Hamilton: "El Ferrari va muy bien en las curvas, solo nos falta potencia"

Si bien en una parte del box prevalece la decepción más que el vaso medio lleno, en el otro lado del garaje de Ferrari, Lewis Hamilton afronta con mayor optimismo el resto del GP de China. De hecho, el siete veces campeón del mundo ha intentado destacar los aspectos que han funcionado.

"No es ningún misterio que Mercedes tiene una clara ventaja, que en clasificación se hace más evidente. Por eso era difícil imaginar que pudiéramos realmente rivalizar con ellos en la vuelta rápida, aunque, sobre el papel, este circuito debería habernos favorecido un poco más en la gestión de la energía".

Lo que quizá realmente desentona es el tercer puesto perdido, que acabó en manos de Lando Norris. El McLaren pareció dominar la gestión de la energía mejor que en Melbourne, aunque en Australia los tres equipos punteros por detrás de Mercedes estaban, de todos modos, separados por unas pocas centésimas, con una diferencia que luego se amplió solo en la carrera.

Más allá de ese aspecto, Hamilton intentó centrarse en los aspectos positivos de su primera clasificación en China, subrayando que, en cuanto a competitividad en las curvas, el SF-26 se comportó bien, en línea con lo visto en Melbourne. Sin embargo, aún queda algo por recuperar en lo que respecta al motor, hasta el punto de que, en la clasificación, el propio Hamilton se mostró muy sorprendido por la diferencia de seis décimas con Mercedes, teniendo en cuenta que había hecho una buena vuelta.

"Estoy muy satisfecho con la sesión. El equipo ha hecho un trabajo excelente. Mis ingenieros han estado fantásticos al conseguir poner a punto el coche, porque la FP1 fue una sesión complicada con ese trompo. Y, en general, el coche me ha parecido muy bueno".

"Pero creo que el tiempo perdido está en las rectas. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que esforzarnos al máximo en Maranello para mejorar la unidad de potencia. Era algo de lo que ya éramos conscientes el año pasado: pensábamos que Mercedes había empezado antes que nosotros, o al menos antes que los demás, como ya habían hecho la última vez".

"Han hecho un trabajo fantástico y nosotros tenemos que subir el nivel. Tenemos que esforzarnos para conseguir cerrar esa brecha. En cuanto al coche, las sensaciones son excelentes. Creo que podemos competir con ellos en las curvas. Pero cuando te falta potencia, es lo que hay", dijo.

Al observar los datos, queda claro que Mercedes, gracias a una mayor potencia, puede abordar algunas zonas del circuito de forma muy diferente. La ventaja es especialmente evidente en el segundo sector, donde llega a la entrada de la curva 7 con una mayor velocidad máxima, con un margen que le permite gestionar la energía de manera diferente, al tiempo que mantiene una velocidad media muy elevada, superior a la de sus rivales.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images