese límite se reducirá en otras 80 de 2022 a 2025.

El límite para el trabajo conocido como Wind On Time, que es cuando la velocidad del aire del túnel de viento excede los 15 m/s, también se reducirá a 100 horas por período de test, mientras que el tiempo y la potencia permitidos para las simulaciones CFD también se restringirán aún más.

