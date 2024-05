El fallo de comunicación que provocó la descalificación de Haas F1 en Mónaco

Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen fueron descalificados el sábado después de que las revisiones posteriores a la sesión de sus coches demostraran que sus DRS se abrían más de los 85 mm que permite el reglamento.

El director del equipo Haas F1 Team, Ayao Komatsu, explicó que la situación se debió principalmente a la falta de comunicación entre los departamentos de la escudería sobre las implicaciones del nuevo diseño del alerón trasero.

Un cambio de concepto significaba que los elementos del alerón trasero se inclinaban hacia arriba cerca del endplate, algo que había que tener en cuenta a la hora de establecer el margen máximo para la apertura del DRS.

Sin embargo, el departamento de diseño no había advertido explícitamente al equipo de pista sobre ello, y las pruebas realizadas por la escudería en Mónaco no habían sido lo suficientemente exhaustivas.

"Si los diseñadores hubieran dejado claro que la intención del diseño era ligeramente diferente respecto a los alerones que se han estado utilizando antes, por lo que hay que comprobarlo de esta manera, eso habría ayudado", dijo Ayao Komatsu.

"Pero al mismo tiempo, incluso con otra información, los controles en pista deberían haber comprobado toda la superficie de legalidad. No se ganó rendimiento, absolutamente nada, pero esa no es la cuestión. El coche tiene que ser legal. Así que tenemos que aceptarlo como un fallo de equipo y luego aprender de ello y asegurarnos de no volver a cometer el mismo error", dijo.

Flap DRS abierto Foto: Giorgio Piola

Komatsu cree que la descalificación por el DRS fue algo que demostró que el equipo necesitaba mejorar sus procesos para evitar que algo así se repitiera en el futuro.

"Para el diseñador que lo diseñó, en su mente está claro: este alerón es legal, pero tiene un perfil diferente. Así que tuvo que pensar: ¿debo comunicarlo para asegurarme de que otras personas que no lo diseñaron lo entiendan?".

"Para la gente de pista, si lo hubieran tenido claro habría sido de gran ayuda. Pero incluso sin eso, con un alerón trasero nuevo, no hay que asumir nada. Hay que comprobar todas las superficies legales: eso es lo que deberíamos hacer.

"Así que de nuevo, hubo un poco de complacencia, un poco de suposición, no se pensó en 'Vale, este es el nuevo alerón trasero, podría ser diferente'. Así que sí, sólo tenemos que mejorar el trabajo en equipo".

Dado que el problema del alerón tiene que ver más con la forma en que el equipo configuró la apertura máxima del DRS, no ha sido necesario un cambio de especificación para la carrera, por lo que Magnussen y Hulkenberg han podido evitar salir desde el pitlane.

A la pregunta de con qué alerón correrá el equipo en la carrera, Komatsu respondió: "Es el mismo alerón, pero podemos ajustarlo. Con el DRS abierto, hay un mecanismo para ajustarlo en función de dónde va a llegar al máximo".

"Tenemos una solicitud de parc fermé para ajustarlo. Así que es legal, y ha sido aprobado. Por lo tanto lo ajustamos en ambos coches y saldremos de 19º y 20º", concluyó el de Haas.

