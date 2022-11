Los equipos de F1 creen que es tarde para investigar el accidente de Pérez

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez se estrelló en la curva Portier en los últimos segundos de la clasificación del Gran Premio de Mónaco 2022, y recibió el impacto del Ferrari de Carlos Sainz, que llegaba por detrás. Eso provocó una bandera roja que impidió a Max Verstappen luchar por la pole position, y después de que el neerlandés se negara a ceder el sexto puesto al mexicano en Brasil, muchos sugirieron que ese choque fue lo que causó el enfado del vigente campeón.

Sin embargo, tanto el holandés como su compañero y como Red Bull no quieren dar los motivos reales, y el tema volvió cuando el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, aseguró que comenzarían una investigación si algún equipo lo pedía.

A pesar de ello, incluso Ferrari, quienes recibieron daños en su coche en el accidente, lo que repercute en el gasto y el límite presupuestario, se han negado a seguir adelante, como confirmó su jefe, Mattia Binotto: "Lo que pasó en Mónaco fue difícil de juzgar para nosotros".

"No creo que podamos opinar, y no nos corresponde hacerlo, depende de la FIA", dijo el máximo responsable de la escudería de Maranello cuando Motorsport.com preguntó sobre el asunto. "Estoy bastante seguro de que lo revisaron en el momento, y tenemos que seguir adelante y pensar que todo avanza".

"Me parece que el incidente de Pérez fue hace bastante tiempo", dijo también su homólogo en McLaren, Zak Brown. "Así que creo que necesitamos, como deporte, que si vemos que algo debe ser investigado, hacerlo más rápidamente. Por eso, hablar de Mónaco en Abu Dhabi, es como cuando un tren sale de la estación".

Por otro lado, el director de Mercedes, Toto Wolff, se preguntó por qué el mexicano se arriesgaría a chocarse deliberadamente, e indicó que una investigación no sería buena para la Fórmula 1: "Conozco a Sergio [Pérez] desde hace mucho tiempo. ¿Realmente un piloto llevaría a su coche contra el muro y arriesgar su caja de cambios de la forma que lo hizo?".

"Podrías acabar en el fondo de la parrilla con un incidente así, por lo que, para mí, si quieres aparcar tu monoplaza, lo harás de otra manera", aseguró el austriaco. "Ya hemos tenido suficiente crisis de relaciones públicas en las dos últimas semanas con ese equipo, y creo que no necesitamos otra".

A pesar de que el jefe de Red Bull no dijo directamente si fue algo a propósito o no, Christian Horner admitió que no estaba contento con que el coche acabara dañado: "Cualquier accidente, especialmente con el límite de costes, es desastroso".

"Es caro, y más en un circuito urbano, así que, desde la perspectiva del equipo, está muy, muy lejos de ser lo ideal, hubo mucha frustración después de eso", continuó. "Podría haber dañado la caja de cambios en un incidente como eso, y luego llegó Carlos Sainz, por lo que pudo ser peor".

"Afortunadamente, este año, ese ha sido el peor choque que hemos tenido desde el punto de vista de los costes, lo que tiene un efecto en tu capacidad para desarrollar, porque tienes que elegir si vas a hacer piezas de repuesto o actualizaciones", afirmó el británico.

"Los pilotos, por suerte, han hecho un gran trabajo a partir de entonces con no golpear nada, y por eso tenemos, probablemente, la menor cantidad de daños por accidentes en comparación con cualquier otro equipo", sentenció el máximo responsable de la escudería de las bebidas energéticas.

