Los cinco mejores equipos de EEUU en la F1, de Penske a Haas

El interés de los estadounidenses por la Fórmula 1 va en aumento. El éxito del Gran Premio de Estados Unidos en Austin ha contribuido a que Miami se incorpore al calendario, y Las Vegas se convertirá en la tercera carrera americana del calendario de 2023.

Michael Andretti también quiere poner a su equipo en la parrilla. Se enfrenta a algunos obstáculos difíciles, pero, si tiene éxito, sería la segunda estructura estadounidense en la F1, uniéndose a Haas.

Teniendo en cuenta, o quizá debido a, la fuerza del automovilismo estadounidense, ha habido pocas escuadras americanas de F1 desde que comenzó el campeonato mundial en 1950. Para esta lista, no hemos tenido en cuenta los numerosos equipos que aparecieron en las 500 Millas de Indianápolis cuando contaban para el mundial entre 1950 y 1960, porque no eran equipos de F1 propiamente dichos y no disputaban otros grandes premios.

Hubo una serie de equipos privados estadounidenses que hicieron apariciones esporádicas en su GP de casa, pero nos hemos centrado en los equipos que han realizado esfuerzos serios en la F1 a lo largo de varias carreras.

Así que aquí están nuestros cinco mejores equipos de F1 americanos, basados en su éxito, impacto y longevidad.

Antes de comenzar, hay dos menciones de honor: Haas (USA) Ltd. (que no se debe confundir con el actual Haas), que logró seis puntos en tan solo 19 apariciones, y Scarab, que, a pesar de solo participar en dos carreras, logró ser competitivo con un coche obsoleto.

5. Parnelli

Parnelli conducido por Mario Andretti

Años: 1974-76

Carreras: 16

Mejor resultado: 4º

Mejor clasificación: 3º

Vueltas rápidas: 1

Puntos: 6

La leyenda del automovilismo estadounidense y ganador de la Indy 500 en 1963, Parnelli Jones, creó el equipo Vel's Parnelli Jones Racing con Velko Miletich a finales de los años sesenta. La escuadra, a menudo llamada simplemente Parnelli, se centró inicialmente en la Indycar, donde encontró un éxito inmediato.

Tras ganar dos Indy 500 y tres títulos de la USAC, Parnelli entró en la F1 en 1974. Contaba con el ex-diseñador de Lotus Maurice Philippe, además de Mario Andretti para conducir el único monoplaza del equipo.

El VPJ4 con motor Cosworth DFV debutó en el mundial en el GP de Canadá. Andretti se clasificó 16º y terminó séptimo, a un cuarto de segundo de conseguir un punto. Luego salió tercero en Watkins Glen, pero fue excluido por recibir asistencia de sus mecánicos fuera de los boxes.

Aunque Andretti rara vez se clasificó entre los 10 primeros en la campaña de 1975, sí que consiguió puntos en Suecia y Francia. Sin embargo, la pérdida del apoyo de Firestone dejó un hueco en el patrocinio que nunca se rellenó y el equipo se retiró cuando solo se habían celebrado tres carreras del campeonato de 1976, cuando Andretti terminó sexto en el GP de Sudáfrica.

4. Haas

Kevin Magnussen, quinto en Bahrein en 2022

Años: Desde 2016

Carreras: 126 (contando con el GP de Imola)

Mejor resultado: 4º

Mejor clasificación: 5º

Vueltas rápidas: 2

Puntos: 212

La escuadra de Gene Haas se puede considerar como el equipo nuevo más exitoso que ha entrado en la F1 en muchos años. La F1 es notoriamente difícil para abrirse paso en ella, pero Haas puntuó en su debut en el GP de Australia de 2016 y llegó a ser quinto en el campeonato de constructores de 2018.

La sede del equipo está en Estados Unidos, específicamente en Kannapolis (Carolina del Norte), pero también tiene una base en el Reino Unido para los eventos europeos. Haas fue el primer equipo americano de F1 desde que el equipo Haas Lola, con el que no está relacionado, se retiró en 1986.

Haas tiene una fuerte influencia italiana. Dallara, constructor de coches para muchas categorías monomarca, ha fabricado el chasis desde el principio y Ferrari siempre ha suministrado sus motores. Su asociación técnica con el equipo más exitoso de la F1 le ayuda a mantener los costes bajos.

