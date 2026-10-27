Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los errores que dejaron a Hamilton sin podio en el GP de Estados Unidos de F1

Hamilton se quedó a las puertas del podio en Austin, algo que, según el británico, se debió a lo ocurrido durante los entrenamientos libres.

Benjamin Vinel Stuart Codling

Editado: 27 oct 2026, 17:38

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Lewis Hamilton ha explicado los motivos por los que el podio se le escapó por muy poco en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Tras salir desde la quinta posición de la parrilla, el piloto de Ferrari adelantó a Isack Hadjar en la salida para colocarse cuarto, a pesar de ser el único piloto que comenzó la carrera con neumáticos blandos usados.

Sin embargo, Hamilton perdió una media de 0,277 segundos por vuelta respecto a su compañero Charles Leclerc durante ese primer stint, además de 0,422 segundos frente a Max Verstappen, ambos con neumáticos blandos nuevos. Esos pocos segundos fueron precisamente los que le faltaron al británico para superar a Verstappen y terminar tercero en Austin, e incluso quizás para arrebatarle la segunda posición a Leclerc.

Según el siete veces campeón del mundo, la principal razón de esa falta de ritmo inicial fue una configuración poco adecuada de su monoplaza durante el primer stint, consecuencia de haber seguido caminos equivocados durante los entrenamientos libres.

"Me faltó ritmo en los dos primeros stints, básicamente. Simplemente no conseguía hacer girar el coche", explicó Hamilton.

"Al final, todo empezó un poco el viernes. Realmente teníamos una configuración equivocada para los Libres 1 y fuimos en la dirección incorrecta en los Libres 2. Después volvimos atrás y encontramos algo mejor en los Libres 3".

"Pero hay una pequeña diferencia entre el coche de Charles y el mío, básicamente, que se nota especialmente en carrera. Tiene que ver sobre todo con el flap, con cuánta carga aerodinámica pones en el alerón, y creo que nos hemos estado quedando cortos, continuamente cortos por alguna razón".

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"Cuando haces las vueltas de camino a la parrilla, parece que el coche va bien. Pero en cuanto empieza la carrera, aparece una pérdida enorme de agarre delantero y muchísimo subviraje. No podía hacer nada al respecto, así que simplemente se escaparon. Perdí esos ocho segundos y esa fue realmente la razón por la que no conseguí esa tercera posición al final".

Y añadió: "Durante las paradas en boxes, añadí cuatro clics [de ángulo del alerón delantero], en la siguiente parada añadí otros cuatro y, aun así, todavía me faltaban otros cuatro clics. Es una locura estar 12 clics por debajo de lo necesario. Tenemos que analizar muy bien cómo hemos llegado a esa situación".

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Logan Riely / Getty Images

"Pero creo que habría sido bastante diferente si hubiéramos empezado con esa configuración en los Libres 2, cuando haces la tanda larga. Ahí fue donde Charles pudo probar esa configuración y adquirir experiencia con ella, mientras que yo no pude hacer una tanda larga con esos reglajes".

"Así que, como he dicho, empecé con desventaja, pero hay muchas cosas positivas que sacar de todo esto. El equipo hizo un trabajo realmente fantástico con las paradas en boxes y la estrategia, y evidentemente hoy tuvimos un ritmo bastante bueno, especialmente en el último stint. Si hubiera tenido ese ritmo en los dos primeros, seguro que habríamos estado en el podio".

Las dificultades de Hamilton se vieron agravadas por su elección de neumáticos. Aunque finalmente cambió al compuesto duro para el último stint, en lugar de montar otro juego de medios como estaba previsto inicialmente, el daño ya estaba hecho.

"Elegí tener dos juegos de neumáticos medios porque no pensaban que el duro fuera a funcionar bien", explicó. "Visto en retrospectiva, haber tenido dos juegos de duros habría sido la mejor opción. El duro era el mejor neumático".

"Y eso significó que tuve que empezar con un blando usado, lo que supone una diferencia de dos segundos en tiempo de carrera respecto a uno nuevo. También afecta a la salida en comparación con los demás, que llevaban todos neumáticos nuevos. Todos los coches que tenía delante llevaban neumáticos nuevos, pero hice una salida realmente buena, estuve cerca de colocarme tercero, aunque Charles aprovechó el exterior y yo no pude sacar partido de esa situación".

Por supuesto, Hamilton también se vio perjudicado por la aparición de un coche de seguridad virtual en las últimas vueltas para retirar el Cadillac de Valtteri Bottas, que había quedado detenido en la pista. Gracias a sus neumáticos más frescos, el británico estaba recortando casi un segundo por vuelta a Verstappen, pero la neutralización frustró su remontada.

Preguntado por si las cosas podrían haber sido diferentes sin el VSC, Hamilton respondió: "Probablemente habría tenido una pequeña batalla con Max, quizás en las dos últimas vueltas. Sí, habría sido fantástico. Pero, como he dicho, creo que todo fue consecuencia de los dos primeros stints, en los que perdí muchísimo terreno. Y no puedo permitirme perder tanto tiempo en el futuro".

"Estoy realmente contento con cómo piloté. Simplemente necesité dos stints enteros para intentar conseguir que este coche girara. Y cuando finalmente empezó a hacerlo en el tercer stint, volví a tener el mismo ritmo que los pilotos de delante. Pero era una diferencia enorme que recuperar. Eran ocho o nueve segundos, o lo que fuera, respecto al coche de delante, y esos pilotos evidentemente eran muy rápidos. Así que tengo que trabajar para no volver a perder ese tiempo".

Leclerc sigue persiguiendo la victoria

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Mientras tanto, Leclerc consiguió el tercer podio consecutivo de Ferrari, aunque terminó decepcionado por cruzar la línea de meta a 13 segundos del ganador de la carrera, Kimi Antonelli.

"Lo disfruté", comentó el monegasco**. "La salida fue divertida y después las batallas con Lando [Norris] y Max también fueron bastante entretenidas. Es una de esas carreras en las que no te aburres demasiado dentro del cockpit y siempre tienes algo por lo que luchar".**

"Incluso llegué a pensar que la victoria era posible en un momento dado, cuando vi que Kimi apostaba por una sola parada. Según nuestros cálculos, iba a empezar a sufrir un poco más hacia el final de la carrera. Pero nunca llegó a sufrir realmente en esas últimas vueltas. Aun así, fue una carrera divertida. Es una pena que nos quedáramos a las puertas de la victoria".

Ferrari acumula ya nueve grandes premios consecutivos sin ganar y, a pesar de las señales positivas de las últimas carreras, Leclerc no tiene claro si podrá transformar pronto su buen ritmo en una victoria.

"Es un poco difícil predecir si podré convertirlo en una victoria, porque las diferencias son muy pequeñas y también depende de los planes de mejoras que tengan los demás para las próximas carreras", explicó.

"Pero las sensaciones con el coche son cada vez mejores. Estos monoplazas son muy específicos y particulares, y siento que en las últimas dos o tres carreras he vuelto a descubrir algo en mi pilotaje y, especialmente, en la configuración del coche para adaptarla a mi forma de conducir. Ambas cosas juntas nos han permitido dar un paso adelante y ahora me siento mucho más cómodo con el coche".

"Así que espero que eso se traduzca pronto en una victoria. Tanto en Singapur como aquí, en Austin, estuvimos bastante cerca, así que confío en que tendremos alguna oportunidad de ganar una carrera antes de que termine la temporada".

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