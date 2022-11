Ferrari dejó de desarrollar su F1 muy pronto para centrarse en 2023

Cargar el reproductor de audio

El fin de semana del Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1 fue uno para olvidar para el equipo Ferrari, y es que los de Maranello pasaron de liderar con un doblete los primeros entrenamientos libres a quedarse en tierra de nadie el domingo, con Carlos Sainz en la quinta posición y Charles Leclerc en la sexta. Los italianos parecían ser claros candidatos al triunfo con las condiciones de altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez, y es que al fino aire mexicano podría haber beneficiado al F1-75, aunque ocurrió todo lo contrario, como llegaron a reconocer sus pilotos.

Con ese resultado, los del Cavallino Rampante se quedan tan solo 40 puntos por delante de Mercedes en el mundial de constructores y ponen el peligro un subcampeonato que parecía estar asegurado incluso después del verano. Con los inalcanzables Red Bull copando lo alto de la tabla, además de todos los triunfos salvo cuatro, los de rojo parecen entrar en un bucle del que no salen desde aquel año 2007 en el que se llevaron el título de pilotos con Kimi Raikkonen, aunque lo cierto es que no viven una época gloriosa desde los tiempos de Michael Schumacher.

"Ha sido, sin duda, un fin de semana muy difícil. Creo que ya en la clasificación estuvimos bastante por detrás de la pole position, pero ahí somos bastante competitivos, dijo el director del equipo, Mattia Binotto. "Y hoy en la carrera creo que se ha acentuado el hecho de que no estábamos cómodos con la pista, nuestro rendimiento general no ha sido bueno".

"Creo que ambos [pilotos] mencionan a la unidad de potencia, no teníamos nuestro mejor rendimiento, pero pienso que eso no está explicando la mayoría [de los problemas], por lo que es parte de la ecuación, pero hay más que eso", explicó el suizo. "Hay más que eso, y es algo que tenemos que analizar porque no hay una respuesta clara ahora mismo".

"Estoy seguro de que si escucho a los pilotos más tarde, me dirán que el coche no giraba, esa es la razón por la que creo que hay que mirarlo, pero no tenemos una explicación clara en estos momentos", aseguró el jefe de los italianos.

En el lado contrario a Ferrari estaba Mercedes, quien estuvo cerca de conseguir la segunda pole position de la temporada e incluso pusieron en peligro el triunfo de Max Verstappen, por lo que los de Brackley superaron a los de Maranello. Sobre ello se le preguntó a Binotto, quien no se mostró demasiado preocupado: "Si miro las últimas carreras, no siempre ha sido bien, pero en Singapur creo fuimos muy competitivos, la siguiente en Japón que fue en mojado no fuimos tan rápidos, pero no fue un drama".

"En Austin fuimos bien en la clasificación, aunque no tanto como hubiéramos esperado en la carrera, y aquí [en México] es mucho peor, así que no creo que sea la misma tendencia", afirmó el director de los de rojo. "Pienso que aquí ha sido mucho más difícil, y espero que no sea una tendencia, pero es un fin de semana excepcional, por lo que primero debemos analizar lo que está pasando y ver cuáles han sido los principales problemas para tratar de volver a ser competitivos en las dos últimas carreras, incluyendo Sao Paulo, donde esperamos luchar por un mejor resultado".

Además de tener que estudiar lo que ha pasado en las últimas citas, el máximo responsable de Ferrari reveló lo que ya muchos sabían en el paddock, que en la fábrica italiana estaban más centrados en el próximo curso que en el presente: "Ahora Mercedes está volviendo, ya que han desarrollado más el coche que nosotros".

"Nosotros mismos sabemos que paramos muy pronto el desarrollo del monoplaza para centrarnos en el 2023, así que no me preocupa demasiado el ritmo de desarrollo, porque también sé cuándo dejamos de desarrollarlo", sentenció Mattia Binotto.

