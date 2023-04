Cuando Massa dio una lección a un Schumacher sin "emociones"

Cargar el reproductor de audio

Felipe Massa se ha convertido en el protagonista de la última polémica en la Fórmula 1, puesto que el brasileño reclama el título de la temporada 2008 después de que saliera a la luz más información sobre el 'Crashgate' de Renault en el Gran Premio de Singapur. Sin embargo, el que estuvo a punto de ser campeón con Ferrari también tiene tiempo para narrar anécdotas muy sorprendentes que incluyen a uno de los más grandes de la historia, Michael Schumacher.

Según cuenta el paulista, le dio una lección de vida al germano durante la época en la que fueron compañeros en el Cavallino Rampante en el 2006. Sucedió en el fin de semana del Gran Premio de España, momento en el que Massa recordó cómo le trató el mítico Ayrton Senna cuando era un niño que quería su firma.

El brasileño, en una entrevista con Motorsport.com afirmó: "Cuando era pequeño, Senna desafortunadamente se negó a firmarme un autógrafo. Me costó mucho aceptarlo, porque yo era un niño con un papel en la mano, con dos o tres más que estaban conmigo, no tengo el autógrafo de Senna, y eso es algo que nunca olvidé".

"Llegué a Fórmula 1, logré ser piloto de Fórmula 1, pude correr en grandes equipos como Ferrari, y siempre había mucha gente pidiéndome autógrafos. Nunca podría decirle que no a un niño, porque siempre recordé ese momento", explicó el subcampeón de 2008, quien continuó para contar esa historia con Michael Schumacher.

"Una vez, en Barcelona, ​​otras personas de Ferrari y yo estábamos cenando con Schumacher en un pueblo muy pequeño cerca de Montmeló", relató. "Estaba con Michael [Schumacher], Jean Todt y Nicolas Todt. Luego, cuando salimos del restaurante, Schumacher se subió al coche y todo el pueblo estaba allí pidiéndole un autógrafo. Siempre era él quien conducía".

"Estaba esperando que todos se subieran al coche para que nos fuéramos, y alrededor, mucha gente esperaba y golpeaba la ventana pidiendo autógrafos, y a él no le importaba", continuó Felipe Massa. "Había un niño pequeño que decía 'por Dios, dame un autógrafo, haz algo, abre la ventana'. Este niño me estaba volviendo loco".

"Pensé que no era posible que no abriera la ventana, le di un codazo [a Schumacher] y le dije: 'Michael, maldita sea, ¡al menos hazlo por el niño, por favor!' Miró, firmó el autógrafo del niño, una docena más, y luego nos fuimos", reveló el por aquel entonces piloto del equipo de Maranello. "Después le conté la historia de lo que me había pasado con Senna, y él agradeció escucharla".

"Me dijo que yo tenía razón, aunque es típico de él no mostrar emociones, y nosotros, los brasileños, somos muy pasionales", dijo. "En fin, es una historia interesante que nos paso a Michael y a mí y que vale la pena contar, él era alguien cerrado, realmente un alemán, había que conocerlo, entenderlo, para que una vez relajado, él mostrara su personalidad".

