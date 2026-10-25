Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Explicación de las sanciones en Austin: por qué Alonso es 12º pese a la táctica de RB

Fernando Alonso se clasificó 15º, pero saldrá 12º en la carrera del GP de Estados Unidos de F1 2026

Jose Carlos de Celis

Publicado: 25 oct 2026, 14:25

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Tras pasar a la Q2, Fernando Alonso se clasificó 15º el sábado en el Circuito de las Americas de Austin, pero saldrá 12º esta noche (a las 21:00h) en la 18ª carrera del curso 2026 de F1.

Tres pilotos afrontaban la clasificación del GP de Estados Unidos 2026 de F1 con penalización por cambios en su coche, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto, y los tres se clasificaron delante de Alonso, 9º, 13º y 14º respectivamente. A simple vista, aplicadas las cinco posiciones a Lindblad por usar su sexto motor de combustión interna (ICE), el de Racing Bulls quedaría delante de Alonso, pero las sanciones se aplican en orden de anuncio.

Primero se le aplicaron a Franco Colapinto 10 posiciones por cambiar el sistema de control de electrónica en Alpine, su cuarto componente del año (anunciado en el documento 14 de la FIA), y el argentino pasó a la última posición. Luego se aplicó la primera penalización a Gabriel Bortoleto, que ya era de 20 posiciones según el documento 15 de la FIA por cambiar el sistema de almacenamiento de energía y el control electrónico, por lo que el brasileño pasaba a ser último, con Colapinto ganando una plaza.

Para entonces, Fernando Alonso ya había ganado esas dos posiciones y pasaba a ser 13º, pero luego se aplicó la última penalización anunciada, la del documento 19 de la FIA, la de las cinco plazas de Lindblad, que entonces cayó 14º no solo detrás de Alonso (12º) sino también de Oliver Bearman, 13º tras haberse clasificado 16º.

Apunta bien:

La táctica de Racing Bulls le dio una posición a Lindblad, pero no sobre Alonso

Además de Alonso y Bearman, también Esteban Ocon (clasificado 17º) habría ganado tres posiciones para ser 15º si no fuera porque Racing Bulls tiró de táctica para la Q3.

Como serían incapaces de batir a los Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren y se veían condenados a ser 9º y 10º, Racing Bulls decidió poner a Lindblad delante de su compañero Lawson en la Q3 para que el británico ganara una posición al cumplirse las sanciones.

Es decir, Liam Lawson de todas formas iba a salir 9º cuando se aplicara la sanción a su compañero, por lo que provocar que fuera 10º a él no le perjudicaba pero sí ayudaba a Lindblad, que así caía a la 14ª plaza por delante de Ocon y no a la 15ª.

¿Y qué hizo Racing Bulls para que sus pilotos fueran 9º y 10º en el orden que ellos querían? No sacaron a pista a Lawson. El neozelandés admitió que quedarse en el garaje es duro para cualquiera, pero respetó la decisión: "Me habría encantado salir a pista en la de la Q3 y probar suerte. Además, teníamos dos juegos de neumáticos nuevos, algo que no nos suele pasar muy a menudo".

"En un escenario normal, si estuviéramos compitiendo contra Alpine o Audi, habría sido fantástico poder utilizar esos dos juegos. Para ser sincero, cuando me subí al coche pedí permiso al equipo para salir a pista, pero me dijeron que no. Por supuesto, esa situación supone una pequeña decepción para un piloto, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora habíamos tenido un fin de semana muy sólido".

"Aun así, teniendo en cuenta la sanción de Arvid, yo ya iba a ser en 9º, así que salir a la pista ya no tenía sentido. Al menos tenemos muchos neumáticos nuevos para la carrera".

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Por cierto, aunque ya no influyó, Bortoleto luego sumó otras 60 posiciones de penalización según el documento 35 de la FIA, aunque cuando se superan las 15 posiciones simplemente se manda al piloto al fondo de la parrilla. Esas 60 posiciones fueron 5 por cambiar en el motor de su Audi otra vez el sistema de almacenamiento de energía y 5 el de control de electrónica, 10 posiciones por el motor de combustión interna, 10 por el turbo, 10 por el sistema de escape, 10 por el MGU-K y 10 por los componentes auxiliares de la unidad de potencia (PU-ANC).

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