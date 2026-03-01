Estos son los cinco ganadores estadounidenses en toda la historia de la F1

El panorama del automovilismo nacional en Estados Unidos es uno de los más fuertes del mundo, lo que quizá explica por qué tan pocos pilotos estadounidenses han tenido un gran impacto en la Fórmula 1. A menudo, quedarse en casa compensa.

Con el creciente interés estadounidense por los grandes premios, eso podría cambiar en los próximos años, pero —a fecha de 2026— solo cinco pilotos de Estados Unidos han ganado una carrera puntuable para el Mundial de F1.

Excluimos a los destacados vencedores de las 500 Millas de Indianápolis, que contaron para el campeonato del mundo entre 1950 y 1960, pero que apenas tuvieron relación (y utilizaron maquinaria en gran parte diferente) con el resto del calendario de la F1.

Así que aquí están los cinco famosos que lograron abrirse camino en la F1 al menos una vez…

Richie Ginther, BRM P57 leads Piet de Klerk, Alfa Romeo Special Photo by: Motorsport Images

Victorias: 1

Salidas: 52

Mejor posición en el campeonato: 3º (1963)

Un excelente piloto de pruebas con gran sensibilidad mecánica, Richie Ginther ayudó a Ferrari y BRM a ganar títulos de constructores a comienzos de los años 60.

Tras triunfar en las carreras de sport prototipos en Estados Unidos, su amigo Phil Hill le animó a trasladarse a Europa. Ginther logró un podio en apenas su segunda participación en el campeonato del mundo, terminando segundo tras Stirling Moss en el GP de Mónaco de 1961, una actuación que más tarde definiría como la carrera de su vida.

Aunque rara vez pudo igualar a sus compañeros Phil Hill y Wolfgang von Trips, añadió un par de podios más mientras Ferrari dominaba la temporada. En 1962 fichó por BRM y respaldó la lucha por el título de Graham Hill, contribuyendo a un doblete en Monza.

Dada la falta de fiabilidad de la época, su campaña de 1963 fue notable: puntuó en todas las carreras salvo en dos. Eso le bastó para terminar tercero en el campeonato, solo por detrás del campeón indiscutible Jim Clark y de Graham Hill, y por delante del ganador de carreras y líder de Ferrari, John Surtees.

Problemas personales lastraron su temporada 1964, aunque logró dos podios y terminó quinto en la clasificación antes de unirse al incipiente proyecto de Honda. De nuevo, su experiencia y trabajo dieron frutos, y esta vez pudo recoger la recompensa con su única victoria en el Mundial, en el GP de México de 1965.

Después solo realizó apariciones esporádicas, centrado en otras facetas como la gestión de equipos, pero sus 14 podios solo han sido superados por otros tres estadounidenses.

Peter Revson, McLaren M19C Ford Photo by: Motorsport Images

Victorias: 2

Salidas: 30

Mejor posición en el campeonato: 5º (1972, 1973)

La primera incursión de Peter Revson en la F1, con 25 años en 1964, no tuvo éxito, pero la segunda fue diferente. Tras consolidarse en Estados Unidos, ganó el título de la Can-Am en 1971 y logró la pole para las 500 Millas de Indianápolis ese mismo año, ambas con McLaren.

Se unió al equipo de F1 en 1972 junto a Denny Hulme. Consiguió la pole en el GP de Canadá con el M19C y sumó cuatro podios camino del quinto puesto en el campeonato, dos posiciones por detrás del campeón mundial de 1967, Hulme.

Solo fue superado por una de las mejores actuaciones de Jackie Stewart en el GP de Sudáfrica de 1973, y después pudo pilotar el brillante M23 de Gordon Coppuck. Con ese coche lograría sus dos victorias en el Mundial.

En el GP de Gran Bretaña, tras clasificarse en primera fila con el mismo tiempo que Hulme, evitó el caos provocado por Jody Scheckter. Tras la reanudación, batalló con los Lotus de Emerson Fittipaldi y Ronnie Peterson, tomó el liderato en la vuelta 39 de 67 y ganó por 2,8 segundos, con Hulme tercero.

En Canadá volvió a salir en primera fila. Aunque perdió posiciones en una carrera pasada por agua, mantuvo la calma en una prueba caótica —que incluyó el primer uso del coche de seguridad en F1— y logró la victoria tras una investigación que confirmó que Fittipaldi no había ganado.

Terminó de nuevo quinto en el campeonato, esta vez por delante de Hulme. Estaba consolidándose como piloto de F1.

En 1974 fichó por Shadow y mostró destellos de velocidad con el DN3, pero un fallo en la suspensión delantera durante unos test en Kyalami provocó un accidente mortal. Revson, con solo 30 grandes premios disputados, falleció y Estados Unidos perdió a uno de sus pilotos más prometedores.

Phil Hill, Ferrari 156 Photo by: David Phipps

Victorias: 3

Salidas: 49

Títulos: 1 (1961)

Hill fue el primer estadounidense en triunfar en el campeonato del mundo. Tras una participación puntual con Maserati, se unió a Ferrari y ayudó de inmediato a su compañero Mike Hawthorn a ganar el título, cediéndole posición en el GP de Marruecos.

