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Fórmula 1 GP de México

Ferrari salva a Hamilton de una sanción, pero surge una nueva preocupación

Ferrari tuvo que romper el toque de queda para sustituir la unidad de potencia de Hamilton tras su avería en los Libres 2 de México. El británico evitará una sanción, pero podría perder su última evolución.

Roberto Chinchero

Publicado: 31 oct 2026, 17:20

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Ferrari se vio obligada a trabajar horas extra durante la noche del viernes al sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El problema técnico que obligó a Lewis Hamilton a poner fin anticipadamente a la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México se localizó en la unidad de potencia, lo que hizo necesaria su sustitución completa.

Los técnicos de la Scuderia rompieron el toque de queda para completar la intervención y permitir que el siete veces campeón del mundo pudiera continuar con normalidad el fin de semana.

La elección fue instalar una unidad de potencia que ya formaba parte del cupo de Hamilton, evitando así una penalización en la parrilla de salida. Una decisión motivada también por las características del circuito mexicano y, sobre todo, por las conclusiones extraídas de las simulaciones de carrera realizadas ayer.

Las tandas largas confirmaron, de hecho, lo complicado que puede resultar adelantar en el circuito Hermanos Rodríguez. A pesar de su larguísima recta principal, la particular configuración del trazado dificulta seguir de cerca a otro monoplaza y generar oportunidades de adelantamiento.

En este escenario, salir desde el fondo de la parrilla habría comprometido considerablemente las posibilidades de Hamilton de conseguir un buen resultado.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, hay otro aspecto interesante en esta situación. Ferrari no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la naturaleza de la avería, pero, según la información recopilada en el paddock, el problema detectado ayer habría afectado precisamente a la unidad de potencia actualizada gracias a las concesiones previstas por el sistema ADUO2.

Si esta información se confirmara, el regreso a una unidad anterior supondría renunciar a las mejoras introducidas con la última actualización. Una situación que, sin embargo, no se considera especialmente perjudicial dadas las características del circuito mexicano. El rendimiento de la unidad de potencia a la altitud de Ciudad de México responde a unas exigencias específicas, y la posible diferencia de prestaciones entre ambas configuraciones no sería lo suficientemente importante como para justificar el sacrificio de posiciones en la parrilla.

Queda por ver cuál será la estrategia de Ferrari de cara a la próxima cita, prevista dentro de una semana en Brasil. Si fuera necesario introducir una nueva unidad de potencia y asumir la correspondiente penalización, Interlagos representaría una opción mucho más favorable que México. De hecho, el circuito brasileño está considerado uno de los trazados en los que resulta más sencillo remontar posiciones, gracias a las oportunidades de adelantamiento que ofrece su configuración.

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