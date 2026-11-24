Fórmula 1 GP de Las Vegas

Por qué Ferrari cree que las normas escritas no servirán para gestionar a Leclerc y Hamilton

El director del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, insiste en que los problemas internos se tratan, ante todo, de una cuestión de respeto. Lo ocurrido en Las Vegas tras el choque en México le ha dejado "más frustrado de lo que puedas imaginar".

Ronald Vording

Publicado: 24 nov 2026, 16:35

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La rueda de prensa posterior a la carrera del Gran Premio de Las Vegas con Frédéric Vasseur fue, en varios aspectos, casi una copia exacta de la conversación mantenida en Ciudad de México.

En ambas ocasiones, la charla con la prensa escrita tuvo lugar en una sala pequeña, casi acogedora, situada en la parte trasera del hospitality de Ferrari, en parte porque los equipos de Fórmula 1 no pueden contar con las instalaciones que utilizan durante la parte europea de la temporada cuando viajan a las carreras en el otro extremo del mundo.

Al igual que en México, hubo un gran interés por parte de los medios y, al igual que en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un tema acaparó la conversación: el choque entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Antes de que llegara Vasseur, mientras el responsable de prensa intentaba hacer un poco más de espacio, un colega comentó que la sala tenía un ambiente bastante relajado. El responsable de prensa se rió: "Bueno, también es una velada muy relajante para nosotros…"

Era, por supuesto, una observación sarcástica. Esta vez, la colisión entre los dos monoplazas rojos no le había costado a Ferrari un posible doblete, a diferencia de lo ocurrido en México, pero eso no sirvió para aliviar la frustración de Vasseur.

"Sinceramente, no os podéis imaginar la frustración que siento, pero es aún más importante para todos los chicos que están en casa", afirmó el director del equipo de Maranello.

Aparte de la palabra "frustración", otro término que surgió durante la sesión fue "impotencia". Tras el choque en México, se mantuvieron conversaciones constructivas en São Paulo, y todas las partes afirmaron posteriormente que esas conversaciones habían sido muy productivas y que se habían establecido límites.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Yuri Cortez / AFP vía Getty Images

El mensaje central fue que los intereses de un piloto nunca deben prevalecer sobre los de los 2.000 miembros del equipo en Maranello, y que los corredores nunca deben defraudar a esos miembros del equipo ni a los patrocinadores con acciones que perjudiquen al equipo.

Cuando Motorsport.com le preguntó si, en cierto sentido, Vasseur se sentía impotente, dado que había transmitido claramente ese mensaje pero que, aun así, había resultado insuficiente una vez bajadas las viseras, el director del equipo Ferrari respondió: "Es una buena observación…"

"Y por eso quiero volver a hablar con ellos mañana, también para intentar asimilar la situación", dijo el francés el sábado por la noche. "Creo que no es el momento adecuado para hablarlo con ellos, dos minutos después de la carrera. Vi que Charles estaba un poco decaído y le dije lo que tenía que decirle. El resto lo tengo que discutir con él mañana".

Vasseur dejó claro de inmediato por la radio del equipo que quería hablar con Leclerc antes de que el monegasco hiciera nada —como hablar con los medios—, pero cuando Motorsport.com le preguntó al respecto, se supo que lo que ocurrió el sábado por la noche no había sido propiamente una conversación.

"No, no fue una discusión, yo hablé. Creo que se disculpó; lo entendió, pero el resultado está ahí. Cometes un error. Puedes decir: 'Ha sido culpa mía, lo siento', pero aun así has cometido un error".

Las conversaciones más sustanciales tendrán lugar, por tanto, esta semana, aunque sigue sin estar claro qué medidas serán útiles y qué se necesita para evitar que se repita la misma situación —sobre todo si Ferrari quiere luchar por el título en 2027—.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

La respuesta más obvia parecería ser unas normas de comportamiento o unas directrices estrictas, pero Vasseur dejó claro que, en su opinión, poner las cosas por escrito tampoco garantizaría necesariamente el éxito. "Sinceramente, no es una cuestión de normas. ¿Qué se puede hacer de otra manera, salvo respetar a tus compañeros de equipo?".

Según Vasseur, en última instancia todo se reduce a ese último punto: mostrar respeto por tu compañero de equipo independientemente de la situación. El francés dejó claro que debe tratarse de una mentalidad que se aplique en todas las situaciones, más que de una simple hoja de papel con normas. En su opinión, es imposible idear una norma para cada escenario, y las reglas tampoco habrían evitado lo que ocurrió en Las Vegas.

"Creo que, en la carrera de hoy, nadie habría imaginado un escenario como este. Nadie puede imaginar una carrera así. Simplemente hay que actuar de forma profesional".

En ambos casos, se podría argumentar que el trazado del circuito desempeñó, al menos, un papel secundario. Leclerc afirmó en México que la secuencia inicial de curvas propiciaba ese tipo de duelos, mientras que el rebufo en Las Vegas era tan potente que los pilotos se veían casi obligados a adelantarse unos a otros en las rectas.

Son argumentos válidos, pero Vasseur no estaba dispuesto a aceptarlos como circunstancias atenuantes, sobre todo porque otros compañeros de equipo habían logrado evitar problemas.

"No puedes mantener la posición en este tipo de carrera, porque estás en el rebufo. Si reduces la velocidad, el que va detrás te adelanta. Pero todos los demás equipos fueron capaces de adelantarse entre sí 20 veces durante la carrera. Andrea Kimi Antonelli y George Russell, Lando Norris y Oscar Piastri, incluso Isack Hadjar adelantó a Max Verstappen".

Precisamente por eso, Vasseur aún no estaba convencido de que las normas escritas fueran la solución. Queda por ver cómo evoluciona esa postura en los próximos días, pero en Las Vegas el máximo responsable de la Scuderia siguió haciendo hincapié en el respeto por encima de todo.

Sin embargo, la sensación de impotencia que rodea toda la situación radica en que se transmitió el mismo mensaje en São Paulo, solo para que la historia se repitiera apenas dos semanas después…

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