Después de ejercer de segundo piloto tras Tony Brooks en 1959, se convirtió en el primer estadounidense en ganar un gran premio del Mundial en Italia 1960, aunque en una carrera marcada por el boicot de los equipos británicos debido al uso del famoso peralte de Monza.

En 1961 llegarían tiempos mejores. Con el Ferrari 156 "Sharknose", dominante al inicio de la era de 1.500cc, luchó por el título con von Trips. Con cinco podios en seis carreras, incluido un histórico 1-2-3-4 de Ferrari en Spa, llegó a Monza cuatro puntos por detrás.

Leer otros artículos del mismo redactor: Fórmula 1 Phil Hill, el campeón que esquivó la muerte y aprendió de ella

Cuando von Trips murió en un accidente que también costó la vida a 15 espectadores y Hill ganó la carrera, el estadounidense se proclamó campeón del mundo en circunstancias trágicas. Con ambos títulos decididos, Ferrari no acudió al final en Watkins Glen, por lo que Hill no pudo competir ante su público.

Ya estrella en resistencia —ganó Le Mans en 1961 y 1962—, en F1 su trayectoria decayó pronto. Ferrari fue superada por Lotus y BRM, y tras tres podios a inicios de 1962, Hill abandonó la Scuderia para unirse al fallido proyecto ATS. Una temporada con Cooper en 1964 solo le dio un punto.

Su etapa en F1 fue breve, pero aprovechó su gran oportunidad.

Dan Gurney Photo by: Motorsport Images

Victorias: 4

Salidas: 86

Mejor posición en el campeonato: 4º (1961, 1965)

Con nivel para haber sido campeón del mundo, Dan Gurney nunca estuvo exactamente en el lugar adecuado en el momento oportuno, aunque ganó carreras con tres equipos distintos.

Tras destacar en resistencia, logró dos podios en sus tres primeras carreras con Ferrari en 1959. Su etapa en BRM en 1960 fue desastrosa por la falta de fiabilidad, pero con Porsche en 1961 terminó cuarto en el campeonato. Estuvo cerca de ganar en Francia, superado en la recta final por el Ferrari de Giancarlo Baghetti.

Su primera victoria llegó en el GP de Francia de 1962, también el primer triunfo de Porsche en el Mundial. Sumó además un tercer puesto en el épico GP de Alemania en Nürburgring.

En 1963 fichó por Brabham y pronto demostró ser más rápido que Jack Brabham. Dio al equipo su primera victoria en 1964 y, aunque el BT7 tenía potencial para luchar por el título, la mala fortuna —como quedarse sin combustible liderando en Spa— lo limitó a dos triunfos y al sexto puesto final.

En 1965 fue cuarto con cinco podios y pudo haber pilotado el Brabham-Repco que ganaría los títulos de 1966 y 1967, pero decidió fundar su propio equipo.

Anglo American Racers impactó con sus Eagle, y aunque la fiabilidad era dudosa, Gurney ganó el GP de Bélgica de 1967 en Spa una semana después de vencer en Le Mans con AJ Foyt y Ford.

El proyecto terminó en 1968 y Gurney se retiró en 1970, pero su influencia como jefe de equipo perduró durante décadas.

Mario Andretti

Mario Andretti, Lotus 79 Ford Photo by: Motorsport Images

Victorias: 12

Salidas: 128

Títulos: 1 (1978)

Uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, el italiano nacionalizado estadounidense Mario Andretti es, con diferencia, el estadounidense más exitoso en la historia de la F1.

La estrella de la IndyCar logró la pole en su primer GP del Mundial en Watkins Glen en 1968 y ganó en su debut con Ferrari en el GP de Sudáfrica de 1971. Pero fue su alianza con Colin Chapman en Lotus la que marcó la diferencia.

Tras la retirada de Parnelli en 1976 por falta de fondos y con Lotus en crisis, Andretti trabajó intensamente con el Lotus 77, ganando el GP de Japón de 1976 mientras el equipo desarrollaba el efecto suelo.

En 1977 el Lotus 78 fue el coche más rápido, pero la falta de fiabilidad limitó a Andretti a cuatro victorias y el tercer puesto final.

En 1978 no hubo rival. Ganó en Argentina y fue segundo en Long Beach antes de estrenar el sublime Lotus 79 en Bélgica. En Zolder logró la pole con 0,79 segundos de ventaja y lideró todas las vueltas.

Andretti ganó todas las carreras que terminó, salvo en Monza —penalizado por adelantarse en la salida— y Montreal. Su sexto puesto en Italia le dio el título con dos carreras de margen, pero la tragedia golpeó cuando su compañero Ronnie Peterson falleció tras un accidente múltiple en la salida.

Lotus perdió pronto su ventaja y Andretti no volvió a ganar en F1, aunque aún protagonizó un último momento destacado: llamado por Ferrari tras la muerte de Gilles Villeneuve y el grave accidente de Didier Pironi, logró la pole en el GP de Italia.

Un acelerador atascado lo relegó al tercer puesto —su podio número 19 en F1—, pero su legado ya estaba asegurado como una auténtica leyenda.