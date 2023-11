Por qué Ferrari buscará explicaciones y una indemnización de la F1

El primer Gran Premio de Las Vegas en la nueva pista que transcurre por el Strip podría decirse que no empezó de la mejor manera en los entrenamientos libres, ya que una tapa alcantarilla que se había desprendido destrozó el chasis, el motor, la caja de cambios y la batería del SF-23 del madrileño, lo que le obligó a sustituir numerosas piezas y recibió una penalización.

El director del equipo del Cavallino, Fred Vasseur, dejó claro de inmediato su desacuerdo con todo lo sucedido, no sólo por la sanción, que Ferrari intentó anular solicitando una exención que luego fue rechazada, sino también por los cuantiosos daños sufridos en el accidente. Entre las diversas hipótesis, también existía la posibilidad de que Ferrari hubiera reclamado una indemnización.

La cuestión de la indemnización de Ferrari y el impacto financiero

Existe un precedente en ese sentido, cuando en 2017 Haas fue indemnizado por los daños causados cuando uno de sus monoplazas impactó con una tapa de alcantarilla en Malasia. Pasó un tiempo pero, tras llegar a un acuerdo con la aseguradora del circuito, el equipo estadounidense logró recuperar la indemnización por el chasis dañado.

Cuando se le preguntó a Vasseur si pedirám una indemnización a Liberty Media, el director del equipo confirmó que habrá una discusión con todas las partes implicadas: "Será una discusión privada que mantendré con las partes interesadas".

El incidente ha tenido una serie de costes adicionales por la necesidad de fabricar un chasis de repuesto que volará desde Italia a Abu Dhabi para el próximo fin de semana y que el equipo de Maranello empezó a preparar inmediatamente después del accidente.

"No hay nada en el presupuesto que excluya los accidentes y conllevan muchos costes adicionales. No podemos reparar el chasis, incluso el asiento resultó dañado. La caja de cambios se dañó, la batería se dañó, el motor está totalmente muerto".

"Tenemos muchas consecuencias desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista deportivo y también en términos de existencias de piezas de repuesto, y obviamente desde un punto de vista del límite de costes no es fácil", añadió el director del equipo de Maranello.

Vasseur también confirmó que planteará la cuestión de que los daños por incidentes similares queden fuera del límite presupuestario: "Habrá una discusión. La decisión ya es otra cosa".

La bandera roja en la FP1 de Las Vegas F1 se mostró muy tarde

El incidente se en el que Carlos Sainz pasó por encima de la tapa de alcantarilla se produjo ocho minutos después del inicio de la primera sesión de libres y, de hecho, en esa zona, ya había una bandera amarilla antes de que el piloto español llegara a esa zona para señalar el peligro. Sin embargo, en Ferrari no entienden por qué sólo había bandera amarilla y no bandera roja.

Según Vasseur, una vez que los comisarios se percataron de que había un objeto suelto en la pista, el director de carrera debería haber intervenido para detener la sesión de inmediato. De hecho, con la bandera roja, los pilotos deberían reducido su velocidad en consecuencia, ya que en el momento del accidente, Sainz pasó por esa zona a unos 320 km/h.

"También deberíamos discutir las circunstancias del accidente. Porque no se trata sólo de la salida de la tapa, sino también del hecho de que pasó un minuto entre la bandera amarilla y la bandera roja. Significa que cuando sacaron la bandera amarilla ya habían visto algo en la pista. Y tardaron un minuto antes de sacar la bandera roja. Creo que es demasiado".

"El principal problema para mí aquí es que cuando sacas la primera bandera amarilla, significa que has visto algo, no sacas una bandera amarilla al azar. Significa que quien sacó la bandera amarilla, así como control de carrera, vieron algo, y luego tardaron otro un minuto en sacar bandera roja concretamente en una recta, con un trozo metálico suelto y los coches a 340km/h".

Vasseur confirmó que los equipos no recibieron ningún mensaje desde dirección de carrera para alertarles de la presencia de restos en la pista, por lo que tampoco fue posible advertir con tiempo a los pilotos sobre cómo comportarse en la pista y cuál era el peligro: "No, no nos informaron, en lo absoluto. No sabíamos el motivo de la bandera amarilla", aseguró.

Así fue el incidente: Fórmula 1 Vídeo: el impacto en el Ferrari que arruinó el estreno de Las Vegas

La falta de cordura y lógica en la FIA y la F1 según errari

Ferrari solicitó a los comisarios una exención para la sanción de Sainz, señalando que una batería nueva no suponía una ventaja competitiva y que no habían podido hacer nada para evitar el incidente. "No es fácil dar un juego de neumáticos nuevo o un motor, porque eso te da una ganancia de rendimiento. ¿Pero la batería? No hay rendimiento en la batería".

"Teniendo en cuenta que no disputamos la FP1, que tenemos varios millones de pérdidas, que los mecánicos han estado trabajando mucho para reconstruir el coche y demás, creo que no era demasiado loco considerar aplicar la causa de fuerza mayor", añadió Vasseur.

Sin embargo, aunque los comisarios se mostraron comprensivos, hasta el punto de subrayar que habrían concedido la exención si hubieran tenido autoridad para ello, recalcaron al mismo tiempo que el reglamento debe aplicarse tal y como está escrito. El Código Deportivo Internacional y el reglamento deportivo de la Fórmula 1 contienen referencias en cuanto a la causa de fuerza mayor, que en el primer caso se define como un "acontecimiento imprevisible, imprevisible y externo".

Sin embargo, se refiere exclusivamente a aspectos como la cancelación o aplazamiento de grandes premios, cambios de pilotos y la normativa sobre pruebas aerodinámicas y de motor. El director general de AlphaTauri, Peter Bayer, que formó parte de la FIA, confirmó que fueron los mismos equipos los que bloquearon una posible revisión en este sentido, porque existía el temor de que alguien pudiera forzar una cláusula de "fuerza mayor" en su beneficio.

"Fueron los equipos de F1, en su búsqueda de la perfección y también en su absoluta paranoia, los que pensaron que si alguien era capaz de provocar una fuerza mayor, esa persona tendría mucho poder", explicó el ex de la FIA.