Tras su primera temporada, con Romain Grosjean y Esteban Gutiérrez al volante, Haas alineó a Kevin Magnussen junto a Grosjean durante cuatro temporadas. El equipo aún no ha conseguido un podio, pero ha registrado dos vueltas rápidas y su mejor resultado hasta ahora es un 4-5, conseguido en el GP de Austria de 2018.

Con la sustitución de ambos pilotos por los novatos Mick Schumacher y Nikita Mazepin, así como la decisión de centrar el desarrollo en las nuevas reglas de la F1 para 2022, la temporada 2021 fue la más difícil para Haas. Tenía el coche más lento y, por primera vez, no consiguió puntuar en todo el año.

Pero el regreso de Magnussen para sustituir al ruso Mazepin tras la invasión de Ucrania (que también provocó la retirada del patrocinio de Uralkali) supuso un impulso inesperado. El VF-22 fue un gran salto hacia adelante para Haas y Magnussen consiguió un gran quinto puesto en el inicio de la temporada 2022 en Bahrein.

3. Penske

John Watson en el GP de Austria de 1976

Años: 1971, 1974-76

Carreras: 32 (incluyendo dos con McLaren M19A y dos con March 751)

Victorias: 1

Podios: 4

Poles: 1

Vueltas rápidas: 0

Puntos: 26 (no incluye los puntos conseguidos por el chasis de Penske usado por ATS)

El mejor equipo de automovilismo de Estados Unidos solo probó brevemente su suerte en la F1, pero sus tres temporadas estuvieron teñidas de tragedia y triunfo.

Penske había llevado coches de McLaren en las dos últimas carreras de 1971, con Mark Donohue consiguiendo un buen tercer puesto en Mosport sobre mojado. Pero el equipo, ahora ganador de la Indy 500 y ex superpotencia de la Trans-Am y la Can-Am, volvió con su propio chasis en 1974.

Donohue, que salió de su retiro para este proyecto, terminó 12º en el debut del PC1 con motor Cosworth DFV en el GP de Canadá. El equipo planificó una campaña completa para 1975, poniendo un único coche sobre la pista para el campeón de la Can-Am de 1973.

Donohue puntuó en el GP de Suecia de 1975, pero se frustró por la falta de ritmo y por no poder progresar como quería con el PC1. El equipo cambió a un March 751 y Donohue fue quinto en el GP de Gran Bretaña, antes de sufrir lesiones mortales en un accidente durante el calentamiento en el Osterreichring.

Tras perderse el GP de Italia, Penske volvió para la última carrera de la temporada, el GP de Estados Unidos, con John Watson a bordo del PC1.

Watson llevó el PC3 hasta los puntos en el GP de Sudáfrica de 1976 y el coche fue sustituido pronto por el PC4, que se convirtió en una propuesta competitiva. A los terceros puestos en Paul Ricard (donde fue descalificado, pero luego fue restituido) y Brands Hatch (tras la descalificación de James Hunt), le siguió la victoria en el Osterreichring.

Tras clasificar segundo y superar los primeros desafíos del March de Ronnie Peterson, el Tyrrell de Jody Scheckter y el McLaren del poleman Hunt, Watson se impuso por 10,8 segundos, un año después de la muerte de Donohue en el mismo lugar. En una acción ya conocida, Watson se afeitó la barba tras una apuesta con Roger Penske.

A pesar de la competitividad del coche, solo pudieron terminar dentro de los puntos una vez más, y Penske terminó quinto en la tabla de constructores, por detrás de Ferrari, McLaren, Tyrrell y Lotus.

Roger Penske decidió entonces centrarse en la Indycar y vendió los coches, que corrieron con un éxito limitado bajo los estandartes de ATS Racing Team e Interscope Racing en 1977. Esas carreras no están incluidas en nuestras cifras anteriores.

2. Shadow

Jean-Pierre Jarier en Interlagos en 1975, donde logró la pole

Años: 1973-80

Carreras: 104

Victorias: 1

Podiums: 7

Poles: 3

Vueltas rápidas: 2

Puntos: 67.5

El equipo Shadow de Don Nichols comenzó como un equipo estadounidense, pero corrió con licencia británica a partir de la temporada de 1976. Su única victoria se produjo bajo la bandera británica, pero Shadow podría haber ganado antes y era, principalmente, el proyecto americano de Nichols.

El esbelto DN1 de Tony Southgate subió al podio por segunda vez en el GP de España de 1973, pilotado por el estadounidense George Follmer, y el DN5 marcó el ritmo a principios de 1975. Jean-Pierre Jarier consiguió la pole en las dos primeras rondas y lideró cómodamente el GP de Brasil hasta que el brazo de la leva del medidor de combustible se agarrotó.

