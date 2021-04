Ferrari: "Sainz no estuvo cómodo, pero tenemos la solución"

Carlos Sainz no pudo clasificarse a la Q3 definitiva en su segunda sesión de clasificación con Ferrari en el GP de Emilia Romagna de Fórmula 1 2021. El piloto español acabó 11º la Q2, a solo 61 milésimas del Aston Martin de Stroll, que marcó el corte.

Pero en Maranello aseguran estar contentos con el madrileño y haber identificado dónde estuvieron los inconvenientes para que no pudiera completar una vuelta limpia a la hora de la verdad.

"Ha sido una sesión emocionante. Esperábamos una lucha reñida, pero cada fin de semana de carrera es más reñido. Fue una batalla de 10 coches. Así que ha sido intensa, tanto por delante como por detrás, tienes que tomar cada decisión con mucho cuidado", resumió Laurent Mekies, director deportivo de Ferrari F1.

"Nos metimos en el top 15, tuvimos la bandera roja en la Q1, sacamos los dos coches de nuevo con neumáticos usados y eso funcionó bien. Entonces estuvimos un poco apretados con Carlos, así que le enviamos a otra tanda. Mantuvimos a Charles en boxes. Eso nos hizo pasar. Y en la Q2, fue bien con Charles en la batalla de ese grupo de 10 coches, y con Carlos no tuvimos tanta confianza en la última tanda de la Q2. Ese poco de confianza en una o dos curvas fue suficiente para quedarnos fuera. Así es la vida".

"Sabemos que es parte del juego cuando tienes una diferencia tan pequeña y tantos coches en ella. Así que no es un gran problema en cierto modo, pero al menos nos dará alguna oportunidad para el domingo, y él está haciendo un buen trabajo".

Cuando se le preguntó si Sainz está teniendo problemas en estas primeras semanas con Ferrari, Mekies dejó claro: "Problemas no, pero no estaba cómodo con el coche por razones que creemos que podemos solucionar. Y ya sabes, necesitas esa confianza, luego en la curva siguiente no sabes si debes apretar, y así es cómo la vuelta se te va. De nuevo, es parte del juego".

"Tenemos confianza en su ritmo para la carrera, y ciertamente no cambia el hecho de que, como equipo, era importante tener esa segunda clasificación competitiva seguida con ambos pilotos, ambos equipos de ingeniería, con todo el equipo. Buscaremos alternativas de estrategia".

Sainz (11º) será el primer piloto de toda la parrilla que pueda elegir neumático con el que salir en Imola el domingo, pero Mekies no lo considera una ventaja debido a lo complicado que es adelantar en el trazado italiano.

"Yo no diría que es una ventaja, porque al fin y al cabo, sigue siendo una pista difícil para adelantar. Pero ciertamente hay algunas opciones sobre la mesa, y al menos ahora podremos considerarlas todas con él fuera del top 10. Además, hay riesgo de lluvia, así que estamos seguros de que mañana habrá una batalla fantástica", apuntó el directivo de Ferrari.

"En Bahrein, nos faltó algo de ventaja en la carrera en comparación con la clasificación; fuimos el tercer equipo en la clasificación y el cuarto en la carrera. Todos estamos trabajando para intentar reducir ese descenso de rendimiento que estamos experimentando, y este fin de semana es muy importante para saber si vamos en esa dirección o no".

