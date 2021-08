Alonso: "Ahora veo la Fórmula 1 con otros ojos"

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 en esta primera mitad de 2021 ha dado frutos inesperados, a pesar de que Alpine no tiene coche actualmente para luchar por podios de manera normal. No obstante, el español se sitúa 11º de la general, a solo un punto de su compañero, Esteban Ocon, al que ayudó a ganar en el último GP de Hungría previo a las vacaciones de verano.

Alonso siempre ha sido consciente de que su vuelta al Gran Circo iba a requerir de paciencia, ya que la escudería de Enstone había puesto sus miras en 2022, cuando la normativa técnica cambiará radicalmente en la categoría. Aun así, la victoria de Ocon, aunque en circunstancias anormales, les hace mirar con ganas la segunda mitad de año.

Cuando se le preguntó al bicampeón del mundo de Fórmula 1 por cómo ve la categoría tras su regreso, Alonso respondió en un evento organizado por Alpine en el que estuvo Motorsport.com: "Con otros ojos. Cuando estás fuera ves las carreras de diferente manera, el comportamiento de los equipos, de los pilotos, también el trato con la prensa o los patrocinadores".

"Lo ves diferente cuando estás dentro, como es mi caso, que fue desde los 19 años que entré con Minardi hasta los 37. Cuando estás 18 años en el mismo sitio y en la misma burbuja, no ves nada de fuera y a lo mejor las cosas que te molestaban el primer año te siguen molestando 18 años más tarde. Cuando estas dos años fuera y ves un poco de manera más general el deporte, pues entiendes que algunas cosas son necesarias, otras son divertidas…".

El español ha dejado varias actuaciones por encima de las posibilidades de su monoplaza, el A521, tal y como acostumbró en sus últimos y complicados años con McLaren. Todo ello hace pensar que, si la ocasión llega, la cogerá con ambas manos.

Alonso subrayó que lo que más ha cambiado respecto a su anterior etapa en la F1 es la tecnología, pero que el equipo de Enstone, con el que ganó dos mundiales, sigue siendo el que era, con la evolución lógica del paso de los años.

"En lo más profundo el equipo no ha cambiado nada, veo mas o menos al 50% de la gente que ya estaba. El ambiente o la forma de trabajar es un poco distinta a la de otros equipos en los que he estado, es más tranquila, más relajada, hay la misma presión por ganar, pero hay mucho mejor ambiente y todos van en la misma dirección, algo que me gusta", asegura.

"Creo que lo que más ha cambiado es la tecnología, desde 2009 el mundo ha evolucionado mucho en cuanto a simulación, bancos de pruebas, la fábrica de Enstone ha crecido mucho en este sentido, y en Viry [sede donde Renault fabrica los motores] también".