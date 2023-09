Ferrari F1 prueba los neumáticos de lluvia de Pirelli en Fiorano

Pirelli está diversificando su trabajo de desarrollo de los neumáticos de la próxima temporada, y el fabricante milanés ya recibió la garantía en el pasado Gran Premio de Italia que renovarán su contrato de suministro exclusivo de gomas, aunque todavía no hay nada oficial. No obstante, siguen con las pruebas y quedan algunos detalles que limar para una oficialización que no debería tardar en llegar.

Dos equipos estuvieron trabajando en Monza, McLaren y AlphaTauri, quienes pasaron un par de días recogiendo datos en el 'Templo de la Velocidad' después de la última cita del Gran Circo, mientras que Ferrari está ocupado en Fiorano con el desarrollo de los neumáticos de lluvia.

Carlos Sainz estuvo con el monoplaza rojo, aunque por la mañana dio unas vueltas con un juego de gomas de seco para dar a los ingenieros de Pirelli una base de datos para analizar su funcionamiento. Sin embargo, poco después, montaron los neumáticos de lluvia, tanto los intermedios como los extremos, todo para investigar la transición de unos a otros y comparar con las simulaciones.

Al parece, el madrileño tuvo algún que otro problema durante esos giros que hizo con el SF-23, puesto que salieron a relucir unas fotografías en redes sociales en las que acabó en la grava. Durante la jornada del miércoles, fue el turno de su compañero, Charles Leclerc, quien continuó rodando con las gomas de lluvia para orientar al suministrador italiano sobre cómo funcionan los intermedios sin calentamiento, al igual que los de lluvia extrema.

La FIA, en colaboración con los equipos, está evaluando cuáles podrían ser las necesidades para tratar de limitar la cantidad de spray que sale de las ruedas y del difusor, lo que habría sido el principal problema en unas pruebas recientes en Silversonte.

En las jornadas posteriores al Gran Premio de Gran Bretaña, probaron diferentes protectores para evitar tanta agua saliendo de los monoplazas para hacer que los coches puedan seguirse unos a otros sin reducir la visibilidad, aunque los ingenieros de la federación internacional están estudiando todo tipo de soluciones para resolver el contratiempo.

