Ferrari F1 da un portazo a los rumores: Sainz seguirá en 2024

La temporada 2023 de F1 se acerca a su ecuador, y la llamada 'Silly Season', la época de rumores sobre fichajes de cara al siguiente año, está en pleno apogeo. Sin embargo, en Ferrari mantienen la calma y su confianza en Sainz y Leclerc de cara al curso 2024.

A los del equipo del Cavallino se les ha relacionado con Lando Norris, una opción que es pura especulación, pero también con Alexander Albon, con el que ya coincidió en ART en GP3 y F2 el director de Ferrari Fred Vasseur, y del que se dice que podría vestirse de rojo en 2025.

"No sé de dónde salió esta historia", responde el francés en una entrevista exclusiva con Motorsport.com sobre el rumor relacionado con Albon. "He tenido a Albon en el pasado, somos amigos. Pero… si un periodista me pregunta si Alexander está haciendo un buen trabajo actualmente, digo que sí. Eso no quiere decir que estoy interesado en ficharlo. Creo que Alex tiene contrato con Williams también para 2024. El equipo está invirtiendo mucho. Así que no hay problema...".

Cuando desde la edición italiana de Motorsport.com se le pregunta si el rumor surgió por problemas de sus pilotos, Vasseur contestó: "Se cometieron errores, en Barcelona en la clasificación, y en Spielberg en la clasificación. Pero no hay razones. Puede pasar que se cometan o que completen dos carreras seguidas sin bordarlo. Estoy seguro de que estaban frustrados con su rendimiento. Tenemos que tener en cuenta que siempre están buscando el límite, por lo que tenemos que aceptar que pueden cometer errores. Siempre están bajo presión. He hablado con ellos, pero todo está bien".

Por tanto, respecto a la temporada 2024, cuando tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz tienen contrato, Vassseur asegura que no es necesario aún pensar en la renovación, y que es algo que la escudería afrontará mucho más adelante: "Fui claro con el equipo al comienzo de la temporada y también fui claro con los pilotos. Necesito conocer al equipo, lleva meses. Todavía tienen un contrato de un año más. No es algo que haya que discutir ahora".

"Por supuesto, hablaremos de eso en el futuro, pero no es la primera preocupación ahora mismo. La prioridad, para todos, es centrarse en el equipo, especialmente esta temporada. No quiero que haya distracciones. Había un artículo en la prensa sobre Sainz en Sauber. Dejemos ya ese tema", concluyó.

Galería: los coches de Ferrari más victoriosos en la historia de la F1

Ferrari F2002 - 15 victorias 1 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 2002 y principios de la de 2003. Foto de: Eric Gilbert Ferrari F2004 - 15 victorias 2 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 2004. Foto de: Ferrari Media Center Ferrari 500 - 14 victorias 3 / 24 Este monoplaza compitió en las temporadas de 1952 y 1953. Foto de: LAT Images Ferrari F1-2000 - 10 victorias 4 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 2000. Foto de: XPB Images Ferrari F2001 - 10 victorias 5 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada en la temporada 2001 y principios de la de 2002. Foto de: Ferrari Media Center Ferrari - 312T - 9 victorias 6 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada de 1975 y parte de la de 1976. Foto de: LAT Images Ferrari 248 F1 - 9 victorias 7 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 2006. Foto de: XPB Images Ferrari F2007 - 9 victorias 8 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 2007. Foto de: XPB Images Ferrari 312T2 - 8 victorias 9 / 24 Este monoplaza compitió en las temporadas 1976, 1977 y 1978. Foto de: LAT Images Ferrari F2008 - 8 victorias 10 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 2008. Foto de: XPB Images Ferrari F2003-GA - 7 victorias 11 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 2003. Foto de: Ercole Colombo Ferrari 312T4 - 6 victorias 12 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 1979. Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ferrari F300 - 6 victorias 13 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 1998. Foto de: LAT Images Ferrari F399 - 6 victorias 14 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 1999. Foto de: LAT Images Ferrari SF71H - 6 victorias 15 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 2018. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Ferrari D50 - 5 victorias 16 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 1956. Foto de: LAT Images Ferrari Dino 246 - 5 victorias 17 / 24 Este monoplaza compitió en las temporadas 1958, 1959 y 1960. Foto de: LAT Images Ferrari 156 - 5 victorias 18 / 24 Este monoplaza compitió en las temporadas 1961 y 1962. Foto de: LAT Images Ferrari 312B - 5 victorias 19 / 24 Este monoplaza compitió en las temporadas 1970 y 1971. Foto de: David Phipps Ferrari 641/2 - 5 victorias 20 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 1990. Foto de: Ercole Colombo Ferrari F310B - 5 victorias 21 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 1997. Foto de: LAT Images Ferrari F10 - 5 victorias 22 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 2010. Foto de: XPB Images Ferrari SF70-H - 5 victorias 23 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 2017. Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari 312T3 - 4 victorias 24 / 24 Este monoplaza compitió en la temporada 1978 y 1979. Foto de: LAT Images