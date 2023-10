La explicación del propio Verstappen a su éxito en la F1

El dominio del piloto neerlandés es imparable, y ha ganado casi todas las carreras de la temporada 2023 de Fórmula 1, poniendo así su tercer título mundial al alcance de la mano. Según el propio Max Verstappen, los éxitos se deben al enfoque relajado con el que encara cada fin de semana, como explicó al podcast Mind Set Win.

"Hago las cosas por mí mismo, no me gusta hacerlo más difícil de lo que es, y tampoco pensarlas demasiado, eso me funciona bien", aseguró el de Red Bull, quien aseguró que su capacidad de estar muy tranquilo es también una ventaja para la escudería austriaca.

"Puedo estar horas en la pista, pero eso no ayuda", comentó el holandés y vigente campeón del mundo, aunque disfruta de todo lo que rodea a la competición y siente que se desenvuelve mejor al volante de un monoplaza. "La Fórmula 1 es una gran parte de mi vida, pero no lo es todo, también sé cuándo volver a encender el interruptor y cuándo apagarlo".

La mayoría de los pilotos de la máxima categoría del automovilismo trabajan duro y sienten gran pasión por su trabajo, y Max Verstappen también. Esa pasión en particular es la razón por la que es tan bueno en su trabajo: "Si tú mismo no quiere ir más rápido o mejorar porque esto es parte de tu vida y tu carrera, en algún momento te irá mal".

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre si ve aspectos que se pueden mejorar, el propio piloto no sabe qué responder: "Siempre se trata de las pequeñas cosas en las que pienso, y sobre si podría haberlo hecho mejor. Siempre hay margen de mejora, y siempre hay que estar abierto a ello, eso es lo más importante".

Cometer errores forma parte de ese proceso de crecimiento, y aunque llegó al Gran Circo con 17 años, en su primera etapa fue objeto de críticas por su pilotaje agresivo. El campeón del mundo es consciente de que lo aprendido le ha convertido en alguien más completo: "Debido a la falta de experiencia, a veces cometía algunos errores".

"En cierto modo, eso formaba parte de convertirse en un mejor piloto", comentó el neerlandés de Red Bull. "Se trata de aprender de ello y mejorar, es un proceso continuo, solo se detiene cuando dejas de competir".