Poco más de un mes después, Tom Pryce ganó la Carrera de Campeones en Brands Hatch con un coche de alta carga aerodinámica, pero no formaba parte del mundial. Hubo otros destellos de ritmo, como el hecho de que Pryce consiguiera la pole en el GP de Gran Bretaña en Silverstone, pero los errores de los pilotos, la mala suerte y la falta de fiabilidad impidieron que Shadow consiguiera la victoria que merecía. El desarrollo del DN7 con motor V12 de Matra también fue una distracción, al igual que el F5000.

El equipo nunca volvió a ser tan rápido, pero tuvo un día en el que brilló el sol para ellos, o más bien la lluvia.

Alan Jones clasificó su DN8 en el puesto 14 para el GP de Austria de 1977 en el Osterreichring. La mayoría de los pilotos salieron con neumáticos lisos en condiciones resbaladizas y Jones progresó mucho, alcanzando pronto la segunda posición. Cuando el Cosworth DFV de Hunt explotó a falta de 11 vueltas para el final, Jones se colocó al frente para conseguir la primera victoria de Shadow -y la suya- en el mundial de F1. Mientras Jones se unía a Williams y se convertía en campeón del mundo, Shadow se hundía más en la parrilla.

También había sido un equipo teñido de tragedia. Peter Revson murió en un accidente de pruebas en Kyalami en 1974, mientras que Pryce falleció en terribles circunstancias en el mismo lugar, en el GP de Sudáfrica de 1977, al chocar con un comisario que cruzaba la carretera.

1. Anglo American Racers (Eagle)

Dan Gurney al volante de su Águila

Años: 1966-68

Carreras: 27 (incluyendo tres con el McLaren M7A)

Victorias: 1

Podios: 2

Mejor clasificación: 2º

Vueltas rápidas: 2

Puntos: 17

Solo duró tres temporadas, pero Anglo American Racers y sus Águilas tuvieron un gran impacto en la F1, sobre todo porque el T1G está considerado como uno de los coches de carreras más bonitos de todos los tiempos.

Dan Gurney, uno de los mejores pilotos de Estados Unidos, dejó Brabham a finales de 1965 para fundar su propio equipo, cuya rama de F1 tenía su sede en el Reino Unido. Len Terry, ex piloto de Lotus, fue contratado como diseñador y Weslake desarrolló los V12 para el Águila, por lo que no era simplemente un cliente de Cosworth, como los dos anteriores de esta lista.

Inicialmente propulsado por un motor Climax de baja potencia, el primer coche debutó en el campeonato en el GP de Bélgica de 1966, y Gurney consiguió los primeros puntos del equipo con un quinto puesto en la siguiente carrera en Francia. También fueron los primeros puntos conseguidos por un monoplaza americano en la Fórmula 1.

El V12 llegó hacia el final de la temporada y Gurney ganó la Carrera de Campeones de Brands Hatch a principios de 1967. El Águila era rápida, y permitía a Gurney clasificar siempre cerca de la cabeza, pero la fiabilidad era un problema y el V12 tendía a perder potencia durante las carreras.

La llegada del Lotus 49 con motor Cosworth DFV cambió la situación, pero Gurney fue a menudo su rival más cercano. Ganó de forma brillante el GP de Bélgica de 1967 a una velocidad de récord, y habría ganado en Nurburgring si el Águila no hubiera sufrido un fallo en el semieje en las últimas etapas.

A pesar de un tercer puesto en Canadá, la falta de otros resultados buenos los limitó a la séptima posición en la tabla de constructores, ya que el apoyo de Goodyear al esfuerzo del equipo en la F1 disminuyó.

Los problemas financieros y la mayor disponibilidad del DFV en 1968 hicieron que el Águila no fuera competitiva, y AAR corrió con un McLaren en las tres últimas carreras del campeonato, con Gurney terminando cuarto en Watkins Glen, antes de abandonar la F1.

All American Racers y los chasis Águila se convirtieron en fuerzas poderosas en la Indycar, consiguiendo dos victorias en la Indy 500 y un título de la USAC en la década de 1970, antes de que AAR dirigiera el exitoso programa IMSA GTP de Toyota a principios de la década de 1990.

Las Águilas triunfarían más tarde en el suelo americano