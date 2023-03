Massa afirma que con abogados habría ganado el título de F1 2008

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2008 de Fórmula 1 fue una de las más recordadas en el imaginario colectivo por la pelea entre Felipe Massa y Lewis Hamilton, que se resolvió con el mítico adelantamiento en la última curva del británico sobre Timo Glock en el Gran Premio de Brasil. En aquella ocasión, el de McLaren se hizo con su primer título mundial, mientras que el de Ferrari se quedó llorando desconsolado en el podio delante de toda su afición en la que sería su última victoria en la categoría.

Sin embargo, años después, el brasileño insiste en que ese campeonato podría haber sido para él por una carrera anterior, la de Singapur, en donde Fernando Alonso subió a lo más alto del podio con mucha polémica debido al 'Crashgate' de Nelson Piquet Jr. y Flavio Briatore.

Descubre lo que sucedió en el Gran Premio de Singapur 2008 de Fórmula 1: Singapur 2008: la noche, un escándalo, una venganza y un error de campeonato

Es por ello que Felipe Massa pensó en contratar unos abogados para resolver el caso y hacer que los puntos perdidos en esa cita le dieran el mundial, aunque el equipo del Cavallino Rampante le detuvo. Además, el antiguo propietario de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, declaró hace poco que, si en ese gran premio no hubiera pasado nada raro con Renault, el de Ferrari se habría llevado su mundial.

"Bernie [Ecclestone] podría haber dicho eso antes, pero como siempre he asegurado, me parece inaceptable", dijo Felipe Massa al Corriere della Sera. "En ese momento hablé con Ferrari y los abogados de la escudería sobre eso, pero dijeron que no podían hacer nada, que no teníamos ninguna posibilidad de ganar el caso".

"Sin embargo, siempre creí, y lo sigo haciendo ahora, creo que si hubiera contratado abogados, el resultado habría sido diferente", comentó el brasileño sobre los hechos de la temporada 2008 de Fórmula 1, en donde fue subcampeón del mundo por detrás de Lewis Hamilton.

En el momento en el que se le puso sobre la mesa si se planteaba contratar en la actualidad a abogados, respondió: "Ahora, ¿qué cambiaría eso? La historia debería haber sido envuelta con los métodos apropiados de justicia cuando salió a la luz, los títulos ya han sido revocados en otros deportes, entonces, ¿por qué no se podría hacer lo mismo en la Fórmula 1?".

