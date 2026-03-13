Ferrari se muestra optimista en Shanghai: "Estamos más cerca de Mercedes"

En China, las expectativas sobre Ferrari eran y siguen siendo más altas que las que había en Melbourne, y dentro del box del equipo de Maranello la atención está ahora puesta en la Carrera Sprint de mañana, además de en la clasificación.

Los SF-26 de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, especialmente el número 16, no brillaron en la Clasificación Sprint celebrada esta mañana en Shanghai. Lo hicieron sobre todo en el resultado final, que sin embargo quedó empañado por algunos errores que resultaron decisivos para que el siete veces campeón del mundo saliera cuarto y el monegasco sexto.

En este sentido, Leclerc pagó un primer intento en SQ3 en el que perdió cuatro décimas, varias de ellas en la recta (podría ser un factor relacionado con el uso de la energía). Aun así, los dirigentes del Cavallino Rampante vieron el vaso medio lleno, es decir, una mejora respecto a las prestaciones mostradas la semana pasada en el Albert Park de Melbourne.

En declaraciones a los micrófonos de Sky Sport F1, el team principal Frédéric Vasseur explicó por qué no hay que dramatizar y por qué, de hecho, conviene esperar a la pequeña carrera de mañana antes de sacar conclusiones más significativas.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

"Honestamente, creo que es normal que haya una especie de convergencia en las prestaciones. Es demasiado pronto para tener una imagen clara de la carrera. Intentaremos salir bien para estar lo más cerca posible de Mercedes y luego veremos qué podemos hacer".

"La clasificación de Melbourne fue bastante difícil para nosotros; hoy, en cambio, hemos hecho un trabajo mejor y quizá estamos ligeramente más cerca de Mercedes".

Tampoco pasó desapercido el hecho de que no se utilizara el alerón trasero denominado "Macarena" en los SF-26 durante la Sprint Qualifying. Este se había montado en los coches rojos durante la única sesión de entrenamientos libres, pero no fue confirmado para la primera sesión decisiva del fin de semana. Vasseur explicó el motivo.