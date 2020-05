Massa dice conocer el estado de salud de Schumacher

El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo uno de los mayores misterios en el mundo del automovilismo. Su familia ha querido mantener en secreto toda información desde su terrible accidente practicando esquí a finales de 2013, y desde entonces solo se han conocido pequeños datos.

Solo los miembros de la familia y los amigos cercanos de Schumacher saben más, y todos ellos guardan un profundo respeto a la privacidad del heptacampeón. Si bien algunos como Todt incluso han admitido que han visto una carrera de F1 con él por la tele, el estado del 'Kaiser' es totalmente desconocido.

El último en revelar que sabe cómo está Schumi ha sido quien fuera su compañero durante su último año en Ferrari, Felipe Massa. Durante una entrevista en el programa Expediente Futebol en Fox Sports, el brasileño habló sobre ello, sin dar muchos datos, como es obvio.

"Sé cómo está, tengo información. Mi relación con él siempre ha sido muy cercana. Con su mujer Corinna menos, porque ella no iba mucho a las carreras", dijo Felipinho, que expresó el deseo extendido de toda la Fórmula 1, ver recuperado al piloto más exitoso de todos los tiempos.

“Creo que lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil, que está en una fase difícil, pero debemos respetarlo, como he hecho con la familia. No les gusta divulgar ninguna información, ¿y quién soy yo para hacerlo?".

Mucho ha cambiado desde que Schumacher llevaba una vida normal. Su 'protegido' Vettel fichó por Ferrari pero no pudo emularle, Hamilton ha ganado cinco mundiales desde entonces y este mismo año podría igualar su récord histórico, y su hijo Mick ha ido dando forma a su carrera y ya está en la antesala de la F1 (y en la cantera de Ferrari).

“Sueño y rezo todos los días para que mejore, para que vuelva a aparecer en un circuito, especialmente ahora que su hijo corre", expresó Massa. "Para que lo anime y lo siga. Así que rezo para que pueda ocurrir algún día".

(Haz click sobre las fotos para disfrutarlos a mayor tamaño)