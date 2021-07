Carrera al sprint: ¿siete curvas vibrantes y luego aburrimiento?

Mientras el Gran Circo de la F1 se prepara para su primer experimento de carrera al sprint en el GP de Gran Bretaña de este fin de semana, sigue habiendo ciertas dudas sobre qué tipo de impacto tendrá el nuevo formato.

Pero dado que los equipos y los pilotos han trabajado duro en la preparación de la cita de Silverstone para comprender mejor las implicaciones, existe más o menos consenso sobre lo que esperan que suceda.

La primera es que es poco probable que se cumplan los temores de que, si los piloto no quieren arriesgar en la carrera al sprint para no tener una mala posición de salida el domingo, haya una falta total de acción en pista.

Varios pilotos de F1 creen que hay suficientes incentivos para atacar, además de que las oportunidades que hay para avanzar posiciones en los primeros compases de la carrera son enormes.

Carlos Sainz declaró: "Sinceramente, conociendo a los pilotos de F1 y la forma en que actuamos en las salidas y en la primera vuelta, no creo que en esas primeras seis o siete curvas vayamos a pensar demasiado en el domingo".

"Al menos yo no creo que vaya a hacerlo. Pero luego, una vez que la carrera se estabilice, sí, tal vez empecemos a pensar en el domingo", continuó el de Ferrari. "Solo hablo desde mi punto de vista personal. No creo que en el camino a la curva 3 vaya a estar pensando, 'oh, la carrera es mañana".

Pero una vez que la carrera se estabilice a partir de ese punto, podría hacerse realidad la predicción que hizo Lewis Hamilton de que habrá un "trenecito" de coches.

Antonio Giovinazzi comentó: “En las primeras curvas pensarás en ganar posiciones. Pero luego seguro que no arriesgarás nada durante la carrera, así que no habrá ningún movimiento estúpido durante la carrera al sprint".

Un factor que el nuevo formato de sprint ha eliminado es la obligación de que los 10 primeros clasificados empiecen la carrera con los neumáticos con los que pasaron a la Q3, lo que a veces ha dado emoción al haber diferentes estrategias.

Ahora que todos tienen libertad para elegir con qué salir el domingo, Lance Stroll cree que el gran elemento estratégico del gran premio podría desaparecer.

"Estas son cosas diferentes que no habíamos experimentado antes y creo que la carrera al sprint podría crear una parrilla confusa para la carrera principal, ya veremos", dijo.

“Podría ser realmente aburrido y no cambiar nada. Espero algo un poco diferente. Desgraciadamente, con los mismos neumáticos en la carrera principal, podría ser más sencillo para todos en términos de estrategia, lo que podría hacer que la carrera del domingo sea un poco aburrida. Pero tendremos que esperar y verlo".

Quizás la mayor implicación del formato de carrera al sprint no es en realidad el espectáculo del sábado, sino más bien el impacto que tiene en el resto del fin de semana.

Con solo una sesión de libres antes de la clasificación del viernes por la tarde, hay mucho menos tiempo para que los pilotos y los equipos afinen la configuración de lo coches. Y eso podría significar mayores diferencias de rendimiento.

Como explicó Charles Leclerc, la FP1 "será crucial". Y el de Ferrari continuó diciendo: "Creo que será una sesión muy activa, pero es muy, muy importante tratar de entender el coche y luego intentar hacer el trabajo de configuración antes de la clasificación".

Valtteri Bottas añadió: "Solo tenemos una sesión para encontrar la configuración, y luego ya te tienes que enfrentar al resto del fin de semana con la que hayas elegido".

"Tanto yo como Lewis hemos estado en el simulador a principios de esta semana probando diferentes enfoques y creo que ahora tenemos una comprensión bastante buena, en teoría, de cómo deberíamos comenzar el fin de semana en términos de configuración".

Pero no importa cuánta preparación se haya hecho y cuáles sean las expectativas para la primera prueba de carrera al sprint de la F1, el hecho de que sea un experimento muestra que todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que nos espera este fin de semana...

