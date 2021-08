La ventaja de Ferrari en el túnel de viento: ¡0,1 segundos!

De acuerdo con la normativa actual, cuyo objetivo es reducir los costes, los equipos de F1 pueden realizar un máximo de 40 sesiones en sus túneles de viento, frente a las 65 de las temporadas anteriores.

Pero el uso del túnel de viento también se define en función de los resultados en pista, y los equipos con peores resultados obtienen sesiones adicionales en función de su posición final en el campeonato de Constructores del año anterior.

Como resultado de la victoria en el campeonato del año pasado, las pruebas en el túnel de viento de Mercedes se limitaron al 90% del total base para 2021, lo que significa 36 sesiones.

Al sufrir Ferrari su peor temporada desde 1980 tras terminar sexto en la clasificación, a la escuadra de Maranello se le permitió un uso del 102,5%.

Eso se ha traducido en solo una sesión extra, según Mattia Binotto, jefe de la escudería, que reconoce que el impacto en el rendimiento del coche ha sido mínimo, ya que el tiempo extra en el túnel de viento corresponde a una semana de desarrollo.

"Obviamente, debido a la posición en la que terminamos el año pasado hemos tenido más tiempo en el túnel de viento", dijo Binotto. "El tiempo extra que tenemos se corresponde con lo que llamamos sesiones del túnel de viento en toda la temporada, así que es una sesión extra".

"Y normalmente una sesión extra es una semana de desarrollo, y generalmente, una semana de desarrollo es menos de 0,1 segundos por vuelta. Así que sí, es ciertamente una ventaja, pero es menos de 0,1 segundos por vuelta".

"Sigue siendo importante, sigo estando contento de tenerla, no por el resultado del año pasado, sino porque al menos es algo que tenemos en 2021. Pero no creemos que sea un cambio radical. No lo es", añadió.

Ferrari ha sido uno de los equipos que más ha mejorado en 2021, actualmente empatado con McLaren en la tercera posición del campeonato de Constructores con 163 puntos.

Charles Leclerc ha salido desde la pole position tanto en el Gran Premio de Mónaco como en el de Azerbaiyán, y tanto el monegasco como su compañero de equipo, Carlos Sainz, han subido al podio.

Eso sí, Ferrari aún no sabe lo que es ganar y su última victoria data del Gran Premio de Singapur de 2019 con Sebastian Vettel.