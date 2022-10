Explicado: por qué Verstappen se ha coronado campeón pese al lío de Japón

Cargar el reproductor de audio

Como la carrera de Suzuka no llegó a disputarse en su totalidad debido a la lluvia y al caos del inicio (accidente de Sainz incluido), muchos creyeron que el holandés no sumaría los puntos que necesitaba para sellar el título matemáticamente sobre Charles Leclerc y Sergio Pérez.

Como resultado del vergonzoso Gran Premio de Bélgica del año pasado, la FIA había hecho un gran esfuerzo por revisar el sistema de puntos, que solo otorgaba una parte de la suma total si las carreras no se disputaban en su totalidad.

Con el objetivo específico de garantizar que no se concedieran puntos en citas que no llegaran a disputarse con bandera verde (como ocurrió en Spa 2021), el reglamento también establecía un nuevo y estricto recuento de puntos si los grandes premios no llegaban a completarse.

Por ganar una carrera que hubiera completado dos vueltas pero menos del 25% de la distancia del gran premio, el ganador sumaría seis puntos.

Para las carreras que se desarrollaban más allá del 25% pero no del 50%, el ganador lograría 13 puntos, y para las carreras que se completaban más del 50% pero no del 75%, serían 19 puntos. Todo lo que superara el 75% suponía la entrega del pleno de puntos según el sistema habitual (es decir, 25 puntos para el ganador).

Como en el GP de Japón se dieron 28 vueltas - poco más del 52% - muchos habían tenido la impresión de que Verstappen lograría 19 por su victoria, Pérez 14 por el segundo puesto y Leclerc 12 por el tercer lugar.

Si fuera así, entonces el resultado final en Suzuka, una vez aplicada la penalización de cinco segundos a Leclerc, habría dejado a Verstappen a un punto de coronarse.

Sin embargo, la redacción del reglamento no cubre todas las ocasiones en las que las carreras no se completan a todas las vueltas. Por el contrario, solo se refiere a las carreras que se han detenido y no pueden reiniciarse.

El artículo 6.5 dice en la parte superior, antes de explicar los diferentes escenarios, lo siguiente: "Si una carrera se suspende de acuerdo con el artículo 57, y no puede reanudarse, los puntos para cada título se adjudicarán de acuerdo con los siguientes criterios..."

Pero el GP de Japón no entraba en este supuesto, ya que se corrió hasta la bandera a cuadros por haber alcanzado el límite de tres horas de duración del evento.

Eso significaba que la concesión de puntos no dependía de la distancia final recorrida, y por lo tanto se repartían todos los puntos de una carrera normal.

La FIA lo aclaró más tarde: "Las normas relativas a la asignación reducida de puntos (artículo 6.5) solo se aplican en caso de suspensión de la carrera que no se puede reanudar, y por lo tanto se otorgan los puntos completos y Max Verstappen es campeón del mundo."

