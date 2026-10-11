La FIA admite cómo un 'olvido' alteró los resultados de la F1 en Singapur

La FIA ha vuelto a reconocer un error humano durante el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, y su director de monoplazas, Nikolas Tombazis, lo ha calificado como "lo peor" que le puede ocurrir a la Federación.

Después de que la clasificación sprint se interrumpiera con bandera roja por el accidente de Sergio Pérez, el tramo final de la SQ1 se vio afectado por un fallo de Dirección de Carrera, que primero no reactivó el modo adelantamiento, después lo habilitó durante 27 segundos y finalmente volvió a desactivarlo.

Los pilotos quedaron desconcertados por la falta de potencia, mientras que aquellos que fueron eliminados en esa primera fase de la clasificación sprint consideraron que habían resultado perjudicados injustamente.

En declaraciones a Sky Alemania, Tombazis señaló que "en Dirección de Carrera están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo" y explicó cómo se produjo el error.

"Normalmente, volver a habilitarlo es un proceso manual, porque, evidentemente, cuando se reactiva queremos asegurarnos de que, desde el punto de vista de la seguridad, es adecuado hacerlo", detalló.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Por desgracia, apareció una ventana emergente en el ordenador de una de las personas que estaba trabajando allí y no se actuó con la suficiente rapidez ni en el momento en que debería haberse hecho. Después, debido a la presión del tiempo y a la presión general de la situación, lamentablemente se olvidó".

"Entonces empezamos a realizar un análisis bastante intenso para comprobar si había algún otro problema, porque, por supuesto, podíamos escuchar a los pilotos quejándose y preguntando qué estaba pasando. Finalmente, nos dimos cuenta de dónde estaba el problema".

"En ese momento se tomó la decisión errónea de volver a activarlo brevemente, pero, en términos de igualdad de condiciones, no era exactamente la decisión correcta. Por eso se volvió a desactivar".

Tombazis reconoció posteriormente que la situación había sido "un poco caótica, francamente", teniendo en cuenta su repercusión en el orden competitivo.

"No estamos contentos con lo ocurrido, porque afectó más a unos pilotos que a otros", añadió.

"Por tanto, consideramos que este problema interfirió en los resultados de la primera sesión de la clasificación sprint, algo que para nosotros, como FIA, es probablemente, en cierto modo, lo peor que puede suceder, porque nuestras principales prioridades son siempre la seguridad y la igualdad de condiciones".

"Por supuesto, encontrarnos en una situación en la que un resultado no es justo o es incorrecto no es nada bueno para nosotros. Evidentemente, es un trabajo complicado, las personas cometen errores y tenemos que ser conscientes de ello. Pero también debemos analizar esos errores cuando se producen y asegurarnos de que no vuelvan a repetirse, que es precisamente lo que estamos haciendo".

Este nuevo fallo se produjo menos de una semana después de que el Gran Premio de Bahrein, disputado en Malasia, se viera alterado por un problema en las unidades de potencia de varios participantes, que obligó a actualizar el software de todos los monoplazas antes de que pudiera comenzar la carrera.