Verstappen dejará la F1 "si las nuevas reglas de 2026 no son divertidas"

El cuatro veces campeón del mundo de F1, Max Verstappen, ha recalcado que su deseo de cumplir su contrato con Red Bull Racing hasta 2028 dependerá de si disfruta o no con la próxima generación de monoplazas.

La F1 adoptará el próximo año una normativa radicalmente distinta, con un énfasis mucho mayor en el componente eléctrico de la unidad de potencia. Junto con una distribución casi 50/50 entre la potencia eléctrica y el motor V6 turbo, la F1 también se alejará de los coches basados en el efecto suelo, reduciendo drásticamente la carga aerodinámica e introduciendo alerones móviles para aumentar la velocidad en línea recta.

Los pilotos de F1 se han mostrado reacios a elogiar la nueva reglamentación tras probar los primeros modelos informáticos en los simuladores de sus respectivos equipos, aunque se espera que el producto final esté mucho más desarrollado que lo que los equipos han testado en esta fase inicial.

Pero Verstappen, que tiene contrato con Red Bull por otras tres temporadas —pendiente de varias cláusulas de salida—, afirma que está dispuesto a dejar la categoría si no disfruta con la nueva generación de coches.

"Mi contrato es hasta 2028, pero dependerá de las nuevas reglas de 2026 y de si son agradables y divertidas", dijo a PA sobre su futuro en la F1. "Si no son divertidas, entonces realmente no me veo quedándome por aquí".

"Ganar siete títulos no está en mi mente. Sé que después de este año habrá otros tres, así que podría ser posible, pero no es algo que necesite lograr antes de dejar el deporte. Puedo dejar el deporte fácilmente mañana".

Foto de: Ferrari

Verstappen ya ha expresado su deseo de pasarse a la resistencia una vez termine su carrera en la F1, esperando estar en la parrilla de las 24 Horas de Le Mans con su propio equipo, que actualmente compite en GT3 por Europa. A principios de este año hizo su debut en resistencia en el Nordschleife alemán, con vistas a competir en las 24 horas. También quiere desempeñar un papel en llevar a los pilotos de simulación al automovilismo real. Pero aunque mantiene abiertas sus opciones para 2028 y más allá, descarta tomarse un año sabático y luego regresar a la F1.

"Tengo muchas otras pasiones; otras categorías de carreras, quiero pasar más tiempo con la familia y vivir según mi propio calendario", dijo el piloto de 28 años. "Y en mi mente, sé que si cierro el capítulo, está cerrado. No me veo parando y volviendo. Una vez me detenga, me detengo de verdad".

Los test para 2026 comienzan a finales de enero con un shakedown privado en Barcelona, seguido de dos test de tres días en Bahrein antes de que la temporada arranque en Australia el 8 de marzo.